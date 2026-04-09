Estados Unidos

Las facturas de gas aumentan a ritmo superior a la electricidad e inflación en Estados Unidos

El incremento de programas estatales para reemplazar y mejorar tuberías elevó el monto que pagan los hogares, situación que ocurre a pesar de una demanda residencial estancada durante décadas y un crecimiento bajo de usuarios

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Anciana con cabello gris y suéter claro sentada en una mesa de cocina, leyendo una factura de gas Consolidated Edison de $298.40 que está vencida
El peso de la infraestructura redefine el costo del gas en los hogares estadounidenses, impulsando un debate sobre el destino del sistema energético (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura tarifaria del gas en Estados Unidos cambió drásticamente: el peso de la infraestructura, y no el precio del gas en sí, explica el 70% de la factura promedio en 2024, mientras que el propio combustible representa apenas el 30%.

Impulsada por miles de millones de dólares invertidos en tuberías y sistemas de distribución, esta tendencia anticipa un escenario donde la transición energética y las alternativas a los combustibles fósiles cobran renovada urgencia, según un informe de la organización ambiental estadounidense Building Decarbonization Coalition (BDC), citado por el medio especializado en cambio climático y energía Inside Climate News.

En 2025, los aumentos en las facturas de gas avanzaron un 60% más rápido que los de electricidad y multiplicaron por cuatro la inflación, de acuerdo con el informe de la BDC publicado el martes. Entre 2010 y 2023, la inversión anual de las empresas de servicio público en infraestructura gasista se triplicó, alcanzando los USD 28.000 millones.

Esta escalada se produce en paralelo a una demanda residencial prácticamente estancada desde los años setenta y al modesto 8,5% de crecimiento en la base de usuarios desde el año 2000, según datos de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos incorporados al informe.

Múltiples tuberías grandes y paralelas de un gasoducto con aislamiento blanco se extienden sobre un terreno de grava, junto a una berma de rocas oscuras
La renovación de ductos y redes de distribución representa una de las principales causas del incremento en las tarifas para los usuarios (Reuters)

La principal causa del encarecimiento de las facturas es el ritmo acelerado de sustitución de tuberías, activado a partir de 2010.

En ese periodo, 27 estados aprobaron reglas para que las empresas recuperaran rápidamente esos costos a través del aumento de tarifas, mientras que al menos 42 estados adoptaron cargos adicionales o programas específicos para agilizar la renovación de ductos, de acuerdo con la entidad representativa del sector gasista estadounidense American Gas Association, citada por Inside Climate News.

Kristin Bagdanov, coautora del informe del BDC, puntualizó: “El responsable oculto del continuo alza en las facturas es, de hecho, la infraestructura”. Según la organización ambiental, si las inversiones hubieran seguido el ritmo anterior a 2010, los clientes estadounidenses habrían ahorrado USD 130.000 millones hasta 2023, equivalentes a USD 1,723 por hogar.

Primer plano de una hornalla de gas de acero inoxidable con rejillas negras. La hornalla central está encendida con una llama azul brillante sin ningún objeto encima.
El consumo doméstico de gas mantiene niveles estables, mientras las facturas aumentan y crece el interés por opciones más eficientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alternativas que ponen en cuestión el modelo actual de gas

A pesar de que la industria gasista sostiene que el gas sigue resultando más barato que la electricidad para los hogares, con un ahorro medio anual de USD 1,030 frente a quienes calientan, cocinan y secan ropa con electricidad, el informe del BDC afirma que reforzar la infraestructura existente no se justifica económicamente ni medioambientalmente en el contexto actual.

Kevin Carbonnier, también coautor del informe, propone alternativas como redes geotérmicas, programas de respuesta a la demanda, sistemas de recuperación de calor de aguas residuales y electrificación. Carbonnier sugirió: “Consideremos opciones que no impliquen tuberías, para modernizar viviendas e infraestructura sin invertir millones de dólares en reemplazos”.

El cambio de paradigma se materializa en la agenda legislativa y las políticas estatales. Desde 2020, 14 jurisdicciones —trece estados más Washington D.C.— abrieron procesos regulatorios para planificar la transición del gas hacia otros métodos de calefacción.

En Minnesota, se debate una ley que habilitaría a las empresas a instalar redes geotérmicas, con el respaldo de la mayor distribuidora local, CenterPoint Energy, y sindicatos, según recoge Inside Climate News.

Otros estados, como Massachusetts, están ampliando proyectos piloto de barrios térmicos gestionados públicamente, mientras que Maryland examina si la planificación de sus empresas de gas es coherente con los objetivos climáticos estatales. En California, se discute la Heat Pump Access Act para simplificar y promover la instalación de bombas de calor, en línea con su meta de neutralidad de carbono en 2045.

La energía geotérmica es el aprovechamiento del calor interno de la Tierra.
Redes geotérmicas y tecnologías limpias se abren paso como alternativas para reemplazar sistemas tradicionales de calefacción y provisión de energía (European Geothermal Energy)

Electrificación y desenganche: una tendencia en ascenso

El mercado ofrece indicios claros del cambio: en 2025, por cuarto año consecutivo, las ventas de bombas de calor superaron a las de calderas de gas en Estados Unidos. Opciones como los paneles solares de balcón también ganan tracción.

Muchas familias optan por modernizar sus hogares y desconectarse del gas para beneficiarse de equipos más eficientes, explicó Carbonnier a Inside Climate News.

A pesar del recorte de incentivos federales para energías limpias bajo la administración Trump, los programas e iniciativas estatales mantienen una dirección hacia la electrificación y la disminución del uso de combustibles fósiles, señala Bagdanov.

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