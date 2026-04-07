Un nuevo proyecto de ley en Nueva York busca que la MTA notifique a los pasajeros del transporte público sobre infestaciones de chinches

Millones de usuarios de metro y autobuses en Nueva York recibirían notificaciones automáticas mediante el sitio web de la MTA, mensajes de texto o correos electrónicos.

Un proyecto de ley presentado en el estado de Nueva York busca transformar la manera en que la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) informa a sus pasajeros sobre la detección de chinches en el sistema de transporte público. De aprobarse, el texto obligaría a la agencia a emitir alertas a los usuarios en un plazo máximo de 24 horas cada vez que se descubra una infestación, con el objetivo de frenar la propagación de estos insectos y resguardar la salud pública, según informaron New York Post y Secret NYC.

La medida, identificada como Assembly Bill A1906 y Senate Bill S4937, fue avalada por la Asamblea Estatal a fines de marzo de 2026 y actualmente se encuentra bajo evaluación del Comité de Transporte del Senado. Su avance responde a una exigencia de transparencia: los usuarios del metro y de los autobuses, millones a diario sólo en la ciudad de Nueva York, podrían recibir avisos inmediatos a través del sitio web de la MTA, mensajes de texto o correos electrónicos ante cualquier hallazgo de chinches en trenes o autobuses.

El proyecto busca notificaciones públicas obligatorias

El texto legislativo fue patrocinado en la Asamblea por William Colton, representante de Brooklyn, y en el Senado por Leroy Comrie. Los legisladores indicaron que una versión anterior del proyecto había superado la instancia de la Asamblea, pero no logró avanzar cuando fue considerada en el Senado del estado de Nueva York.

Actualmente, la MTA mantiene contratos con empresas de fumigación que deben intervenir dentro de las primeras 24 horas tras el reporte interno de una plaga. No obstante, Colton afirmó en declaraciones a New York Post que, hasta ahora, la política de la agencia ha sido restringir la comunicación pública sobre estos hallazgos: “La MTA, sin motivo alguno, se ha mostrado reacia a alertar a sus clientes cuando se detecta una plaga”.

Según Secret NYC, si la ley se aprueba y entra en vigor, toda notificación pública emitida por la Autoridad de Transporte Metropolitano deberá generarse de manera automática y la obligación comenzará a aplicarse de forma inmediata. En consecuencia, en caso de avanzar en el Senado, la medida establecerá que la responsabilidad formal de informar sobre la detección de cualquier plaga de chinches, tanto en trenes, autobuses como en instalaciones asociadas, recaerá en la MTA.

El objetivo es que los residentes, tanto de la ciudad de Nueva York como de los suburbios cercanos, sean informados oportunamente. “Los neoyorquinos no deberían tener que añadir la pregunta ‘¿me llevaré chinches a casa?’ a su lista de preocupaciones en su vida diaria”, subrayó Colton.

El patrocinio de la ley proviene de William Colton y Leroy Comrie, en respuesta a la anterior falta de transparencia de la MTA sobre infestaciones (REUTERS/Kylie Cooper).

Cifras históricas: la infestación de chinches en la ciudad de Nueva York

Las chinches son insectos hematófagos, de tamaño comparable al de una semilla de manzana, que no transmiten enfermedades según Mayo Clinic, pero pueden provocar reacciones cutáneas como ronchas rojas y picazón persistente.

El problema de estos insectos en Nueva York tiene antecedentes documentados. En 2014, las autoridades sanitarias de la ciudad registraron 327.000 casos de chinches de cama, de acuerdo con el Departamento de Salud Municipal. Ese año, Brooklyn fue el distrito más afectado, con 125.000 casos reportados.

Por otro lado, el antecedente más reciente de una alerta oficial por plagas en la red de transporte se remonta a 2018, cuando la MTA retiró temporalmente de servicio media docena de autobuses en Manhattan por sospechas de infestación, informó New York Post. Aunque una investigación interna descartó la presencia de insectos en ese caso, en 2020 fue necesario evacuar y fumigar una torre de control en Queens tras el hallazgo de chinches, lo que provocó retrasos significativos durante la hora pico en el sistema de metro.