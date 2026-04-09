Renovación de instalaciones, impulso económico y cultura futbolera: los elementos clave de la experiencia mundialista en Houston

El Houston Stadium será sede del Mundial de Fútbol con capacidad ajustada a 70.000 espectadores tras renovaciones requeridas por la FIFA (Thomas Shea-Imagn Images)

La reciente marca de asistencia —80.203 espectadores durante un concierto de Cody Johnson— resalta la magnitud del Houston Stadium, sede del próximo Mundial, donde se espera superar los 70.000 asistentes por partido, incluso tras los ajustes requeridos por la FIFA.

Durante la Copa, el recinto será conocido como Houston Stadium —habitualmente, se llama NRG Stadium —, en cumplimiento de las políticas que exigen retirar referencias comerciales del nombre oficial.

Para la Copa Mundial, el estadio implementa renovaciones clave: se reemplazarán cerca de 5.000 asientos y se efectuarán mejoras en áreas VIP y palcos.

La superficie de césped artificial será sustituida por pasto natural, un proceso iniciado en mayo y programado para terminar 20 días antes del primer partido.

Además, el techo retráctil permanecerá cerrado para mitigar el calor del verano texano, y la capacidad se ajustará a 70.000 espectadores debido a los requisitos de la FIFA.

El recinto realizará el cierre de su techo retráctil y optimizará el sistema de climatización para combatir las altas temperaturas y humedad del verano en Houston (TUDN)

El retiro de toda la señalización de patrocinadores, incluida la marca NRG Energy, tendrá un costo estimado de USD 1 millón.

Inaugurado en 2002 tras una inversión de USD 352 millones, el estadio —conocido originalmente como Reliant Stadium— fue el primer recinto de la NFL con techo retráctil y es hogar de los Houston Texans.

Ha albergado eventos icónicos como los Super Bowls XXXVIII y LI, y la final de la Copa Oro de la Concacaf en 2025, donde México venció a Estados Unidos por 2-1.

El recinto también es anfitrión del Houston Livestock Show and Rodeo, uno de los rodeos más grandes del mundo, que reúne a más de dos millones de visitantes anualmente.

Cambios y preparativos para el Mundial

El estadio se somete a ajustes estructurales y estéticos para cumplir con los estándares de la FIFA. Las modificaciones abarcan la sustitución de butacas, mejoras en los palcos y la instalación de pasto natural.

Las reformas del Houston Stadium incluyen sustitución de cerca de 5.000 asientos, mejoras en áreas VIP y la instalación de pasto natural (Houston Public Media)

Se estima que la capacidad se reducirá levemente para adaptarse a la configuración exigida para el torneo. El cierre del techo, sumado al sistema de climatización, garantizará confort a pesar de las temperaturas diurnas superiores a los 30°C y la alta humedad características del verano en Houston.

Los trabajos incluyen la remoción de señalética comercial, en especial la marca NRG Energy visible en el techo, proceso que implica una inversión significativa y responde a la política de escenarios “neutros” que impone la FIFA durante la competencia.

Clima, accesos y experiencia para los aficionados

El estadio se ubica en el complejo NRG Park, que también incluye el NRG Arena, el centro de convenciones y el histórico Astrodome.

Los asistentes pueden llegar fácilmente mediante la línea roja del sistema METRORail (estación Stadium Park/Astrodome) o por rutas de autobús. La oferta de estacionamiento es amplia, aunque se recomienda verificar condiciones y tarifas antes del evento.

Durante la Copa, los aficionados tendrán acceso a un festival gratuito en East Downtown, con celebraciones culturales, música en vivo y gastronomía internacional, consolidando la propuesta de Houston como anfitriona de experiencias integrales para visitantes locales y extranjeros.

El estadio, inaugurado en 2002 por USD 352 millones, fue el primer recinto de la NFL con techo retráctil y es hogar de los Houston Texans (Mandatory Credit: Thomas Shea-Imagn Images)

Partidos destacados y agenda del torneo

El Houston Stadium albergará partidos de selecciones como Alemania, Países Bajos y Portugal. Destacan dos encuentros de Cristiano Ronaldo en fase de grupos —contra República Democrática del Congo y Uzbekistán—, además de los duelos Alemania vs Curazao y Países Bajos vs Suecia.

El recinto también será sede de un partido de octavos de final y uno de dieciseisavos, reforzando su papel central en la agenda mundialista.

Houston, una ciudad reconocida por su diversidad y capacidad de innovación, se prepara para recibir el evento deportivo más importante del fútbol global, sumando un nuevo hito a su historia y consolidando su identidad como punto de encuentro internacional.