Este es el estado que lidera la lucha contra el desperdicio alimentario

El desperdicio de alimentos representa uno de los desafíos económicos y medioambientales más costosos para Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desperdicio de alimentos representa uno de los desafíos económicos y medioambientales más costosos para Estados Unidos. Frente al incremento cercano al 30% en los precios de los alimentos desde 2020, las pérdidas cotidianas en los hogares y el sector de servicios adquieren nueva gravedad.

Un análisis nacional, presentado por la plataforma de servicios ambientales LawnStarter y citado por el medio especializado en comunidad hispana en Nueva York, El Diario NY, reveló cuáles son los estados que han logrado mejores resultados gracias a leyes rigurosas, infraestructura de compostaje amplia y una fuerte participación social.

Cuál es el estado que menos desperdicia comida en Estados Unidos

En el estudio más reciente, Connecticut se ubicó como el estado más eficiente del país, alcanzando una puntuación de 78.25 sobre 100. Este liderazgo se explica por la implementación, desde 2011, de una prohibición formal para la eliminación de residuos alimentarios que obliga a empresas, universidades y supermercados a reciclar desechos orgánicos, modelo replicado por otras regiones.

La tasa de desperdicio del sector de servicios de alimentos en Connecticut fue la tercera más baja del país en 2024, con 58.81%. Además, entre 2023 y 2024, el reciclaje de alimentos ascendió a 39.53%, situando al estado entre los de mejor desempeño en sistemas funcionales, según el informe de LawnStarter.

En el estudio más reciente, Connecticut se ubicó como el estado más eficiente del país, alcanzando una puntuación de 78.25 sobre 100 (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos datos se suman las iniciativas sociales, como la de Food Rescue US —organización fundada en Connecticut— que articula una red de voluntarios dedicada a rescatar alimentos en buen estado para su redistribución.

Según El Diario NY, más de 42 millones de libras de comida fueron recuperadas y entregadas en veinticuatro estados durante 2024 gracias a esta organización. La región cuenta también con 23 instalaciones de compostaje por cada 1.000 millas cuadradas, una de las mejores coberturas nacionales, lo que facilita el desvío de residuos orgánicos tanto para empresas como para familias.

Rhode Island ocupa la segunda posición con una puntuación de 75.25, por tener la tasa de desperdicio más baja en el sector de servicios alimentarios y una de las mayores densidades de sitios de compostaje del país. Sus reglas obligan a los mayores generadores de desechos a desviar orgánicos fuera de los vertederos, según el análisis presentado por El Diario NY.

Una mujer con expresión de tristeza desecha un plato lleno de comida en su cocina, ejemplificando el serio problema del desperdicio alimentario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer puesto corresponde a Massachusetts, que resalta por ofrecer el mayor acceso a compostaje y una de las tasas domésticas de desperdicio más bajas del país. En este estado, las restricciones a la disposición de residuos orgánicos generaron una economía en torno al reciclaje, con nuevos empleos e inversión, de acuerdo con el informe de LawnStarter citado por El Diario NY.

Vermont figura en cuarto lugar, gracias a una de las legislaciones más estrictas del país: prohíbe desechar desperdicios tanto en hogares como en empresas, lo que redujo sustancialmente el desperdicio en sectores esenciales.

Maryland ocupa el quinto puesto como el estado con mayor avance reciente, al registrar una caída cercana al 7% en desperdicio doméstico en solo un año y aumentar su tasa de reciclaje.

El desperdicio doméstico representa cerca del 40% de la problemática total a nivel nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, la parte baja del ranking muestra que grandes estados, pese a su fortaleza económica, mantienen déficits marcados en la gestión de residuos alimentarios. Texas ocupa el último lugar (cincuenta), con 1.300.000 toneladas de comida desperdiciada en el sector servicios solo en 2024 y sin registros de reciclaje asociable.

La ausencia de leyes estatales para gestionar este problema agrava la situación, según detalla El Diario NY. California, ubicada en el puesto 49, enfrenta el mayor volumen de desperdicio por su tamaño y peso agrícola: 6.700.000 toneladas de alimentos descartados solo en el rubro agrícola, de acuerdo con el análisis de LawnStarter.

Florida, Mississippi y West Virginia también aparecieron entre los peor posicionados, afectados en parte por la falta de marcos regulatorios y de infraestructura eficaz. En el caso de Mississippi, se trata de un estado sin programas estatales de reciclaje o redistribución alimentaria.

Pesan tanto la infraestructura como los factores externos

Las políticas públicas son determinantes, pero las pruebas muestran que no bastan por sí solas. Entre los estados mejor posicionados, las prohibiciones para desechar orgánicos y los incentivos al compostaje y la redistribución lograron reducir el desperdicio en restaurantes y comercios en más de 9% durante un año, precisa el informe de LawnStarter.

Los matices regionales también influyen. Lugares como Dakota del Norte y Louisiana logran elevadas tasas de reciclaje sin un marco legal robusto, gracias al reaprovechamiento agrícola de residuos como alimento para el ganado. El peso de factores externos es considerable: en 2024, Carolina del Sur vio aumentar su desperdicio agrícola en más de 40%, un salto de 40% respecto al año anterior, por tormentas e huracanes que impidieron la cosecha o venta de alimentos dañados.

Especialistas consultados por El Diario NY señalaron que el cambio comienza dentro del hogar. El desperdicio doméstico representa cerca del 40% de la problemática total a nivel nacional. Las recomendaciones para reducirlo incluyen planificar compras, almacenar correctamente los alimentos, reutilizar restos y practicar el compostaje casero.