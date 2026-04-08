Estados Unidos

Quiénes son los más afectados por el costo de vida en Nueva York, según un nuevo informe

Un nuevo estudio confirmó sobre cuál es el grupo que enfrenta mayores desafíos económicos ante el costo de vida en Nueva York

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Varias familias, incluyendo adultos y niños, hacen fila frente a un edificio con el letrero 'NYC FAMILY SERVICES'. Algunos niños están en cochecitos.
El 78% de los hispanos en Nueva York no logra cubrir el costo real de vida, según estudio de la Alcaldía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de tres de cada cuatro miembros de la comunidad hispana de la Ciudad de Nueva York no cuentan con los recursos necesarios para cubrir el verdadero costo de vida, según un estudio de la Oficina de Equidad y Justicia Racial de la Alcaldía (organismo municipal especializado en análisis social).

Este déficit económico refleja la magnitud de la desigualdad en el acceso a bienes y servicios esenciales en la ciudad y aumenta el nivel de vulnerabilidad de los hogares más expuestos al aumento generalizado de precios.

El análisis muestra que la diferencia de 34 puntos porcentuales en la tasa de TCOL (True Cost of Living o costo real de vida) entre los hispanos y los residentes blancos representa la mayor disparidad racial revelada por la oficina.

Mientras el 78% de los hispanos carece de recursos suficientes para cubrir este costo, el porcentaje es del 63% en la comunidad negra y se reduce al 44% entre los blancos.

Así, la población hispana queda como el grupo más afectado por el alto costo de vida en la ciudad, según datos publicados por el medio Telemundo 47. Además, el informe destaca que las familias hispanas enfrentan un déficit promedio anual de recursos USD 9.500 mayor que el de las familias blancas.

La brecha económica afecta de manera desigual a los grupos raciales y estructurales

El reporte, resultado directo de la medida aprobada por el 81% de los votantes en noviembre de 2022 para crear la métrica TCOL, ofrece una visión detallada de cómo el alto costo de vida se distribuye de forma desigual entre los más de 8.16 millones de habitantes de la ciudad.

El informe, basado en el modelo ATTIS desarrollado por el Urban Institute (centro de investigación estadounidense especializado en políticas públicas), segmenta su análisis no solo por razas sino también por distrito, tipo de familia, edad y condición de discapacidad.

Calle concurrida de Nueva York con letrero 'NYC Food Assistance'. Personas mirando teléfonos o folletos, rodeadas de edificios altos y taxis amarillos.
Las familias hispanas enfrentan un déficit anual de recursos USD 9.500 mayor que las familias blancas en Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oficina de la Alcaldía detalla que el estudio examina el impacto financiero de gastos esenciales, incluidos vivienda, atención médica, alimentos, cuidado infantil y transporte, sobre los distintos tipos de hogares.

De este modo, el informe desagrega el costo de vida según el número de adultos y niños que integran cada unidad familiar. Por ejemplo, el costo medio anual de vida para un adulto sin hijos se calcula en USD 70.334, mientras que los recursos promedio disponibles para ese perfil ascienden a USD 57.680.

Una familia promedio sin hijos en Nueva York necesita ingresos superiores a USD 106.000 anuales para cubrir sus necesidades básicas. (REUTERS/Shannon Stapleton)
Una familia promedio sin hijos en Nueva York necesita ingresos superiores a USD 106.000 anuales para cubrir sus necesidades básicas. (REUTERS/Shannon Stapleton)

El monto necesario para cubrir el costo real de vida supera los ingresos de muchas familias

Los datos presentados por la oficina indican que una familia promedio sin hijos necesita más de USD 106.000 al año para solventar sus necesidades en Nueva York. En la mayoría de los casos, los ingresos quedan lejos de ese nivel.

Este estudio inaugural descompone minuciosamente los gastos por estructura familiar, permitiendo identificar en qué medida la composición del hogar amplifica la brecha económica. Las cifras aumentan de manera relevante a medida que crecen el número de adultos y niños en cada hogar.

El informe, disponible en su versión íntegra a través del portal de la ciudad, constituye la primera radiografía oficial de la disparidad en el acceso a recursos esenciales para cubrir el costo mínimo de vida en una de las metrópolis con mayor nivel de gasto del país, según datos de la oficina citados por Telemundo 47.

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