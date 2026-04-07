Estados Unidos

Nueva York reunirá en mayo a quienes ya están desplegando IA agéntica en bancos y hospitales

Más de cien ejecutivos de Thomson Reuters, GitHub, Citi, Bloomberg, Vanguard, OpenAI y Mistral se darán cita el 4 y 5 de mayo en el Hilton Midtown para mostrar casos de producción. Cómo los agentes autónomos dejaron de ser una promesa para convertirse en una realidad corporativa

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Vista panorámica de la Estatua de la Libertad en primer plano a la izquierda, con la antorcha levantada, y el perfil urbano de Nueva York en el fondo
La AI Agent Conference 2026 reunirá a más de cien ponentes y dos mil asistentes en Nueva York para debatir sobre inteligencia artificial empresarial (Reuters)

Durante los últimos dos años, cada vez que se hablaba de “agentes de inteligencia artificial”, había que aclarar de qué se estaba hablando exactamente. La palabra significaba cosas distintas según quién la pronunciara: para un investigador, era un sistema capaz de planificar y ejecutar tareas con cierta autonomía; para un vendedor de software, era una etiqueta de marketing pegada a un viejo chatbot; para un CFO, era una promesa difícil de auditar. Esa ambigüedad empieza a cerrarse en mayo.

El 4 y 5 de mayo, el New York Hilton Midtown será sede de la AI Agent Conference 2026, un encuentro curado por el fondo Firsthand Ventures en partnership con NYSE Wired, Bright Data y theCUBE, que reunirá a más de cien speakers, 50 expositores y unos 2000 asistentes alrededor de tres ejes que el propio organizador llamó Agentic Enterprises, Agentic Engineering y Agentic Industries.

La traducción es directa: cómo se transforman los procesos de negocio con sistemas autónomos, cómo se construye la infraestructura técnica que los sostiene y cómo aterrizan en sectores específicos como finanzas, salud, legal y logística.

El lineup como radiografía del momento

Interior de una oficina moderna con ventanales y vistas urbanas, donde empleados interactúan con hologramas azules de figuras humanas y pantallas de datos flotantes.
El sector financiero tendrá uno de los bloques más densos, con representantes de Citigroup, Bloomberg, Vanguard y American Express mostrando despliegues reales de IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma más rápida de entender por qué este encuentro es distinto a las decenas de eventos de IA que se hacen cada mes en Estados Unidos es leer los nombres de los oradores. Entre los confirmados figura Steve Hasker, CEO de Thomson Reuters.

Junto a él estarán Mario Rodriguez, Chief Product Officer de GitHub; Bobby Blumofe, EVP y CTO de Akamai; Ameet Talwalkar, Chief Scientist de Datadog; Vrushali Paunikar, CPO de Carta; y Andrew Rabinovich, CTO de Upwork.

La línea del frente técnico tampoco es decorativa. Estarán Joe Moura, cofundador y CEO de CrewAI; Raghu Malpani, CTO de UiPath; Arvind Jain, fundador y CEO de Glean; Daniel Vassilev, cofundador y co-CEO de Relevance AI; Tomas Reimers, CPO y cofundador de Graphite (adquirida por Cursor); Tom Moor, head of engineering de Linear; y Barr Moses, CEO y cofundadora de Monte Carlo. Por OpenAI van Chris Kyle y Zach Lawryk. Por Mistral AI, su VP de ingeniería Lélio Renard Lavaud. Por AWS, Kathy Kam, directora de ingeniería de Kiro. Google, Microsoft, Meta, NVIDIA, Databricks y Apollo GraphQL completan el cuadro de las plataformas.

