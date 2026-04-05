La contaminación agrícola agrava la crisis del agua potable en Iowa

El incremento de temperaturas invernales modifica la dinámica de la contaminación agrícola y plantea nuevos riesgos para la seguridad del agua en el medio oeste de Estados Unidos (AP Photo/Amanda Swinhart)

Las facturas de agua en Iowa están aumentando debido a la contaminación con nitratos que afecta fuentes como los ríos Raccoon y Des Moines.

Esta crisis se agrava por los inviernos cada vez más cálidos ocasionados por el cambio climático y obliga a la ciudad de Des Moines a gastar hasta USD 16.000 diarios solo en sistemas de filtrado durante los meses más fríos, según informó la agencia de noticias Associated Press.

Este fenómeno, vinculado a la agricultura intensiva y al incremento de eventos meteorológicos extremos, anticipa un escenario de costos y riesgos de salud crecientes en Estados Unidos a medida que se intensifican las alteraciones climáticas.

La producción ganadera intensiva contribuye a la carga de nutrientes en los suelos, lo que favorece el arrastre de contaminantes hacia los cursos de agua cercanos (AP Photo/Amanda Swinhart)

Científicos señalan que la capital de Iowa debió activar sus sistemas de filtrado en enero y febrero de este año, apenas la segunda vez en más de tres décadas que se implementa esta medida durante el invierno, de acuerdo con Associated Press. Esta recurrencia marca un punto crítico para un estado cuya economía y entorno dependen de la agroindustria, mientras sus cursos de agua se encuentran entre los más vulnerables del país ante la contaminación por nitratos.

Los nitratos presentes en el agua potable provienen principalmente de fertilizantes y pesticidas usados en los cultivos. El proceso inicia cuando la lluvia o el deshielo transportan estos químicos, que contienen nitrógeno y fósforo, desde los campos hasta ríos y pozos.

Ingerir agua con altos niveles de nitratos puede poner en riesgo la salud, produciendo afecciones como el síndrome del “bebé azul”, que reduce el oxígeno en la sangre de los infantes, o cáncer, según la información recabada por Associated Press.

La presencia de nitratos en el agua responde al uso extendido de fertilizantes y a la falta de barreras naturales durante los meses fríos (AP Photo/Amanda Swinhart)

El suelo menos congelado y el flujo de nitratos en invierno

Según explicó Justin Glisan, climatólogo estatal de Iowa, el aumento de las temperaturas debido al cambio climático impide que el suelo permanezca congelado durante el invierno.

Esto provoca deshielos más frecuentes y episodios de lluvias intensas sobre suelos descongelados, lo que favorece el arrastre de nutrientes y pesticidas hacia el agua potable. Glisan indicó a Associated Press: “Tenemos más posibilidades de ver estos eventos en el futuro. No ocurrirán todos los años, pero existen las condiciones para que sucedan con mayor frecuencia”.

Esta tendencia hacia la inestabilidad climática se extiende a regiones más septentrionales. Trent Ford, climatólogo estatal de Illinois, dijo que el proceso de congelar y descongelar el suelo, antes limitado al centro y sur de Illinois, ahora se desplaza hacia el norte. El resultado es que los nutrientes quedan menos atrapados en la escarcha, aumentando su movilización invernal.

Los eventos extremos de sequía seguidos por lluvias torrenciales, relacionados con una atmósfera más cálida y húmeda, agravan la lixiviación de nitrógeno, advirtió Glisan a Associated Press. Este invierno, aunque algunas tormentas depositaron abundante nieve, esta permaneció poco tiempo en el suelo, actuando como aislante e impidiendo el congelamiento profundo antes de derretirse, lo que permitió que el agua, junto con los nitratos, fluyera rápidamente hacia los arroyos.

El deshielo prematuro permite que lluvias y nevadas transporten con mayor facilidad los residuos químicos agrícolas hacia los ríos (AP Photo/Amanda Swinhart)

Impacto social y respuestas gubernamentales ante la contaminación por nitratos

Para familias de bajos recursos y áreas rurales la situación representa costos adicionales. Cerca del 15% de la población de Estados Unidos depende de pozos privados, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

El monitoreo y la filtración doméstica pueden significar varios cientos de dólares anuales, de acuerdo a estimaciones de Samuel Sandoval Solis, profesor de la Universidad de California-Davis, institución de referencia en recursos hídricos, brindadas a Associated Press. En pequeñas comunidades cuyos sistemas centrales no están preparados para filtrar nitratos, la inversión para modernizar infraestructuras es considerable.

El problema persistió durante años, pero el énfasis sobre la influencia del cambio climático aumentó recientemente en informes estatales, según relató Joan Cox, responsable del programa de reducción de pérdidas de nutrientes de Illinois, en declaraciones a Associated Press.

Las inversiones en tratamientos y la falta de acceso a sistemas de filtrado afectan especialmente a comunidades rurales y hogares con menores recursos (AP Photo/Amanda Swinhart)

Aunque científicos como Carol Adair, profesora de la Universidad de Vermont, centro académico destacado, reconocen que se está descargando más nitrógeno en los ríos durante el invierno, todavía se investigan las consecuencias ecológicas.

Particularmente, porque en esa estación el rol de las plantas en la absorción de nutrientes es menor y porque esto podría agravar la “zona muerta del Golfo de México”, área privada de oxígeno por contaminación de nutrientes.

Las estrategias en la aplicación de fertilizantes de las grandes granjas se ven superadas por la creciente imprevisibilidad meteorológica. “Esto cada vez resulta menos eficaz porque todo es más imprevisible”, afirmó Dani Replogle, asesora legal de Food and Water Watch, organización dedicada a la alimentación sostenible y al acceso al agua limpia, a Associated Press.

Las características atípicas del invierno reciente favorecieron la movilidad de nutrientes y alteraron los patrones de contaminación habituales (AP Photo/Amanda Swinhart)

Obstáculos regulatorios y alternativas para proteger el agua potable

La regulación de químicos en la agricultura enfrenta resistencias, como en Iowa, donde el lobby agrícola se opone a normativas obligatorias.

La Agencia de Protección Ambiental durante la administración de Donald Trump eliminó siete cauces de agua de Iowa de la lista federal de aguas contaminadas, liberando al estado de la obligación de establecer límites a la polución, según Associated Press. Food and Water Watch manifestó su intención de recurrir a la vía judicial por esta decisión.

Para Amy Kahler, directora general de Des Moines Water Works, la disyuntiva reside entre invertir cientos de millones en tratamientos costosos o promover prácticas conservacionistas y manejo responsable de cuencas. Kahler resumió para Associated Press: “Existen dos caminos. Uno es el de la conservación y las prácticas responsables. El otro implica gastar cientos de millones en tratamientos costosos”.

La resistencia de sectores agrícolas y decisiones administrativas han dificultado la aplicación de normas que limiten la contaminación, postergando soluciones integrales (AP Photo/Amanda Swinhart)

En 2015, la empresa presentó una demanda con el objetivo de recuperar parte del dinero destinado a limpiar el agua de los ríos Des Moines y Raccoon, pero un juez archivó el caso, aseguró Associated Press.

La entidad se prepara para fortalecer sus estrategias de resiliencia ante la previsión de inviernos cada vez más proclives a la contaminación por nutrientes.

Impacto persistente y desafíos futuros en la gestión del agua potable

El impacto social, ambiental y económico de los inviernos más cálidos y húmedos genera nuevas tensiones en la gestión y el acceso al agua potable en comunidades rurales y urbanas de todo Estados Unidos.