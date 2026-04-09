Estados Unidos

Renovación de instalaciones, impulso económico y cultura futbolera: los elementos clave de la experiencia mundialista en Houston

Las inversiones en el NRG Stadium y el movimiento turístico anuncian una fiesta deportiva que impactará positivamente en la economía y el ánimo de la ciudad texana

Guardar
El Houston Stadium será sede del Mundial de Fútbol con capacidad ajustada a 70.000 espectadores tras renovaciones requeridas por la FIFA (Thomas Shea-Imagn Images)
El Houston Stadium será sede del Mundial de Fútbol con capacidad ajustada a 70.000 espectadores tras renovaciones requeridas por la FIFA (Thomas Shea-Imagn Images)

La reciente marca de asistencia —80.203 espectadores durante un concierto de Cody Johnson— resalta la magnitud del Houston Stadium, sede del próximo Mundial, donde se espera superar los 70.000 asistentes por partido, incluso tras los ajustes requeridos por la FIFA.

Durante la Copa, el recinto será conocido como Houston Stadium —habitualmente, se llama NRG Stadium—, en cumplimiento de las políticas que exigen retirar referencias comerciales del nombre oficial.

Para la Copa Mundial, el estadio implementa renovaciones clave: se reemplazarán cerca de 5.000 asientos y se efectuarán mejoras en áreas VIP y palcos.

La superficie de césped artificial será sustituida por pasto natural, un proceso iniciado en mayo y programado para terminar 20 días antes del primer partido.

Además, el techo retráctil permanecerá cerrado para mitigar el calor del verano texano, y la capacidad se ajustará a 70.000 espectadores debido a los requisitos de la FIFA.

El recinto realizará el cierre de su techo retráctil y optimizará el sistema de climatización para combatir las altas temperaturas y humedad del verano en Houston (TUDN)
El recinto realizará el cierre de su techo retráctil y optimizará el sistema de climatización para combatir las altas temperaturas y humedad del verano en Houston (TUDN)

El retiro de toda la señalización de patrocinadores, incluida la marca NRG Energy, tendrá un costo estimado de USD 1 millón.

Inaugurado en 2002 tras una inversión de USD 352 millones, el estadio —conocido originalmente como Reliant Stadium— fue el primer recinto de la NFL con techo retráctil y es hogar de los Houston Texans.

Ha albergado eventos icónicos como los Super Bowls XXXVIII y LI, y la final de la Copa Oro de la Concacaf en 2025, donde México venció a Estados Unidos por 2-1.

El recinto también es anfitrión del Houston Livestock Show and Rodeo, uno de los rodeos más grandes del mundo, que reúne a más de dos millones de visitantes anualmente.

Cambios y preparativos para el Mundial

El estadio se somete a ajustes estructurales y estéticos para cumplir con los estándares de la FIFA. Las modificaciones abarcan la sustitución de butacas, mejoras en los palcos y la instalación de pasto natural.

Las reformas del Houston Stadium incluyen sustitución de cerca de 5.000 asientos, mejoras en áreas VIP y la instalación de pasto natural (Houston Public Media)
Las reformas del Houston Stadium incluyen sustitución de cerca de 5.000 asientos, mejoras en áreas VIP y la instalación de pasto natural (Houston Public Media)

Se estima que la capacidad se reducirá levemente para adaptarse a la configuración exigida para el torneo. El cierre del techo, sumado al sistema de climatización, garantizará confort a pesar de las temperaturas diurnas superiores a los 30°C y la alta humedad características del verano en Houston.

Los trabajos incluyen la remoción de señalética comercial, en especial la marca NRG Energy visible en el techo, proceso que implica una inversión significativa y responde a la política de escenarios “neutros” que impone la FIFA durante la competencia.

Clima, accesos y experiencia para los aficionados

El estadio se ubica en el complejo NRG Park, que también incluye el NRG Arena, el centro de convenciones y el histórico Astrodome.

Los asistentes pueden llegar fácilmente mediante la línea roja del sistema METRORail (estación Stadium Park/Astrodome) o por rutas de autobús. La oferta de estacionamiento es amplia, aunque se recomienda verificar condiciones y tarifas antes del evento.

Durante la Copa, los aficionados tendrán acceso a un festival gratuito en East Downtown, con celebraciones culturales, música en vivo y gastronomía internacional, consolidando la propuesta de Houston como anfitriona de experiencias integrales para visitantes locales y extranjeros.

