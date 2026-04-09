México

Popocatépetl registró 8 emisiones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Guardar
En México existen al menos 46 volcanes activos, de los cuales seis son señalados como de alto riesgo (Cuartoscuro)
En México existen al menos 46 volcanes activos, de los cuales seis son señalados como de alto riesgo (Cuartoscuro)

El volcán Popocatépetl reportó 8 exhalaciones en las últimas 24 horas, según el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente, Don Goyo -como también es llamado- se encuentra en amarillo fase 2, de acuerdo con el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.

En consecuencia, se hace un llamado a la población a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

En caso de reportarse aguaceros en el área del Popocatépetl es importante mantenerse lejos de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que representa el flujo de lodo y escombros.

Las autoridades federales hicieron un llamado a la ciudadanía a no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la ciudadanía informe emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

Un coloso que ruge

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Las últimas erupciones del volcán Popocatépetl han sido de actividad moderada y constante, con emisiones frecuentes de fumarolas, cenizas y explosiones menores.

Entre los eventos recientes más destacados está el del 25 de diciembre de 2005, cuando el coloso registró una explosión que lanzó una columna de humo y ceniza de 3 km de altura y expulsó lava.

Posteriormente en 2011 y 2012 se reportaron varias explosiones y emisiones de ceniza y fragmentos de roca, con actividad constante pero sin daños mayores. Un año después, en 2013 hubo una erupción con columnas de ceniza de 3 km y expulsión de fragmentos incandescentes a 700 metros del cráter.

De acuerdo con el CENAPRED, durante 2025 Don Goyo, como también se le conoce, mantiene un régimen de conducto abierto con emisiones de baja a media amplitud, explosiones esporádicas y exhalaciones con ceniza y gases. En abril y mayo de 2025 se registraron múltiples exhalaciones diarias (por ejemplo, 41 exhalaciones en 24 horas el 16 de mayo y 10 exhalaciones el 18 de mayo), acompañadas de tremor volcánico y emisiones de vapor y ceniza, sin cambios significativos en la alerta volcánica, que se mantiene en Amarillo Fase 2.

¿Qué hacer ante una situación de riesgo volcánico?

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Con el objetivo de estar preparados ante un estado de emergencia o desastre, la Atender las indicaciones de las autoridades locales y evacuar hacia el albergue definido en el Plan Local de Respuesta.

En caso de caída de ceniza, utilizar mascarilla para protegerse y cubrir los depósitos de agua para evitar contaminación.

Posterior a la caída de ceniza, limpiar los techos para evitar daños en las viviendas.

Estar atentos a la información oficial proporcionada por INSIVUMEH y CONRED, así como a los avisos informativos que se emiten para la población y autoridades.

Conocer y poner en práctica los planes de evacuación y protocolos específicos para la actividad volcánica disponibles en la página web de CONRED.

Promover el principio de autoevacuación si la vida propia o de familiares está en riesgo.

Mantener comunicación con las autoridades y reportar situaciones de riesgo al Centro de Transmisiones de Emergencia llamando al 119.

Además, la entidad se debe coordinar con autoridades locales y equipos de respuesta para realizar evacuaciones preventivas en las comunidades cercanas al volcán, habilitar albergues y movilizar ayuda humanitaria si es necesario. El protocolo operativo se activa con base en la información científica del INSIVUMEH y se desactiva cuando finaliza la emergencia.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Exhalaciones del Popocatépetl hoyÚltimas actualizacionesActividad Popocatépetl hoyActividad Popocatépetl hoy

Más Noticias

Bebida natural para desinflamar en temporada de calor: receta fácil de jamaica con guayaba

Su preparación es sencilla, económica y puede integrarse fácilmente a una dieta equilibrada

Bebida natural para desinflamar en temporada de calor: receta fácil de jamaica con guayaba

Violencia vicaria en Puebla: acusan intento de acuerdo entre colectivo y autoridades para manipular versiones de víctimas

Las colectivas pidieron a CEEAVI Puebla aclarar que no hay acuerdo y reafirmar su compromiso de atender a las víctimas

Violencia vicaria en Puebla: acusan intento de acuerdo entre colectivo y autoridades para manipular versiones de víctimas

Robaron a una mujer más de 200 mil pesos tras salir de un banco en Puebla

Fue despojada de su dinero al salir de la sucursal Banamex en Circuito Juan Pablo II y 29 C Sur, en la colonia Las Ánimas de Puebla

Robaron a una mujer más de 200 mil pesos tras salir de un banco en Puebla

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 9 de abril: tráiler con falla mecánica en Av. Constituyentes con dirección al Oriente

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 9 de abril: tráiler con falla mecánica en Av. Constituyentes con dirección al Oriente

Violeta Isfel revela si estuvo a punto de caer en una red de trata de personas: “Salí a tiempo”

La actriz ahondó sobre el pasado con su familia

Violeta Isfel revela si estuvo a punto de caer en una red de trata de personas: “Salí a tiempo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

Cuál es el hospital de Polanco donde murió “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez

Localizan sin vida a psicóloga desaparecida en un hotel de Córdoba

Caen en CDMX los autores materiales del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Ataques armados en escuelas alcanzaron su mayor registro en 2025: experto alerta por tendencia a que 2026 sea aún más violento

ENTRETENIMIENTO

Violeta Isfel revela si estuvo a punto de caer en una red de trata de personas: “Salí a tiempo”

Violeta Isfel revela si estuvo a punto de caer en una red de trata de personas: “Salí a tiempo”

Rosa Figueroa cuestiona las acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel: “No le den alas a los alacranes”

Alberto “N”, alias El Patrón, buscaría librar condena de prisión a través de millonario acuerdo extrajudicial

Laura G habla sobre la posibilidad de perder su nombre artístico ante una colombiana: “Yo lo tengo registrado”

Steff Loaiza defiende a Kenia Os tras millonaria donación para gastos hospitalarios de su mamá: “No fue marketing”

DEPORTES

¿Cómo le fue a los equipos mexicanos en los cuartos de final de ida de la CONCACAF Champions Cup?

¿Cómo le fue a los equipos mexicanos en los cuartos de final de ida de la CONCACAF Champions Cup?

México en el top 5 de países con más mundiales disputados, pero el único que no ha ganado ninguno

Rodrigo Pacheco se enfrentará a Bort Arnak en los octavos de final del Mexico City Open

CMLL vs MLW: estos son los luchadores de la empresa estadounidense que estarán en la Arena México

Joana Jiménez y Fernanda Arellano obtienen la segunda medalla de oro para la delegación mexicana en el Panamericano de Natación Artística