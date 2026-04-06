Policía de California investiga hallazgo de posible cráneo humano en actividad infantil de Pascua

Policías y patrullas del Departamento de Policía de Long Beach intervienen en una zona acordonada de DeForest Park, mientras familias y visitantes observan durante una celebración de Pascua (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde del domingo, en medio de las actividades de Pascua, las autoridades de Long Beach acudieron a DeForest Park tras el hallazgo de lo que parecían ser restos humanos.

La escena se desarrolló mientras familias y visitantes recorrían el parque, un espacio conocido por su extensión y senderos naturales, ubicado junto al río L.A.

El descubrimiento generó inquietud en una jornada que, hasta ese momento, transcurría en un ambiente de celebración familiar.

El Departamento de Policía de Long Beach recibió una llamada aproximadamente a las 17 horas, después de que un visitante, que participaba en la tradicional búsqueda de huevos de Pascua, localizó un pequeño cráneo en una de las áreas naturales del parque.

Según informó la cadena local KTLA 5, la sorpresa inicial se transformó en alarma para quienes se encontraban en la zona de recreo. El rápido despliegue policial y la llegada de unidades especializadas evidenciaron la gravedad potencial del hallazgo.

El despliegue policial y la intervención de unidades especializadas aseguraron la preservación de la escena en DeForest Park, Long Beach (KTLA)

Hasta el cierre de la jornada del domingo, la Policía no había precisado la identidad de la persona que descubrió los restos ni ofreció detalles adicionales sobre su antigüedad o las circunstancias en que habrían llegado al parque.

La información oficial se limitó a confirmar que el hallazgo tuvo lugar en un día de alta concurrencia, en el marco de actividades familiares que reunieron a decenas de personas en el área de juegos y los senderos de DeForest Park.

El caso generó un amplio operativo de resguardo y acordonamiento en la zona, mientras especialistas iniciaban las primeras diligencias para preservar la escena y evitar la alteración de evidencias.

La ubicación exacta de los restos, en una de las áreas de vegetación densa y humedales del parque, incrementó el interés tanto de las autoridades como de los medios locales, que siguieron de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

Investigación en curso tras el hallazgo

El procedimiento posterior incluyó la intervención de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, que acudió al lugar para evaluar y recoger los restos encontrados, tal como indicó el Departamento de Policía de Long Beach.

Las actividades familiares de Pascua en DeForest Park fueron suspendidas o trasladadas tras la alerta generada por el descubrimiento (AllTrails)

La coordinación entre los agentes municipales y los equipos forenses fue clave para asegurar la cadena de custodia y el traslado seguro de los restos a las instalaciones especializadas del condado.

En respuesta a la pregunta sobre lo sucedido, las autoridades de Long Beach investigan el hallazgo de posibles restos humanos tras el descubrimiento de un pequeño cráneo durante una celebración de Pascua en DeForest Park.

La oficina del médico forense se sumó al caso para determinar la identidad y antigüedad de los restos, aunque hasta el momento no se conocen detalles sobre el tiempo que estos habrían permanecido en el lugar ni sobre su posible origen.

El área de DeForest Park donde se realizó el descubrimiento es reconocida por su extensa zona de humedales, sus senderos, instalaciones deportivas y un centro comunitario que sirve de punto de encuentro para actividades vecinales.

La afluencia de visitantes era notable al momento del hallazgo, hecho que facilitó la detección rápida del cráneo y la inmediata intervención policial.

La Policía de Long Beach investiga el hallazgo de restos humanos en DeForest Park durante una celebración de Pascua

La presencia de niños y familias en las inmediaciones motivó además que algunas actividades festivas fueran suspendidas o reubicadas hacia sectores más alejados de la escena bajo investigación.

Por ahora, la investigación continúa abierta y las autoridades no han emitido nuevas declaraciones sobre avances en la identificación de los restos ni sobre posibles líneas de investigación.

El parque permanece bajo observación, con áreas restringidas mientras los equipos forenses analizan las pruebas recolectadas y buscan establecer la causa y el contexto en que esos restos humanos llegaron a uno de los principales espacios verdes de Long Beach.

El caso ha generado inquietud entre los vecinos y usuarios habituales del parque, quienes han expresado su preocupación por la seguridad en la zona y esperan que las autoridades esclarezcan los hechos a la mayor brevedad posible.

Las autoridades locales han reiterado que toda información relevante será comunicada oficialmente conforme avance el trabajo de los especialistas y se obtengan resultados preliminares del análisis forense.