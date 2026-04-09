Estados Unidos

La reestructuración de Disney analiza la eliminación de 1.000 puestos de trabajo en áreas no operativas

El nuevo mandato prioriza la centralización de la estrategia de promoción, tras haberse unificado el sector de marketing bajo una sola jefatura, medida que busca enfrentar la presión de las plataformas tecnológicas y los cambios de contenidos

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Estatua de bronce de Walt Disney señalando hacia arriba y Mickey Mouse de la mano, con el Castillo de Cenicienta y gente de fondo bajo un cielo azul
Disney analiza el posible recorte de hasta 1.000 empleos bajo la dirección de Josh D’Amaro, enfocado en reforzar sus negocios digitales (Reuters)

Disney podría recortar hasta 1.000 empleos bajo la conducción de Josh D’Amaro, quien asumió la dirección ejecutiva de la compañía en marzo, en un contexto de transformación para fortalecer sus negocios digitales tras años de reestructuración y menguantes márgenes en el sector del entretenimiento.

La medida, parte de un plan iniciado antes de su llegada, busca optimizar costos en áreas como marketing y adaptarse a una economía con perspectivas inciertas, marcada por el aumento de la competencia y la reorganización global de las grandes compañías mediáticas, según informaron Variety y The Wall Street Journal.

A diferencia de despidos anteriores, en los que se eliminaron 7.000 puestos en 2023 bajo la gestión de Bob Iger, esta nueva reducción afectará principalmente al área de marketing, recientemente unificada bajo la dirección de Asad Ayaz.

Iger, quien en 2022 retomó las riendas de Disney tras una caída en la cotización bursátil y una desaceleración financiera, promovió la consolidación de funciones antes de ceder el puesto a D’Amaro, de acuerdo con CNBC. Con la última ola de despidos, la empresa superó las 8.000 posiciones eliminadas desde el regreso de Iger.

Josh D’Amaro, con una larga trayectoria en la compañía, asumió en marzo la misión de liderar la integración orientada a eficiencia e innovación en Disney (REUTERS)
Josh D’Amaro, con una larga trayectoria en la compañía, asumió en marzo la misión de liderar la integración orientada a eficiencia e innovación en Disney (REUTERS)

Bajo el liderazgo de Josh D’Amaro, la icónica compañía estadounidense planea eliminar hasta 1.000 posiciones, principalmente en su departamento de marketing global, en la búsqueda de una mayor eficiencia organizacional y reducción de costos tras múltiples reestructuraciones iniciadas en la gestión anterior.

Estas acciones buscan asegurar el crecimiento y la competitividad de Disney en el cambiante sector de medios y entretenimiento.

Cambios en la estructura de marketing y liderazgo

La reestructuración más reciente incluyó el nombramiento de Ayaz como director global de marketing y marca en enero, unificándose así por primera vez la estrategia de promoción para las divisiones de entretenimiento, experiencias y deportes de Disney.

Esta acción, identificada internamente como Project Imagine, pretende centralizar las operaciones y racionalizar gastos a través de una sola jefatura, informaron las fuentes citadas por The Wall Street Journal. Actualmente, Ayaz reporta directamente a D’Amaro y Dana Walden, presidenta y directora creativa.

En la actualidad, Disney cuenta con 231.000 empleados globalmente, el 76% de ellos a tiempo completo y 172.000 con base en Estados Unidos. Cerca del 80% del personal se concentra en la unidad de experiencias —parques temáticos, cruceros y productos de consumo—, un área que mostró crecimiento pese a los recortes dominados por los segmentos de entretenimiento, ESPN y operaciones corporativas.

El sector de experiencias, que incluye parques temáticos y cruceros, representa el 80% de la plantilla de Disney y sigue mostrando crecimiento (REUTERS/Mario Anzuoni)
El sector de experiencias, que incluye parques temáticos y cruceros, representa el 80% de la plantilla de Disney y sigue mostrando crecimiento (REUTERS/Mario Anzuoni)

Contexto de la industria y presión competitiva

Los cambios internos se producen en un escenario donde toda la industria enfrenta ajustes significativos. Compañías como Sony Pictures Entertainment, Paramount y Warner Bros. Discovery también han realizado despidos recientemente.

En el caso de Disney, la empresa ha estado trabajando con consultores externos de Bain & Co. para definir medidas de eficiencia y articular la integración tecnológica de sus plataformas, como la fusión progresiva de Disney+ y Hulu bajo una sola aplicación, según confirmó The Wall Street Journal.

El precio de la acción de Disney se mantiene en niveles similares a los de hace una década, luego de haber caído cerca de un 50% desde el máximo alcanzado en 2021. De monitorear la evolución bursátil dependerá en parte la valoración de la gestión de D’Amaro, cuya hoja de ruta aún no ha sido comunicada al detalle.

Según allegados citados por The Wall Street Journal, acelerar la colaboración entre divisiones es una de sus prioridades inmediatas para franquear los desafíos del entorno digital y de consumo actual.

La reestructuración en Disney busca adaptar la compañía a un competitivo entorno digital y afrontar la caída prolongada del valor de sus acciones (REUTERS/Brendan McDermid)
La reestructuración en Disney busca adaptar la compañía a un competitivo entorno digital y afrontar la caída prolongada del valor de sus acciones (REUTERS/Brendan McDermid)

Impacto en el personal y perspectivas futuras

La presión sobre el área de marketing se ha intensificado tras la consolidación de varios equipos dispersos históricamente en sectores separados, que ahora deben responder a una única estrategia centralizada.

El movimiento se produce pocos meses después de que Disney hiciera pública la designación de D’Amaro y coincidiendo con una tendencia global de las grandes productoras de centrar recursos en negocios digitales de mayor proyección.

El temor a despidos ha inquietado al personal, aun cuando la división de experiencias sigue expandiéndose, a diferencia de la concentración de despidos en los segmentos de entretenimiento y operaciones centrales. Según Variety, otros gigantes del sector, como Paramount y Warner, podrían anunciar reducciones adicionales en cuanto se concrete la adquisición parcial por parte de Warner.

Las grandes productoras de medios, como Paramount y Warner Bros. Discovery, implementan despidos y reorganizaciones globales. Disney podría sumarse a esta tendencia (REUTERS/David Swanson)
Las grandes productoras de medios, como Paramount y Warner Bros. Discovery, implementan despidos y reorganizaciones globales. Disney podría sumarse a esta tendencia (REUTERS/David Swanson)

Josh D’Amaro, quien ingresó a Disney en 1998 y ha liderado departamentos clave —desde la presidencia de Disneyland Resort, Walt Disney World Resort y Disney Experiences hasta la dirección financiera de licencias globales— asume la misión de pilotear la nueva etapa de integración centrada en eficiencia, innovación y capacidad de adaptación ante la presión de empresas tecnológicas como Amazon y YouTube, además de la competencia tradicional.

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