Alerta por erupción del volcán Kilauea en Hawái: advierten sobre exposición a gases tóxicos y cenizas

Las autoridades piden extremar precauciones y seguir indicaciones oficiales ante el aumento de gases y ceniza en Hawái. Crédito: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La erupción del volcán Kilauea en la isla grande de Hawái obligó al cierre inmediato del Parque Nacional de los Volcanes, uno de los destinos más visitados del archipiélago. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la actividad eruptiva comenzó poco después de las 11 de la mañana, momento en el que fuentes de lava superaron los 200 metros de altura y un denso penacho comenzó a desplazarse hacia el sureste de la isla.

El episodio volcánico ya generó la expulsión de 3,6 millones de metros cúbicos de lava, de acuerdo con el último parte técnico del USGS, y motivó la emisión de una advertencia de caída de ceniza para toda la región suroriental de la isla grande hasta la medianoche.

Una alerta de caída de ceniza y fragmentos volcánicos afecta a la zona suroriental de la isla grande de Hawái tras la erupción de Kilauea. (UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (USGS)/M. Patrick/Handout via REUTERS)

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la posibilidad de que “tefra (fragmentos de material volcánico expulsados durante una erupción) en forma de espuma, del tamaño de una pelota de fútbol, caiga cerca del cráter y en puntos ubicados a varios kilómetros”, con riesgo de irritación ocular y respiratoria.

Las autoridades dispusieron el cierre inmediato del parque nacional, que cada año recibe más de 1 millón de turistas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reporta fuentes de lava superiores a 200 metros y una expulsión de 3,6 millones de metros cúbicos de magma en Kilauea. (Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS))

La zona próxima al cráter permanece fuera del alcance del público desde 2007, debido a peligros como grietas en el terreno y deslizamientos que podrían liberar material incandescente. Las autoridades insisten en el riesgo latente para quienes intenten acercarse a los puntos de emisión de lava y gases.

Recomendaciones para residentes y visitantes

Evitar ingresar a las áreas restringidas alrededor del volcán y respetar todas las señalizaciones de cierre temporal.

Seguir las instrucciones y advertencias emitidas por las autoridades locales y el Servicio Nacional de Parques.

Utilizar ropa protectora: camisas de manga larga, pantalones largos y gafas, para reducir la exposición a ceniza y fragmentos volcánicos.

Limitar la actividad al aire libre en las zonas afectadas por la caída de ceniza , especialmente en personas con problemas respiratorios previos.

Consultar los canales oficiales y cámaras en vivo para informarse sobre el estado de la erupción y la evolución del fenómeno.

Mantenerse alerta a nuevas actualizaciones y cambios en las recomendaciones de seguridad, ya que la situación puede variar rápidamente.

Monitoreo constante y alertas técnicas

El centro de monitoreo científico Observatorio Vulcanológico de Hawái, dependiente del USGS, mantiene vigilancia continua sobre la actividad sísmica y los cambios en la presión interna del volcán. Los especialistas informaron que se han registrado más de 20 episodios de desbordamiento de lava en el cráter Halemaʻumaʻu, lo que indica una dinámica eruptiva activa y sostenida.

La nueva erupción del volcán Kilauea en Hawái obliga al cierre total del Parque Nacional de los Volcanes y emite alertas de seguridad. (Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS))

El código naranja para la aviación se mantiene vigente, lo que implica restricciones para vuelos en la zona debido a la presencia de cenizas y gases en la atmósfera. Estos parámetros permiten anticipar posibles variaciones en la actividad volcánica y alertar con antelación a la población y a las autoridades aeroportuarias.

Antecedentes y erupciones recientes

El Kilauea figura entre los volcanes más activos del mundo, con más de 10 erupciones desde 1952. Los periodos eruptivos han oscilado entre dos semanas y más de un año. La erupción de 2018 provocó flujos de lava que destruyeron viviendas y desplazaron a centenares de residentes.

Las zonas habitadas cercanas permanecen bajo vigilancia, aunque no se han reportado daños mayores ni evacuaciones masivas en el episodio más reciente. El monitoreo de gases, material particulado y actividad sísmica permite a las autoridades ajustar las medidas de seguridad de manera dinámica, según la evolución del fenómeno.

Actualizaciones y seguimiento informativo

El USGS actualiza diariamente la información sobre la actividad del Kilauea, incluyendo mapas de flujos de lava, datos sísmicos y análisis de la calidad del aire. En caso de cambios significativos, las autoridades emiten alertas inmediatas a través de sus plataformas y redes sociales.

El Servicio Nacional de Parques recomienda ropa protectora y extremar precauciones ante el riesgo de inhalación de cenizas y material incandescente. (USGS vía AP)

A pesar de la magnitud del episodio, los expertos subrayan que el monitoreo constante y la estricta aplicación de protocolos de seguridad han permitido minimizar el impacto sobre la población y el turismo.