La tasa de desempleo en Estados Unidos cae al 4,3% tras un repunte salarial inesperado

Las contrataciones en Estados Unidos experimentaron un repunte inesperado en marzo, con empleadores que agregaron 178.000 puestos de trabajo y una reducción en la tasa de desempleo al 4,3%, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las contrataciones en Estados Unidos experimentaron un repunte inesperado en marzo, con empleadores que agregaron 178.000 puestos de trabajo y una reducción en la tasa de desempleo al 4,3%, según datos publicados por el Departamento de Trabajo.

El avance, que supera ampliamente el consenso de expectativas de 60.000 nuevos empleos recopiladas por la firma de información financiera FactSet, se produce tras un febrero marcado por abruptas pérdidas laborales.

A su vez, señaló una recuperación parcial en el mercado que, pese a la mejora, aún enfrenta desafíos estructurales, como la incertidumbre provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el encarecimiento de la energía.

El informe de marzo, de acuerdo con el medio CBS News, también reveló que el descenso en el empleo federal contribuyó a moderar las cifras, con una reducción de 18.000 puestos en la administración pública.

El promedio de creación de empleo de enero a marzo se situó en 68.000 plazas mensuales, todavía distante de los niveles previos a las tensiones geopolíticas y al impacto de huelgas y temporales invernales, que en febrero provocaron una corrección a la baja en las cifras preliminares: el Departamento de Trabajo revisó la pérdida laboral de ese mes a 133.000 empleos, frente a las 92.000 informadas inicialmente.

El promedio de creación de empleo de enero a marzo se situó en 68.000 plazas mensuales, todavía distante de los niveles previos a las tensiones geopolíticas y al impacto de huelgas y temporales invernales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2026, los empleadores en Estados Unidos sumaron 178.000 trabajos, superaron las previsiones de los analistas y revirtieron la tendencia negativa de febrero, cuando se eliminaron 133.000 empleos. La caída del desempleo a 4,3% confirma el repunte, liderado por el retorno de las enfermeras tras largas huelgas de comienzos de año.

El avance del sector salud y la persistencia de la cautela en la población

Entre los motores que impulsaron la creación de empleo en marzo resalta el sector salud, que sumó 76.000 nuevos puestos, beneficiado por el regreso de enfermeras tras las huelgas de comienzos de año.

La construcción y los sectores de transporte y almacenamiento también mostraron desempeños positivos, con incrementos de 26.000 y 21.000 empleos, respectivamente.

Olu Sonola, responsable de economía estadounidense en Fitch Ratings, expresó por correo electrónico a CBS News que este es un gran viernes para el mercado laboral, con una tasa de desempleo más baja y un número de nóminas elevado, y señaló que el efecto rebote de la salida del conflicto laboral en salud fue determinante, aunque los progresos también se observaron en otros sectores como la construcción y la manufactura.

La caída del desempleo a 4,3% confirma el repunte, liderado por el retorno de las enfermeras tras largas huelgas de comienzos de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la recuperación no modifica la percepción negativa de gran parte de la población. De acuerdo con una encuesta de la encuestadora internacional Gallup realizada a finales de 2025, el 72% de los estadounidenses consideraba que era un mal momento para encontrar empleo, un aumento respecto al 54% registrado un año antes.

Este pesimismo se acentúa entre los trabajadores jóvenes, que enfrentan mayores dificultades para acceder a oportunidades laborales estables, y en el contexto del impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado de trabajo.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, planteó sobre esta inquietud en una intervención ante una clase de economía de la Universidad de Harvard: “No se puede negar que este es un momento desafiante para ingresar al mercado laboral”, pero destacó que existen oportunidades a largo plazo para quienes inician su carrera profesional.

Energía costosa y amenazas sobre el empleo

Los analistas advierten sobre factores externos que podrían incidir en las perspectivas de empleo para el resto de 2026. Desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, los precios del petróleo han superado USD 100 el barril y el coste de la gasolina en el país supera los USD 4 por galón.

James McCann, economista sénior de estrategia de inversiones en la firma de inversiones Edward Jones, advirtió a CBS News que el encarecimiento de la energía podría llevar a las empresas a frenar contrataciones y a aumentar despidos en la segunda mitad del año.

A pesar de que las cesantías se mantienen contenidas, en marzo se registraron recortes por cerca de 60.000 puestos, según un reporte de la consultora de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas recogido por CBS News. Esta cifra representa un incremento respecto a febrero, aunque es inferior a la del mismo mes del año anterior.

A pesar de que las cesantías se mantienen contenidas, en marzo se registraron recortes por cerca de 60.000 puestos, según un reporte de la consultora de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas recogido por CBS News. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico y la posición de la Reserva Federal

Aunque las cifras de marzo reafirman la fortaleza de ciertos sectores, economistas como Stephen Brown, jefe de análisis para América del Norte en Capital Economics, observaron que el auge se explica por la normalización tras el fin de huelgas y no responde a una tendencia robusta de fondo.

Laura Ullrich, directora de investigación económica en Indeed Hiring Lab, definió el 2026 como un año de “recalibración, más que de aceleración”, en declaraciones recogidas por CBS News.

El panorama influyó directamente en la política monetaria. Durante la última reunión, la Reserva Federal decidió mantener la tasa de referencia sin cambios, reiterando sus planes de apenas un recorte en 2026.

Varios analistas citados por CBS News anticipan que el Banco Central podría no efectuar rebaja alguna en las tasas este año, dadas las volatilidades.

Daniel Zhao, economista jefe de la plataforma de empleo Glassdoor, sostuvo: “El reporte de marzo elimina la presión sobre la Reserva Federal para actuar de inmediato y permite preparar la reacción ante los efectos de la guerra entre Estados Unidos e Irán y del aumento de los precios de la energía, que probablemente pondrán en riesgo su doble mandato”.

A medida que el mercado laboral muestra signos de recuperación, persisten desafíos estructurales como el crecimiento lento del empleo, la reducción de la fuerza de trabajo y el aumento en la proporción de trabajadores desempleados de largo plazo, recogidos por CBS News como factores de alerta pese al repunte de marzo.