El estadio, inaugurado en 2002 por USD 352 millones, fue el primer recinto de la NFL con techo retráctil y es hogar de los Houston Texans (Mandatory Credit: Thomas Shea-Imagn Images)
El estadio, inaugurado en 2002 por USD 352 millones, fue el primer recinto de la NFL con techo retráctil y es hogar de los Houston Texans (Mandatory Credit: Thomas Shea-Imagn Images)

Partidos destacados y agenda del torneo

El Houston Stadium albergará partidos de selecciones como Alemania, Países Bajos y Portugal. Destacan dos encuentros de Cristiano Ronaldo en fase de grupos —contra República Democrática del Congo y Uzbekistán—, además de los duelos Alemania vs Curazao y Países Bajos vs Suecia.

El recinto también será sede de un partido de octavos de final y uno de dieciseisavos, reforzando su papel central en la agenda mundialista.

Houston, una ciudad reconocida por su diversidad y capacidad de innovación, se prepara para recibir el evento deportivo más importante del fútbol global, sumando un nuevo hito a su historia y consolidando su identidad como punto de encuentro internacional.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasHoustonHouston StadiumInfraestructura DeportivaMundial 2026

Últimas Noticias

Cuál es la razón por la que la NASA exige dos horas de espera tras el descenso de Orión al océano en Artemis II

Una medida que refleja la complejidad y el rigor de las misiones espaciales contemporáneas, marcando un antes y un después en los protocolos de exploración lunar

Cuál es la razón por la que la NASA exige dos horas de espera tras el descenso de Orión al océano en Artemis II

Una madre rescata a su hijo de dos años tras la caída de su automóvil al río en Vermont

Las maniobras aplicadas dentro del vehículo y la llegada de los servicios de emergencia fueron determinantes para que madre e hijo escaparan del automóvil sumergido antes de que se produjeran lesiones graves

Una madre rescata a su hijo de dos años tras la caída de su automóvil al río en Vermont

Modernización en el metro: MTA activa nuevos ascensores y escaleras mecánicas en 11 líneas

Las mejoras implementadas benefician a más de un millón de pasajeros diarios, quienes disponen ahora de instalaciones renovadas que permiten un acceso más ágil y seguro en las estaciones intervenidas por el plan de modernización

Modernización en el metro: MTA activa nuevos ascensores y escaleras mecánicas en 11 líneas

Qué se necesita para ingresar a Estados Unidos durante la Copa Mundial 2026

Cambios clave en los requisitos y controles esperan a quienes viajen por el torneo internacional de fútbol en el país

Qué se necesita para ingresar a Estados Unidos durante la Copa Mundial 2026

Nueve meses después de la muerte del ex CEO de Hasbro, el filántropo que luchó contra la explotación infantil y revolucionó la responsabilidad empresarial

El exdirector nunca deseó el despacho corporativo, pero desde ahí impulsó auditorías globales y fundó hospitales. Una vida marcada por paradojas y proyectos lejos de los focos

Nueve meses después de la muerte del ex CEO de Hasbro, el filántropo que luchó contra la explotación infantil y revolucionó la responsabilidad empresarial

TECNO

Ranking de laptops con baja reparabilidad: las marcas que lideran el listado negativo, según un estudio

Ranking de laptops con baja reparabilidad: las marcas que lideran el listado negativo, según un estudio

Steam aterriza en el Vision Pro: juega títulos de PC en realidad mixta

Qué es el spoofing y por qué pone en riesgo tu dinero

Instagram al estilo de Facebook: ahora los usuarios podrán editar sus comentarios

Así funciona la nueva IA de Google Maps: crea textos para tus imágenes de forma automática

ENTRETENIMIENTO

De la fantasía a la realidad: Elle Fanning se reinventa y conquista Hollywood con proyectos propios

De la fantasía a la realidad: Elle Fanning se reinventa y conquista Hollywood con proyectos propios

John Travolta celebra a su hija Ella Bleu tras su aparición en premios de moda: “Muy orgulloso de mi niña”

“Es fácil caer en la trampa de querer agradar”, advirtió Vince Vaughn sobre la presión en Hollywood

La inesperada confesión de Lisa Kudrow: retomó el trabajo apenas 10 días después de ser madre

Un documental revela que el niño que acusó a Michael Jackson de abuso sexual identificó marcas físicas del cantante

MUNDO

Tras los ataques de Israel contra Hezbollah, buscan sobrevivientes en varias ciudades del Líbano

Tras los ataques de Israel contra Hezbollah, buscan sobrevivientes en varias ciudades del Líbano

Por qué tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no volvió a abrir el estrecho de Ormuz

Kristalina Georgieva advirtió del riesgo de un aumento de la inflación por el impacto de la guerra en Oriente Medio

Trump expresó su optimismo sobre un posible acuerdo con Irán previo a las conversaciones en Pakistán: “Es alcanzable”

Ataques iraníes redujeron en 600.000 barriles diarios la producción petrolera de Arabia Saudita