Estados Unidos

EEUU emite advertencia de viaje para este destino turístico de montaña por desastres y tensiones sociales

La medida responde a una reducción de protestas, aunque persisten riesgos por disturbios aislados y desastres naturales en varias regiones

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Cuatro excursionistas con grandes mochilas caminan por un sendero rocoso de montaña, con picos escarpados y un cielo azul con nubes blancas al fondo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó la advertencia de viaje a Nepal a Nivel 2 por recientes disturbios y riesgos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 31 de marzo de 2026 su advertencia de viaje para Nepal, fijando el nivel de alerta en “Nivel 2: Ejercer mayor precaución” para los ciudadanos estadounidenses que tengan previsto viajar al país asiático, incluida la región del Himalaya. La revisión de la alerta se produce tras la disminución de protestas y disturbios civiles registrados en Nepal desde septiembre de 2025.

Según el comunicado oficial de la autoridad estadounidense, la decisión de ajustar el nivel de alerta se basa en la estabilización del clima social tras meses de tensión en las principales ciudades del país. La recomendación mantiene la vigilancia sobre la posibilidad de manifestaciones inesperadas y disturbios localizados. Además, el reporte señala la persistencia de riesgos asociados a fenómenos naturales, como terremotos y deslizamientos, que afectan la infraestructura y la movilidad.

De acuerdo con el Departamento de Estado, las protestas que estallaron en 2025 respondieron a demandas políticas y sociales internas. Si bien la situación se normalizó en las últimas semanas, las autoridades estadounidenses advierten que los riesgos no han desaparecido, por lo que recomiendan a viajeros y residentes estadounidenses extremar precauciones y mantenerse informados.

¿Cuál es el nivel de advertencia de viaje actual para Nepal y qué implica?

El aviso de Nivel 2: Extreme las precauciones implica que los ciudadanos estadounidenses deben adoptar medidas de seguridad adicionales al viajar a Nepal. El Departamento de Estado de Estados Unidos define este nivel para destinos donde existen amenazas identificadas, aunque no lo suficientemente graves para recomendar evitar el viaje. Según el comunicado oficial, “la situación es estable, pero aún pueden producirse manifestaciones y disturbios locales, especialmente en las ciudades”, por lo que se recomienda evitar grandes concentraciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

El gobierno estadounidense actualiza este tipo de advertencias en función de riesgos de seguridad, condiciones sanitarias, amenazas terroristas y fenómenos naturales, criterios que aplican a Nepal por su condición geográfica y contexto político reciente.

Cuatro excursionistas con mochilas coloridas y bastones de senderismo caminan por un sendero rocoso de montaña, con picos y valles cubiertos de pinos.
La actualización de la alerta para Nepal recomienda a los viajeros estadounidenses ejercer mayor precaución ante posibles protestas y desastres naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos naturales afectan a los viajeros en Nepal?

Nepal se encuentra en una región de alta actividad sísmica y es propenso a inundaciones y deslizamientos durante la temporada de monzones, que se extiende de junio a septiembre. El Departamento de Estado advierte que “las fuertes lluvias pueden provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, lo que puede bloquear carreteras, dañar edificios y dificultar la obtención de ayuda en caso de emergencia”.

El valle de Katmandú, área metropolitana y turística por excelencia, aparece en los avisos como zona con historial de desastres naturales severos. Organismos como la UNESCO han documentado daños a monumentos históricos y patrimonio cultural debido a terremotos, lo que refuerza las recomendaciones de precaución para visitantes.

¿Qué medidas legales y culturales deben seguir los turistas estadounidenses en Nepal?

El comunicado del Departamento de Estado especifica que los viajeros estadounidenses en Nepal deben respetar normativas locales sobre la toma de fotografías en áreas consideradas sensibles y la protección de bienes culturales. Las autoridades advierten sobre sanciones penales por la extracción de objetos patrimoniales y por fotografiar zonas restringidas. “Se advierte a los turistas estadounidenses sobre posibles arrestos y penas de cárcel por tomar fotos o llevarse recuerdos en los bolsillos”, señala la comunicación oficial.

El aviso recomienda contratar seguro médico con cobertura de evacuación, ya que los servicios de salud nepalíes suelen exigir pago anticipado y pueden resultar limitados fuera de las ciudades principales. Además, se aconseja a los ciudadanos estadounidenses registrar su viaje en el programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program) para recibir actualizaciones y asistencia consular.

