Irán publicó un plan de 10 puntos para negociar con Estados Unidos, pero la Casa Blanca negó que sea el marco real del acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca (EFE/Jim Lo Scalzo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió este miércoles que la propuesta de diez puntos publicada por el régimen iraní represente el marco de negociación actualmente en discusión entre Washington y Teherán, en el contexto de la reciente tregua anunciada entre ambos países.

Irán presentó un listado con sus principales exigencias para avanzar hacia un acuerdo y poner fin a las hostilidades. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt confirmó que la administración republicana trabaja en una propuesta de paz revisada, que tomaría como base un esquema de quince puntos planteado semanas atrás, siempre que se garantice que el tránsito por el estrecho de Ormuz permanezca abierto y sin interrupciones.

Leavitt señaló que no se divulgarán detalles adicionales por el momento y que las negociaciones se desarrollarán de manera reservada.

La versión iraní, difundida por la agencia oficial IRNA, sostiene que el documento recoge las condiciones mínimas para que Teherán considere viable la paz, entre ellas la retirada total de las fuerzas estadounidenses de la región, el levantamiento integral de las sanciones internacionales y el reconocimiento del derecho iraní a enriquecer uranio.

La secretaria Karoline Leavitt durante una rueda de prensa en la que la Casa Blanca negó que el plan iraní divulgado sea la base de la negociación (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Además, exige la aceptación de Irán como autoridad sobre el estratégico estrecho de Ormuz y la reparación de los daños económicos sufridos durante el conflicto.

No obstante, un funcionario de alto nivel de la Casa Blanca, citado por The New York Times bajo condición de anonimato, sostuvo que los puntos divulgados por Irán no coinciden con el marco que Estados Unidos considera aceptable.

Según esta fuente, “el documento al que hace referencia la prensa no es el plan en el que estamos trabajando. No vamos a negociar públicamente”.

La posición oficial estadounidense subraya que el verdadero marco de negociación se basa en un plan distinto, que incluiría demandas estadounidenses sobre el programa nuclear, los misiles balísticos y aspectos del comercio marítimo, sin aceptar varios de los reclamos fundamentales presentados por Irán.

Trump dijo que existe “un único conjunto de puntos significativos que resultan aceptables para Estados Unidos” y que “estos son los puntos que constituyen la base sobre la cual acordamos un alto el fuego”.

El mandatario precisó que cualquier negociación tendrá lugar a puerta cerrada y desestimó la validez de “acuerdos, listas y cartas enviadas por personas que no tienen absolutamente nada que ver con la negociación entre Estados Unidos e Irán”.

Irán exige que sea reconocido como autoridad sobre el estratégico estrecho de Ormuz

A continuación los puntos que exige el régimen iraní para alcanzar un acuerdo definitivo:

Garantía de no agresión

Teherán busca un compromiso legal que vaya más allá de un simple alto el fuego y que asegure el cese permanente de cualquier acción militar estadounidense.

Control iraní del estrecho de Ormuz

El régimen islámico exige tener el control total del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita alrededor del veinte por ciento del petróleo global. Esta demanda representa un desafío directo a los intereses de Estados Unidos y de los países árabes del Golfo, que rechazan la idea de que Teherán ejerza dominio exclusivo sobre este corredor marítimo.

Fin de la guerra regional e intervención en Líbano

De acuerdo con el documento presentado, Irán exige la finalización de todos los conflictos regionales, incluido el cese de cualquier operación contra su aliado Hezbollah en Líbano. Mientras Estados Unidos y sus socios demandan que Teherán reduzca su apoyo a las milicias aliadas en Medio Oriente.

Teherán exige la finalización de todos los conflictos regionales, incluido el cese de cualquier operación contra su aliado Hezbollah en Líbano (REUTERS/Raghed Waked)

Retiro de fuerzas de combate estadounidenses

Teherán solicita la retirada total de las fuerzas de combate estadounidenses desplegadas en bases y posiciones en la región, incluyendo el Golfo, Irak e Israel. Actualmente, Washington mantiene presencia militar en varios países vecinos de Irán, lo que dificulta la aceptación de una retirada completa como condición para un acuerdo.

Reparaciones económicas a Irán

El plan iraní también exige que Estados Unidos pague reparaciones por los daños causados durante el conflicto, incluyendo la destrucción de infraestructuras críticas y sectores económicos clave. Hasta ahora, no existe ninguna señal desde Washington de que esta demanda pueda ser considerada.

Reconocimiento del derecho de Irán a enriquecer uranio

Teherán reclama el reconocimiento explícito de su derecho al enriquecimiento de uranio para fines civiles. Trump reiteró en su declaración que “no se permitirá el enriquecimiento de uranio”.

Teherán reclama el reconocimiento explícito de su derecho al enriquecimiento de uranio para fines civiles

Levantamiento de sanciones primarias

Otra de las demandas es la eliminación total de las sanciones primarias impuestas directamente por Estados Unidos desde la revolución islámica de 1979. Durante negociaciones previas, Washington solo había considerado aliviar algunas sanciones a cambio de avances concretos en materia nuclear.

Fin de sanciones secundarias

El plan presentado por Irán incluye la exigencia de levantar también las sanciones secundarias, que penalizan a terceros países y compañías que mantengan vínculos comerciales con Teherán.

Cancelación de resoluciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica

Irán pide la anulación de todas las resoluciones adoptadas por la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, especialmente aquellas que señalan incumplimientos en sus obligaciones de no proliferación nuclear.

Derogación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU

El último punto solicita la terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que imponen restricciones a Irán, incluidas las sanciones reactivadas el año pasado tras el incumplimiento de los límites al enriquecimiento nuclear. Estados Unidos podría intentar influir en la ONU, pero cualquier modificación requeriría un consenso internacional.

Mientras Irán insiste en que estos diez puntos son la base de la negociación, la Casa Blanca remarcó que el documento iraní no coincide con la propuesta en discusión y que “no se negociará públicamente”.

La tregua de dos semanas permanece vigente mientras continúan las negociaciones.