Si uno se pregunta dónde está la demanda real, la respuesta también está en el programa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Expertos en salud de Hackensack Meridian Health, Mount Sinai, Takeda, Bristol Myers Squibb y Boehringer Ingelheim analizarán regulación y gobernanza de inteligencia artificial clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda ya no se discute, se muestra

El bloque de servicios financieros es el más denso del lineup y es la mejor pista sobre qué está pasando puertas adentro de las grandes corporaciones. Sirisha Kadamalakalva (Managing Director de Citigroup), Gillian Chin y Anju Kambadur (ambos al frente de IA en Bloomberg), Karun Appapogu (responsable de arquitectura de IA en Vanguard), Shipali Jangra (American Express), Kevin Hearn (Axos Bank) y Sean Neville (cofundador y CEO de Catena Labs) dibujan un mapa elocuente: los bancos no van a Nueva York a aprender qué es un agente, van a explicar cómo lo están desplegando.

El bloque de salud cuenta una historia parecida. Sameer Sethi, SVP y Chief AI Officer de Hackensack Meridian Health, comparte programa con Alex Moreta de Mount Sinai, Viral Vyas de Bristol Myers Squibb, Andrew Robertson de Takeda, Vada Perkins de Boehringer Ingelheim y Vivek Raju Muppalla, VP de ingeniería de IA de Hippocratic AI. Hospitales, farmacéuticas y un proveedor de IA clínica sentados en la misma sala, discutiendo gobernanza, regulación y despliegue real.

A esto se suman casos de retail y logística (Stephen Sharr de Footprint, Pablo Palafox de HappyRobot, Adar Bitan de Paz Retail and Energy), industria pesada (Jeffrey Norman de Air Products), legal (Jonathan Ashtor de Paul Weiss, Tom Ronen de Harvey, Rob Beard de Coherent Corp.) y telco (Julianne Roberson, directora de ingeniería de IA de T-Mobile).

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Empresas como CrewAI, Relevance AI y Distyl mostrarán sus soluciones en orquestación de agentes, piezas fundamentales en la nueva infraestructura corporativa de IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres preguntas que el evento promete responder

La primera es qué casos de uso concretos están desplegando los bancos. Hasta ahora, la conversación pública sobre IA en banca giró alrededor de chatbots de atención al cliente y copilotos para analistas. Los agentes, si funcionan, prometen otra cosa: ejecutar flujos completos de operaciones, riesgo y cumplimiento sin intervención humana paso a paso. Si Citi, Vanguard o Amex se animan a mostrar números reales, mayo se vuelve bisagra.

La segunda es cómo se resuelve el problema de la confianza. El programa incluye paneles sobre identidad continua para agentes (Atul Tulshibagwale de CrowdStrike), evaluación y observabilidad (Atin Sanyal de Galileo, Ilan Kadar de Plurai) y gobernanza (Amir Banifatemi de Cognizant, Chad Tetreault de Zscaler). Sin esa capa, ningún CIO firma un despliegue serio.

Vista nocturna de una calle concurrida en Nueva York, mostrando taxis amarillos en movimiento, edificios altos y brillantes vallas publicitarias.
La conferencia destacará inversiones y lanzamientos del sector con Agentic Launch y The Agentic List, reuniendo fondos de inversión líderes y startups innovadoras en IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera es qué dicen las plataformas de orquestación, que son las que están capturando la mayor parte del valor económico de la era agéntica. CrewAI, Relevance AI, Distyl, AG2ai, ai.work y Workato no son nombres que ocupen titulares, pero son el tejido conectivo que vuelve útil al modelo subyacente. Mientras los frontier labs pelean por benchmarks, estas compañías están construyendo el sistema operativo de la próxima ola corporativa.

El evento incluye además una sección llamada Agentic Launch, dedicada a presentaciones de productos nuevos, y The Agentic List, un ranking curado de startups del sector. La concentración de capital también es notable: van representantes de Insight Partners, Sapphire Ventures, Notable Capital, Primary Venture Partners, Initialized Capital y Bling Capital, entre otros. Donde se juntan este nivel de inversión y este nivel de compradores, los anuncios no suelen tardar.

Lo que se va a ver en el Hilton Midtown no es una conferencia más sobre el futuro de la inteligencia artificial. Es la primera foto colectiva de una industria que dejó de prometer y empezó a facturar.

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