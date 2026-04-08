Estados Unidos

Cómo son los helicópteros Little Bird que permitieron la extracción secreta del piloto estadounidense en Irán

La operación empleó aeronaves adaptadas para despliegues rápidos, que al término de la misión fueron eliminadas junto a los aviones de apoyo cuando el terreno impidió el despegue en condiciones seguras

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helicópteros AH-6 Little Bird
Un helicóptero AH-6 Little Bird del Ejército de EEUU. (Grosby)

El rescate de un aviador estadounidense en las montañas de Irán tuvo como pieza central la utilización de helicópteros AH-6 Little Bird, según confirmó el presidente Donald Trump en una conferencia.

Estas aeronaves de pequeño tamaño fueron trasladadas dentro de aviones C-130 y ensambladas en menos de diez minutos para lograr una extracción rápida y secreta tras el derribo del F-15 del piloto.

Una de las características técnicas más destacadas de los Little Bird, según especificaciones de Boeing, es el diseño de sus palas plegables, lo que permite su traslado dentro de los C-130 y su despliegue ultrarrápido en cualquier punto del mundo.

helicópteros AH-6 Little Bird
11 de julio de 2017 - Tripulaciones aéreas del 15.º Escuadrón de Operaciones Especiales participan en un ejercicio de entrenamiento bilateral en la Base Aérea del Ejército Saber, Tennessee. (Grosby)

Cada aeronave puede transportar seis personas, alcanzar velocidades de 150 millas por hora y permanecer en el aire durante dos horas. Estos datos demuestran la versatilidad operativa que los hace fundamentales en misiones de ataque y rescate de fuerzas especiales.

Trump relató que tres helicópteros fueron trasladados al terreno.

“Llevamos tres helicópteros allí, que fueron utilizados intensamente y no hubiésemos podido lograr el objetivo sin ellos. Cumplieron, y lo hicieron de manera increíble”, aseguró el mandatario estadounidense en una conferencia de prensa.

El presidente de EEUU, Donald Trump. EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente de EEUU, Donald Trump. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

“Sacaron los helicópteros del avión. Los rotores estaban desmontados. Los reconstruyeron en menos de diez minutos”, agregó Donald Trump.

El proceso de rescate se desarrolló después de que el aviador permaneciera dos días oculto en una grieta de la montaña.

Varias unidades Little Bird se acercaron hasta la zona específica, y al menos una logró aterrizar para extraer al piloto.

El despliegue tuvo lugar bajo condiciones extremas del terreno iraní, en una misión de la cual hasta ese momento no existía confirmación oficial por parte de Estados Unidos.

Aeronaves destruidas para evitar su captura

Al concluir la operación, surgió una complicación inesperada. Tras evacuar al aviador, los Little Bird y el resto del equipo regresaron a la pista donde habían aterrizado inicialmente, pero allí encontraron un obstáculo técnico: los C-130 no pudieron despegar debido al lodo.

A fin de evitar que la tecnología quedara en poder de Irán, las fuerzas estadounidenses destruyeron tanto los helicópteros como los aviones.

“Y los volamos en mil pedazos porque llevaban equipos a bordo que, francamente, nos habría gustado sacar, pero no creímos que valiera la pena pasar otras cuatro horas allí desmontando todo”, dijo el presidente estadounidense, Donald Trump.

El empleo de los Little Bird se considera altamente confidencial. Sin embargo, su presencia se registró anteriormente cerca de Venezuela en otoño, y en la intercepción de un petrolero reclamado por Rusia a comienzos de año.

helicópteros AH-6 Little Bird
Un helicóptero AH-6 Little Bird del Ejército de EEUU, en apoyo del Escuadrón Uno de Armas y Tácticas de Aviación de la Infantería de Marina (MAWTS-1), dispara cohetes contra objetivos designados durante un ejercicio de apoyo aéreo ofensivo en el Campo de Tiro Aéreo de Mt. Barrow, Chocolate Mountain, California (Grosby)

La operación reciente en territorio iraní evidencia la capacidad de proyección táctica de Estados Unidos, pero también muestra la voluntad de destruir equipos estratégicos si existe riesgo de que sean capturados.

El episodio terminó bajo fuerte reserva: la retirada final del personal estadounidense se realizó con una aeronave cuya identificación permanece clasificada por decisión de las autoridades.

No hay detalles sobre el respaldo logístico brindado, lo que acentúa el hermetismo que rodea una misión donde los Little Bird pasaron a ser parte central en la política militar y tecnológica de Estados Unidos.

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