Autorizan el consumo de pescado del río Hudson después de 50 años

Por primera vez en 50 años, las familias pueden consumir pescado del tramo inferior del río Hudson gracias a la baja de PCBs. (NBC News)

Por primera vez en 50 años, las familias pueden consumir pescado capturado en el tramo inferior del río Hudson, desde el puente Rip Van Winkle en Catskill hasta la punta sur de Manhattan. El Departamento de Salud de Nueva York actualizó sus recomendaciones tras registrar una disminución significativa de los niveles de bifenilos policlorados (PCBs) en varias especies de la zona.

Las nuevas directrices permiten que la población general coma hasta cuatro raciones mensuales de ciertos pescados, especialmente el róbalo rayado. Las autoridades mantienen restricciones para la carpa y la lobina, especies que aún contienen concentraciones elevadas de contaminantes.

El anuncio marca un cambio en la gestión ambiental de uno de los ríos de Estados Unidos.

Nuevas recomendaciones para el consumo de pescado del Hudson

El Departamento de Salud de Nueva York comunicó que adultos y niños pueden incluir algunos pescados del bajo Hudson en su dieta, siempre que respeten los límites establecidos. Audrey Van Genechten, experta del organismo, declaró a la cadena estadounidense NBC News: “Todos los miembros de la familia pueden consumir ciertas especies del Lower Hudson River”.

Riverkeeper destaca que, aunque han disminuido los contaminantes, los PCBs continúan presentes en la cadena alimentaria del río Hudson. (NBC News)

Para los grupos de riesgo, como personas que pueden quedar embarazadas y menores de 15 años, la guía limita el consumo seguro a una comida mensual de especies seleccionadas.

Las autoridades destacan la importancia de elegir correctamente el tipo de pescado. Recomiendan el róbalo rayado y desaconsejan la carpa y la lobina, debido a que sus tejidos aún presentan niveles altos de PCBs.

Estos compuestos, prohibidos desde los años 70, persisten en el ambiente y pueden acumularse en la grasa de los peces.

Avances ambientales y cautela entre organizaciones

Los datos recientes muestran que las acciones de limpieza y monitoreo han dado frutos. La organización ambiental Riverkeeper insiste en mantener la prudencia. Drew Gamils, representante de la entidad, explicó a medios locales: “A pesar de la mejora, los PCBs siguen presentes en la cadena alimentaria del río”.

Riverkeeper y otras asociaciones recuerdan que la descontaminación total aún está lejos.

Las restricciones totales al consumo de pescado persisten en el tramo medio y superior del río Hudson por la alta contaminación. (NBC News)

Las autoridades sanitarias sugieren a quienes decidan consumir pescado del Hudson retirar la piel y la grasa antes de cocinarlo, ya que, según Van Genechten, este proceso reduce en un 50% la presencia de PCBs.

También aconsejan métodos de cocción que permitan escurrir la grasa y, en el caso de los cangrejos, descartar el hepatopáncreas y el líquido de cocción.

Restricciones que persisten en otros tramos del río Hudson

El alivio en las restricciones no se extiende a todo el Hudson. El tramo medio, entre la presa federal de Troy y el puente Rip Van Winkle, mantiene las recomendaciones anteriores.

En la zona comprendida entre Hudson Falls y la presa federal de Troy, la pesca solo está permitida bajo la modalidad de captura y liberación. El Departamento de Salud de Nueva York prohíbe llevarse o consumir cualquier pez de esa sección, debido a la persistencia de altos niveles de contaminantes.

El Departamento de Salud de Nueva York permite hasta 4 raciones mensuales de ciertos pescados del Hudson, como el róbalo rayado. (NBC News)

Estas indicaciones reflejan la diferencia en la calidad del agua y los sedimentos a lo largo del río. Los organismos estatales y federales continúan los análisis periódicos para ajustar las recomendaciones según los resultados de las muestras.

El impacto de los PCBs y la vigilancia a largo plazo

Los bifenilos policlorados, prohibidos hace más de 40 años, representan uno de los contaminantes industriales más difíciles de erradicar. Su presencia en el Hudson proviene principalmente de descargas industriales históricas, en particular de la empresa General Electric, que vertió el compuesto durante décadas.

Los PCBs afectan a la salud humana y pueden ocasionar problemas en el desarrollo neurológico, inmunológico y reproductivo.

El Departamento de Salud de Nueva York y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos actualizan regularmente las guías de consumo basándose en los datos obtenidos en los muestreos. La flexibilización de las restricciones en el tramo bajo del Hudson indica un avance, pero las autoridades advierten que la vigilancia debe continuar.