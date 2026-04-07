Estados Unidos

La reinvención gastronómica de Nueva York: nuevas aperturas y el pulso cultural de la ciudad

La llegada de propuestas innovadoras en la escena culinaria neoyorquina durante abril refleja el dinamismo y la adaptabilidad de una ciudad en constante búsqueda de identidad y proyección global

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Un bar concurrido con paredes de ladrillo, estanterías de licor, un barman, clientes sentados y de pie, y músicos en un escenario con cortinas rojas.
La ciudad de Nueva York se prepara para nuevos bares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la llegada de la primavera, Nueva York se prepara para recibir una variada oferta de restaurantes este mes, lo que permitirá a los amantes de la gastronomía disfrutar de distintos menús en la Gran Manzana.

La ciudad se distingue por ofrecer alternativas culinarias para cada día del mes, con un objetivo claro: atraer tanto a residentes como a visitantes que buscan experiencias originales y de calidad en la escena neoyorquina.

Los restaurantes que llegan a Nueva York para sorprender a los amantes de la gastronomía

Ms. Alice, Lower East Side - abierto

Inspirado en la cultura europea, Ms. Alice, Lower East Side ya está abierto al público que desee probar bebidas como martinis y spritzes, junto con refinadas interpretaciones de clásicos atemporales.

Entre los cócteles destacan el Yuzu Negroni, Salted Watermelon Spritz, Red Pepper Paloma y Pickled Blueberry Martini.

  • Dirección: 79 Rivington St
Motek, Greenwich Village ya está abierto en Nueva York para los amantes de la coctelería. Fuente: Instagram @ms.aliceny
Motek, Greenwich Village ya está abierto en Nueva York para los amantes de la coctelería. Fuente: Instagram @ms.aliceny

Soba Ulala, SoHo – Ya abierto

Un restaurante japonés llegó a Nueva York bajo la dirección del chef ejecutivo y propietario Hirohisa Hayashi. El restaurante tiene como menú principal la soba casera a la carta —con fideos elaborados en el local dos veces al día—, con la opción de caldo caliente o frío y acompañamientos como pechuga de pato o verduras.

Además de la soba, el menú incluye platos pequeños como sashimi, cuellos de pescado y arroz, así como postres, menús de mediodía y cuencos de arroz.

  • Dirección: 73 Thompson St
Soba Ulala es otro de los atractivos gastronómicos que llega a Nueva York
Soba Ulala es otro de los atractivos gastronómicos que llega a Nueva York

Propuestas mediterráneas y aperturas destacadas en abril

Motek, Greenwich Village - abre en abril

Solo siete meses después de abrir su primer local en Nueva York, en Flatiron, Motek, el restaurante especializado en cocina mediterránea nacido en Miami, inaugurará su segundo local en la ciudad este mes de abril, esta vez en Greenwich Village.

El nuevo establecimiento ofrecerá los platos clásicos de Motek —laffa casera, shawarma, schnitzel y mezze— en un entorno de barrio diseñado para desayunos, comidas y cenas tanto dentro como al aire libre durante toda la jornada, desde el brunch hasta la cena, junto con una hora feliz diaria por USD 5.

  • Dirección: 184 Bleecker St
El restaurante especializado en cocina mediterránea nacido en Miami, inaugurará su segundo local en la ciudad este mes de abril, esta vez en Greenwich Village. Foto: Instagram @motekcafe
El restaurante especializado en cocina mediterránea nacido en Miami, inaugurará su segundo local en la ciudad este mes de abril, esta vez en Greenwich Village. Foto: Instagram @motekcafe

GiGi’s, Greenpoint – Abre el 8 de abril

Según el sitio especializado en recomendaciones gastronómicas Secret Nueva York, el equipo detrás de Fulgurances Laundromat lleva GiGi’s a Greenpoint en una nueva aventura centrada en la rosticería y el vino natural.

Sus responsables informaron que este será el próximo capítulo tras Fulgurances Laundromat: un sitio para beber bien, comer bien y disfrutar tanto de una copa rápida como de un banquete entre amigos. La carta de vinos será muy amplia y ahora estará disponible para todos los visitantes.

En GiGi’s se puede probar el pollo asado acompañado de un trío de salsas, una ensalada de lechuga rizada con salsa albufera, quesos locales de la quesería Tommy’s Coltsfoot Farm, terrinas caseras, consomé de pollo y, de postre, una pera al vino tinto.

  • Dirección: 138 Franklin St, Brooklyn
En GiGi’s te espera el pollo asado servido con un trío de salsas, una ensalada de lechuga rizada con salsa albufera, quesos locales de la quesería Tommy’s Coltsfoot Farm, terrinas caseras, consomé de pollo y de postre, una pera al vino tinto.
En GiGi’s te espera el pollo asado servido con un trío de salsas, una ensalada de lechuga rizada con salsa albufera, quesos locales de la quesería Tommy’s Coltsfoot Farm, terrinas caseras, consomé de pollo y de postre, una pera al vino tinto.

Yesterday’s, West Village – Abre el 10 de abril

Yesterday llega a Nueva York como un nuevo bar dedicado a las bebidas clásicas. El local ofrecerá 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas; el concepto combina cócteles clásicos, música retro y un ambiente diseñado para atraer tanto a los locales como a los visitantes, desde el brunch hasta bien entrada la noche.

  • Dirección: 157 Bleecker St

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