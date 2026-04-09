Estados Unidos

Así es el McDonald’s ubicado en una mansión histórica cerca de Nueva York

Una edificación del siglo XVIII, restaurada y preservada tras la intervención de vecinos y autoridades, hoy sirve como restaurante, integrando elementos originales con tecnología moderna

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La Casa Denton, ahora un restaurante McDonald's, en New Hyde Park, Condado de Nassau, Nueva York. Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denton_House_LI_01.jpg
La Casa Denton, ahora un restaurante McDonald's, en New Hyde Park, Condado de Nassau, Nueva York. Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denton_House_LI_01.jpg

Existen distintos locales de McDonald’s en Estados Unidos para disfrutar en familia con los más pequeños. Aunque, hay un local de comida rápida en particular que se distingue por ser Denton House, en New Hyde Park, según el sitio digital especializado Secret NYC. Este lugar muestra cómo la acción comunitaria puede rescatar parte de la historia.

Ubicado a una hora de la ciudad de Nueva York, la denominada «McMansion» se destaca en el panorama de restaurantes de la cadena. Su relevancia proviene de haber sido instalada en una mansión histórica y de conservar elementos originales del antiguo edificio.

La finca, construida originalmente en 1795 como una granja para Joseph Denton, heredero de los fundadores de Hempstead, fue renovada en la década de 1860 y transformada en una mansión de estilo georgiano.

De acuerdo con Secret NYC, este local es “el único McDonald’s del país ubicado en un edificio histórico totalmente restaurado”. Foto: By Tdorante10 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61235937
De acuerdo con Secret NYC, este local es “el único McDonald’s del país ubicado en un edificio histórico totalmente restaurado”. Foto: By Tdorante10 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61235937

A lo largo de los siglos XIX y XX, la propiedad cumplió diferentes funciones, como funeraria y restaurantes independientes, antes de caer en decadencia en los años ochenta.

Origen del local McDonald’s en Denton House

De acuerdo con Secret NYC, este local es “el único McDonald’s del país ubicado en un edificio histórico totalmente restaurado”, lo que lo separa del resto de los 14.000 restaurantes de la marca en Estados Unidos y lo convierte en un referente de preservación patrimonial y adaptación comercial.

La propuesta de McDonald’s de adquirir la finca en 1985 incluía demoler la estructura y edificar un establecimiento nuevo bajo los estándares corporativos de la marca. La oposición de los residentes de New Hyde Park generó tres años de litigios y campañas para proteger la casa.

En 1988, Denton House recibió el estatus de monumento histórico, lo que obligó a la empresa a reconsiderar sus planes. Finalmente, la cadena restauró el exterior de la mansión a su aspecto de 1926, tomando como guía una fotografía antigua, e integró en la parte trasera un servicio drive-thru de una sola planta, detalló Secret NYC.

La propuesta de McDonald’s de adquirir la finca en 1985 incluía demoler la estructura y edificar un establecimiento nuevo bajo los estándares corporativos de la marca. Foto: By Tdorante10 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61235938
La propuesta de McDonald’s de adquirir la finca en 1985 incluía demoler la estructura y edificar un establecimiento nuevo bajo los estándares corporativos de la marca. Foto: By Tdorante10 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61235938

Características del local McDonald’s en Denton House

El resultado combina elementos originales, como la gran escalera doble, el porche ahora convertido en terraza acristalada apta para reuniones o comidas familiares, y ambientes con luz natural, con recursos propios de un restaurante moderno: los clientes pueden solicitar el menú en quioscos digitales y tienen acceso a un comedor en la planta superior. Cada espacio mantiene la arquitectura de la casa y refleja la convivencia de distintas épocas.

El caso de la McMansion no solo representa un encuentro inusual entre la comida rápida y la protección histórica, sino que muestra la fuerza de la acción colectiva para preservar el patrimonio local frente a proyectos de urbanización estandarizados.

Cada espacio mantiene la arquitectura de la casa y refleja la convivencia de distintas épocas. Foto: By Tdorante10https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61235940
Cada espacio mantiene la arquitectura de la casa y refleja la convivencia de distintas épocas. Foto: By Tdorante10https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61235940

En la actualidad, la mansión de New Hyde Park funciona como un punto de encuentro donde residentes y visitantes pueden “pedir patatas fritas en un entorno donde la historia nunca supo tan bien”, según lo describe Secret NYC.

Cómo llegar desde Nueva York

  • En coche: Toma la I-495 (Long Island Expressway) en dirección este hasta la salida 23 y luego sigue las calles locales hasta el 250 de Jericho Turnpike.
  • En tren: Toma el LIRR desde Penn Station hasta New Hyde Park Station. Después, camina unos minutos hasta el McDonald’s.
  • En autobús: Los, autobuses locales de la MTA paran a lo largo de Jericho Turnpike. Consulta los horarios para conocer las rutas y los horarios exactos.

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