¿Cómo afecta la advertencia a quienes planean escalar el Monte Everest?

El Monte Everest, ubicado en la frontera entre Nepal y China, recibe cada año entre 700 y 1.000 alpinistas internacionales, según datos de Mount Everest Official. El informe oficial indica que desde 1921, más de 330 personas han fallecido durante expediciones en la montaña, y se estima que cerca de 200 cuerpos permanecen en las laderas debido a la dificultad de recuperación.

La llamada “zona de la muerte”, situada por encima de los 8.000 metros (26.247 pies), representa un peligro crítico por la escasez de oxígeno y las condiciones climáticas adversas. El Departamento de Estado recuerda a los escaladores que el rescate en alta montaña implica riesgos y costos elevados, y que la infraestructura de emergencia puede resultar insuficiente ante incidentes graves.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El aviso oficial destaca la vulnerabilidad de Nepal ante terremotos, inundaciones y deslizamientos, especialmente durante la temporada de monzones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los principales destinos turísticos y patrimoniales en Nepal?

El valle de Katmandú alberga siete conjuntos monumentales reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que incluyen plazas históricas como Durbar de Hanuman Dhoka (Katmandú), Patan y Bhaktapur; estupas budistas como Swayambhu y Bauddhanath; y templos hindúes como Pashupati y Changu Narayan. Estos sitios concentran gran parte del flujo turístico internacional y representan uno de los principales atractivos culturales y religiosos de Nepal.

Las autoridades estadounidenses recomiendan conocer las regulaciones locales antes de visitar estos lugares y prestan especial atención a la protección del patrimonio frente a riesgos naturales y alteraciones derivadas de la inestabilidad social.

¿Qué debe hacer un ciudadano estadounidense si se encuentra en Nepal durante una emergencia?

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos mantenerse informados a través de canales oficiales y medios confiables. En caso de emergencia, los viajeros deben seguir las instrucciones de las autoridades locales, evitar desplazamientos innecesarios y contactar a la embajada o consulado estadounidense más cercano.

El aviso resalta la importancia de “mantenerse alejado de las grandes multitudes y seguir las instrucciones de las autoridades locales” para reducir la exposición a riesgos. El programa STEP permite a los viajeros recibir alertas de seguridad y facilita la localización en caso de evacuación o asistencia consular.

¿Qué reacciones institucionales han surgido tras la actualización de la advertencia?

El ajuste en el nivel de alerta fue recibido por organizaciones turísticas y operadores de expediciones con cautela. El gobierno de Nepal expresó su compromiso de continuar reforzando la seguridad y la infraestructura turística, mientras que el Departamento de Estado insistió en que la revisión del nivel de riesgo responde a criterios técnicos y a la situación real sobre el terreno.

No se registraron objeciones públicas de autoridades nepalíes a la actualización de la advertencia, aunque la comunidad internacional continúa monitoreando la evolución política y social del país. Las agencias de viajes estadounidenses han ajustado sus recomendaciones y paquetes para adaptarse a las pautas oficiales.

Cuatro personas sentadas en rocas a la orilla de un lago de montaña con aguas claras, rodeado de montañas rocosas, bajo un cielo azul despejado. Hay mochilas junto a ellos.
Las normativas locales en Nepal prohíben la toma de fotografías en zonas sensibles y la extracción de objetos patrimoniales bajo pena de sanción legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta la advertencia de viaje para Nepal en los planes de los viajeros?

La advertencia de Nivel 2 implica que viajeros estadounidenses que planean visitar Nepal deben ajustar sus planes considerando la posibilidad de restricciones, demoras y cambios en la situación de seguridad. El Departamento de Estado sugiere la revisión frecuente de avisos oficiales y la preparación de itinerarios flexibles. Las agencias del sector turístico han reforzado la comunicación con sus clientes para informar sobre los riesgos y las medidas preventivas.

La alerta permanecerá vigente hasta que una nueva evaluación oficial modifique el estatus, lo que dependerá de la evolución de la situación política, social y ambiental en Nepal. Los viajeros pueden consultar actualizaciones en el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos y en canales de información institucional.

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