Estados Unidos

Las Vegas se transforma en polo residencial: auge inmobiliario y retos de sostenibilidad

El dinamismo inmobiliario y la llegada de nuevos residentes posicionan a Las Vegas como un emergente centro urbano, donde la creciente demanda abre interrogantes sobre el futuro equilibrio entre desarrollo, accesibilidad y planificación

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Las Vegas se convierte en un estado residencial. Foto: Pixabay
Las Vegas se convierte en un estado residencial. Foto: Pixabay

A pesar de que Las Vegas se caracteriza por ser un lugar turístico por sus casinos y máquinas de tragamonedas, un nuevo estudio publicado por el portal inmobiliario estadounidense Realtor.com reveló que el estado llama la atención cada vez más a residentes permanentes de todas las edades y estilos de vida.

Jim Reilly, promotor inmobiliario de Las Vegas y presidente de la cadena hotelera de lujo Azure Resorts and Hotels, aseguró que hay diversos factores que impulsan a la gente a elegir Las Vegas: el clima, un entorno empresarial favorable, el costo de vida y la facilidad de acceso gracias a las convenientes opciones de vuelo.

Reilly agregó que “no existe un impuesto estatal sobre la renta y los residentes disfrutan de una variada oferta de entretenimiento, compras y restaurantes”.

Las Vegas se convirtió en un verdadero mercado inmobiliario destacado durante la última década. Foto: Pixabay
Las Vegas se convirtió en un verdadero mercado inmobiliario destacado durante la última década. Foto: Pixabay

El especialista indicó que “Las Vegas se convirtió en un verdadero mercado inmobiliario destacado durante la última década”. Según Reilly: “Lo que vemos ahora es un panorama inmobiliario impulsado por un fuerte crecimiento demográfico y la demanda tanto de compradores locales como de otros estados”.

Con un precio medio de venta de USD 464.950, Las Vegas está experimentando un auge en la construcción de nuevas viviendas, especialmente en el mercado de lujo.

Proyectos inmobiliarios destacados en Las Vegas

En Las Vegas, desarrollos como Redpoint Summerlin y MacDonald Highlands reflejan el dinamismo del mercado. Estas zonas presentan propiedades que sobrepasan los USD 1 millón y han registrado ventas récord en los últimos doce meses.

La innovación en diseño, tecnología doméstica y sostenibilidad despierta interés constante entre promotores y compradores. Realtor.com resalta que se vendieron más de 3.000 viviendas nuevas en la primera mitad del último año, con una presencia proporcionalmente mayor de unidades en la gama media y alta.

Four Seasons Private Residences Las Vegas está ubicado en MacDonald Highlands, conocido como "las colinas de Hollywood de Las Vegas". Foto: Realtor
Four Seasons Private Residences Las Vegas está ubicado en MacDonald Highlands, conocido como "las colinas de Hollywood de Las Vegas". Foto: Realtor

En sectores como Henderson y áreas cercanas al Strip, proyectos como Inspirada y Cadence proporcionan alternativas competitivas en precios.

Motivos del atractivo residencial de Las Vegas

La evolución del mercado inmobiliario en Las Vegas se vincula al arribo de residentes procedentes de California y otros estados, atraídos por costos más bajos y mayores facilidades de acceso a la vivienda. Expertos citados por Realtor.com consideran que el ajuste en las tasas hipotecarias ha motivado que los compradores prioricen mudanza y adquisición de vivienda.

La etapa posterior a la pandemia y la implementación de políticas locales para facilitar créditos y permisos han impulsado el repunte. La migración interna y la percepción de Las Vegas como ciudad con buenas condiciones de vida refuerzan su atractivo como destino residencial.

Four Seasons Private Residences Las Vegas está ubicado en MacDonald Highlands, conocido como "las colinas de Hollywood de Las Vegas". Foto: Realtor
Four Seasons Private Residences Las Vegas está ubicado en MacDonald Highlands, conocido como "las colinas de Hollywood de Las Vegas". Foto: Realtor

Por su parte, Reilly afirmó: “Una vez que finalice la construcción de las Residencias Privadas Four Seasons de Las Vegas y la gente empiece a mudarse, el sector inmobiliario se sorprenderá tanto de los precios que hemos conseguido como de la rápida absorción que hemos seguido observando: hemos facturado USD 850 millones en ventas en poco menos de tres años”.

Desafíos y perspectivas del crecimiento inmobiliario

El reto futuro será mantener un crecimiento sostenible, equilibrando inversiones entre el segmento de lujo, la clase media y opciones más accesibles. Según los expertos citados por Realtor.com, la consolidación de Las Vegas como destino residencial dependerá de su capacidad para adaptarse a las transformaciones demográficas y económicas en curso.

Las Vegas redefine su perfil a medida que más familias y profesionales la escogen como lugar de residencia permanente.

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