Todos los controles de seguridad de la TSA reabren en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia tras semanas de escasez de personal

La reapertura de todos los controles de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia reduce las largas esperas tras semanas de escasez de personal (REUTERS/Tim Evans)

La reapertura de todos los controles de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL) marca un punto de inflexión tras semanas de incertidumbre y largas esperas para los viajeros. El regreso a la operatividad completa llega después de un periodo en el que la escasez de personal obligó al cierre de varios puntos de control, afectando la experiencia de miles de pasajeros. El último en reanudar funciones fue el control de la Terminal F, que comenzó a examinar pasajeros nuevamente el martes 7 de abril, mientras que los de la Terminal A-Oeste y la Terminal C ya habían retomado operaciones normales la semana anterior. Este restablecimiento de los controles no solo significa una normalización en el flujo de pasajeros, sino también una mejora palpable en los tiempos de espera en los filtros de seguridad.

La situación en el aeropuerto de Filadelfia fue reflejo de un fenómeno nacional: la escasez de personal de la TSA provocada directamente por el cierre parcial del gobierno federal. Durante este período, los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) continuaron trabajando pese a no recibir sueldo, ya que el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de financiar y supervisar a la TSA, se encontraba sin presupuesto aprobado. Este escenario generó una crisis de recursos humanos sin precedentes. Cientos de agentes en todo el país renunciaron a sus puestos, mientras que otros optaron por utilizar sus días de baja por enfermedad. La consecuencia inmediata fue el cierre de puntos de control en aeropuertos clave y el aumento significativo de los tiempos de espera en los accesos de seguridad.

En el caso específico de Filadelfia, el aeropuerto y la TSA enfrentaron serios desafíos para mantener operativos todos los controles de seguridad. La información disponible muestra que los tiempos de espera para el programa TSA PreCheck llegaron a estar por debajo de los cinco minutos el martes por la mañana, aunque en días anteriores los pasajeros debieron soportar esperas que rondaban los 40 minutos en diferentes terminales. La escasez de agentes no solo ralentizó el proceso de revisión, sino que también generó una atmósfera de tensión e incertidumbre entre los viajeros, quienes desconocían si llegarían a tiempo para abordar sus vuelos programados. Lo ocurrido en Filadelfia se inscribió en una problemática nacional, donde algunos aeropuertos, como el Intercontinental George Bush de Houston, registraron relatos de esperas de hasta seis horas durante el mes previo, convirtiendo la experiencia aeroportuaria en una verdadera prueba de paciencia.

El cierre temporal de puntos de control en el aeropuerto de Filadelfia se debió a la falta de agentes de la TSA durante la crisis federal (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Ante este panorama, las medidas y recomendaciones para los pasajeros se volvieron imprescindibles. Con el objetivo de atenuar los efectos del colapso operativo, las autoridades del aeropuerto de Filadelfia emitieron una serie de sugerencias dirigidas a quienes debían viajar durante este periodo crítico. Se instó a los pasajeros de vuelos nacionales a llegar al menos 2,5 horas antes de la salida programada, y a quienes tenían vuelos internacionales, a anticiparse con un margen de 3,5 horas. Estas indicaciones buscaban dar un margen de maniobra suficiente para enfrentar las largas filas y los controles de seguridad saturados. La recomendación no fue exclusiva de Filadelfia; aeropuertos en todo el país ajustaron sus consejos al público ante la imposibilidad de operar con normalidad. El objetivo era minimizar el riesgo de perder vuelos y reducir la ansiedad generada por la incertidumbre en los accesos.

Durante la crisis, la prioridad de las autoridades fue tanto mantener el flujo de pasajeros como garantizar la seguridad y el cumplimiento de los protocolos. En este contexto, algunos filtros de seguridad se vieron obligados a cerrar temporalmente, lo que obligó a redirigir a los viajeros a otros puntos dentro del aeropuerto. El esfuerzo conjunto del personal restante y la colaboración de los pasajeros permitieron que, aunque con dificultades, las operaciones continuaran en medio de condiciones adversas. Las largas filas y los extensos tiempos de espera se convirtieron en parte del día a día para quienes debían desplazarse en avión, especialmente en grandes terminales del país.

La orden ejecutiva que restableció los salarios de los agentes de la TSA resultó clave para la reapertura de los controles en Filadelfia (REUTERS/Shannon Stapleton)

La intervención gubernamental fue determinante para revertir la situación. Hacia finales de marzo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a reanudar el pago a los agentes de la TSA, poniendo fin a la parálisis salarial que había afectado a miles de trabajadores. Esta medida permitió que los empleados comenzaran a recibir los salarios atrasados, aliviando parcialmente la presión económica sobre ellos y sus familias. Sin embargo, la recuperación no fue inmediata para todos. Según un representante sindical de los agentes de la TSA en los aeropuertos de Filadelfia y Wilmington, muchos trabajadores seguían enfrentando deudas y compromisos financieros pendientes, aun después de recibir sus haberes acumulados. El restablecimiento de los pagos fue un paso clave para normalizar la dotación de personal y, con ello, reabrir todos los puntos de control en el aeropuerto.

La experiencia vivida en el aeropuerto de Filadelfia durante el cierre parcial del gobierno federal ilustra el impacto directo que las decisiones políticas pueden tener sobre el funcionamiento de infraestructuras críticas y la vida cotidiana de trabajadores y pasajeros. La reapertura de los controles de la TSA, la gestión de la escasez de personal y la posterior intervención gubernamental dejaron al descubierto la vulnerabilidad del sistema ante crisis similares.