Estas son las ciudades "más caminables" de Estados Unidos en 2026

El ranking de The Washington Post revela las ciudades más caminables de Estados Unidos para 2026, destacando la movilidad sostenible en urbes clave.

El reciente listado publicado por The Washington Post ha generado interés al identificar las ciudades caminables más destacadas de Estados Unidos para 2026. El análisis del diario estadounidense especifica cuáles urbes ofrecen mejores condiciones para vivir y hacer turismo a pie, considerando tanto la movilidad sostenible, como la calidad de la infraestructura peatonal y la experiencia de los peatones.

Las ciudades mejor calificadas para recorrer a pie en 2026, según el diario estadounidense, son Nueva York, San Francisco, Washington D.C., Boston, Chicago, Filadelfia, Portland y Seattle.

Todas ellas cuentan con redes de aceras bien trazadas, la proximidad entre atracciones turísticas y la planificación orientada a la comodidad y seguridad de quienes caminan.

San Francisco se encuentra entre las ciudades más caminables del 2026, según un nuevo estudio de The Washignton Post.

La investigación sitúa a Nueva York en el primer lugar del listado, por la amplia concentración de servicios, alternativas gastronómicas, parques y museos accesibles especialmente en Manhattan.

Qué ciudades lideran la caminabilidad en Estados Unidos

Junto con Nueva York, San Francisco destaca por sus barrios interconectados y un diseño urbano enfocado en la movilidad sostenible, adaptándose incluso a su relieve irregular. Washington D.C. figura entre las principales opciones gracias a la amplitud de sus aceras, la presencia de extensas zonas verdes y la cercanía de monumentos y centros culturales.

Nueva York lidera la lista de ciudades caminables gracias a su concentración de servicios, parques y museos accesibles, sobre todo en Manhattan. (REUTERS/Jeenah Moon)

Boston se menciona por la disposición de sus calles históricas y el tamaño compacto de su centro. Chicago y Filadelfia completan la lista por la calidad de sus infraestructuras para peatones y la variedad de actividades accesibles caminando. Las ciudades de Portland y Seattle se suman por su cultura orientada a la movilidad sostenible y la existencia de espacios públicos diseñados para el tránsito a pie.

Entre los factores considerados para este ranking destacan la calidad de las aceras, la densidad de servicios, los niveles de seguridad y la accesibilidad de la vida urbana, de acuerdo con The Washington Post.

Boston se menciona por la disposición de sus calles históricas y el tamaño compacto de su centro, según el nuevo estudio. Foto: Pixabay

Factores y tendencias en la movilidad urbana de Estados Unidos

El listado refleja el creciente interés internacional por la movilidad sostenible en las grandes ciudades, así como la importancia que atribuyen los residentes a la posibilidad de desplazarse sin depender del automóvil.

El diario estadounidense destaca, además de la infraestructura peatonal, el acceso eficiente al transporte público y a zonas comerciales y culturales, junto con la percepción positiva sobre la seguridad.

Las ciudades de Portland y Seattle se suman por su cultura orientada a la movilidad sostenible y la existencia de espacios públicos diseñados para el tránsito a pie. Foto: Pixabay

El énfasis en urbes caminables en Estados Unidos evidencia un cambio de tendencia, dando prioridad al bienestar y a la vida urbana compartida para residentes y visitantes.

The Washington Post indica que el reconocimiento a estas ciudades responde a la posibilidad de experimentar los espacios urbanos a escala peatonal, con distancias cortas y entornos seguros para quienes habitan o visitan estas urbes.

Portland se suma por primera vez a la lista de mejores ciudades para caminar del 2026. Foto: Pixabay

En el actual debate sobre el futuro de las ciudades, la valoración del diario estadounidense subraya la importancia de la planificación urbana centrada en el peatón, como vía para mejorar el turismo y promover modelos urbanos sostenibles en el país.