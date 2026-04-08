Retiran más de 270.000 autos por falla en la cámara de reversa que afecta la visibilidad y eleva el riesgo de accidentes

General Motors anuncia el retiro de más de 271.000 Chevrolet Malibu en Estados Unidos por defecto en la cámara de reversa. (REUTERS/Diego Vara/File Photo)

General Motors anunció el retiro de más de 271.000 vehículos Chevrolet Malibu en Estados Unidos, fabricados entre 2023 y 2025, debido a un defecto en la cámara de reversa que puede mostrar una imagen distorsionada o en blanco, lo que representa un riesgo para la seguridad vial. El aviso fue emitido a inicios de abril tras la detección del problema por parte de la empresa y de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

La NHTSA informó que la anomalía se debe a un defecto en el proceso de ensamblaje de la cámara, lo que puede permitir la entrada de humedad y afectar la visibilidad trasera. De acuerdo con un informe oficial publicado por la NHTSA, la falla incrementa la probabilidad de accidentes por la reducción del campo visual al retroceder; hasta el momento, General Motors no ha informado de colisiones ni lesiones asociadas al defecto, según la cobertura de la cadena estadounidense ABC News y la cadena estadounidense CBS News.

El retiro incluye vehículos Chevrolet Malibu correspondientes a los modelos 2023, 2024 y 2025, vendidos en territorio estadounidense. El proceso de reemplazo de la cámara será gratuito para los propietarios afectados. Entre los antecedentes inmediatos se cuentan otros retiros recientes de vehículos en el país debidos a problemas de seguridad en sistemas electrónicos y de visibilidad, según información de la NHTSA.

¿Qué vehículos están involucrados en el retiro?

La medida afecta a aproximadamente 271.000 Chevrolet Malibu fabricados entre 2023 y 2025. Según la notificación oficial, todos los vehículos involucrados fueron ensamblados y comercializados en Estados Unidos. El retiro no se ha extendido, hasta el momento, a otras regiones fuera del país, según la información publicada por la cadena estadounidense ABC News y la NHTSA.

¿Cuál es el defecto detectado en la cámara de reversa?

La NHTSA detalló en su reporte que el defecto se origina en un fallo en el proceso de adhesión utilizado por el proveedor de General Motors para ensamblar el módulo de la cámara trasera. La configuración de montaje de la cámara, fabricada por Sharp Electronics, expone el componente a la humedad, lo que puede debilitar el adhesivo y permitir el ingreso de agua al interior de la carcasa.

Según el informe de la NHTSA, esto puede derivar en una imagen distorsionada o completamente ausente al momento de utilizar la cámara de reversa. La agencia enfatizó que una “imagen de cámara trasera que no se muestra correctamente reduce la visibilidad del conductor detrás del vehículo y aumenta el riesgo de choque”.

El fallo detectado en la cámara de reversa de los Chevrolet Malibu fabricados entre 2023 y 2025 afecta la visibilidad trasera y eleva el riesgo de accidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo será el proceso de reparación para los propietarios?

General Motors comunicó que los concesionarios reemplazarán la cámara trasera defectuosa sin costo alguno para los propietarios de los vehículos involucrados. La empresa indicó que los dueños comenzarán a recibir notificaciones a partir del 18 de mayo de 2026, con instrucciones para coordinar la reparación en los talleres autorizados.

La NHTSA puso a disposición el sitio web www.nhtsa.gov y el teléfono de la línea directa de seguridad vehicular (1-888-327-4236) para que los propietarios puedan consultar si su automóvil está incluido en el retiro o recibir orientación adicional sobre el procedimiento.

¿Qué antecedentes existen sobre retiros similares y qué comunicaron las autoridades?

El retiro de los Chevrolet Malibu coincide con una serie de llamados a revisión recientes de distintas marcas automotrices por fallas en sistemas de asistencia a la conducción o visibilidad. Según la cadena estadounidense ABC News, en abril de 2026 Ford también anunció el retiro de 400.000 camiones y SUV por un defecto en los limpiaparabrisas, mientras que otra alerta de la NHTSA afectó a más de tres millones de envases de colirios por problemas de esterilidad.

La recurrencia de fallas en sistemas electrónicos y de visibilidad ha llevado a las autoridades estadounidenses a reforzar los controles de calidad y exigir a las empresas automotrices respuestas inmediatas ante la detección de defectos que puedan comprometer la seguridad vial.

De acuerdo con el reporte de la cadena estadounidense CBS News, un portavoz de General Motors afirmó que la empresa “no tiene conocimiento de accidentes o lesiones vinculadas a esta falla”. La NHTSA recordó a los propietarios que la reparación es gratuita y que deben responder al llamado una vez recibida la notificación.

El informe oficial detalla: “El proveedor de cámaras identificó un problema en el proceso de adherencia de la carcasa, lo que puede derivar en la entrada de humedad y afectar la imagen proyectada en la pantalla del vehículo”, según consta en el documento de la NHTSA.

La NHTSA identificó que la entrada de humedad en la carcasa de la cámara trasera es la causa principal del problema en los Chevrolet Malibu. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para propietarios afectados

Las personas que poseen un Chevrolet Malibu de los años modelo 2023, 2024 o 2025 pueden consultar el sitio web de la NHTSA o comunicarse con el servicio de atención al cliente de Chevrolet (1-800-222-1020) para verificar si su vehículo está incluido en el retiro. Tras recibir la carta de notificación, podrán coordinar el reemplazo de la cámara en cualquier concesionario autorizado, sin incurrir en gastos.

El proceso de retiro y reparación continuará durante las próximas semanas, a medida que la empresa y las autoridades amplíen la comunicación a los afectados y supervisen la implementación de la solución.