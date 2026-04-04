Estados Unidos

Murió a los 100 años el primer subjefe de bomberos afroamericano en San Diego

Reconocido por impulsar la integración racial, Alwin Holman dejó huella como mentor y figura esencial en la modernización del servicio durante más de tres décadas

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Primer plano de un hombre mayor con gorra beige y chaqueta clara, barba blanca y bigote, sentado en el interior con una pared de madera detrás
Alwin Benjamin Holman, primer subjefe afroamericano de bomberos en San Diego, rompe barreras raciales con una carrera ejemplar de 32 años. (Captura de video)

Alwin Benjamin Holman, el primer subjefe de bomberos afroamericano en San Diego y figura central en la ruptura de barreras raciales dentro del cuerpo, falleció a los 100 años pocos meses después de recibir un homenaje de la ciudad por su trayectoria.

Holman dedicó más de 30 años al Departamento de Bomberos de San Diego. Transformó la cultura institucional y abrió oportunidades para las generaciones futuras, según informó San Diego Union-Tribune.

Su ejemplo sentó un nuevo estándar de equidad y servicio público en una época marcada por la segregación y la resistencia a la integración.

El legado de Holman se vincula tanto a su ascenso profesional como a su rol pionero, ya que desde 1951 se convirtió en el primer bombero afroamericano asignado fuera de la estación ubicada en la histórica comunidad de Mountain View, especialmente en la estación 14 de North Park.

Un hombre mayor de tez oscura con barba blanca, gorra clara y suéter crema recibe un certificado enmarcado de un oficial de policía. Varias personas observan
El legado de Holman se refleja en un cuerpo de bomberos más inclusivo gracias a su perseverancia, profesionalismo y ejemplo de servicio sin distinción de raza. (Captura de video)

La organización de bomberos afroamericanos Brothers United lo describió como “nuestro Jackie Robinson” y agregaron: “Benny fue más que un colega; fue un pionero y un mentor; fue un hombre cuya vida cambió el rumbo de nuestro departamento para siempre”.

Este reconocimiento se suma a la proclamación oficial realizada por el Concejo Municipal de San Diego en diciembre, al declarar el “Día de Alwin Benjamin Holman”.

El ingreso de Holman y la integración en el Departamento de Bomberos de San Diego

El acceso de Holman al cuerpo rompió una tradición de segregación. Antes de su llegada a la estación 14, los bomberos afroamericanos únicamente podían ejercer en la estación 19, sobre Ocean View Boulevard.

El nombramiento de Holman supuso un punto de inflexión. A San Diego Union-Tribune explicó que la decisión generó conflicto dentro del departamento: “Hubo cierta resistencia interna al trasladarme a la estación 14, pero el jefe de bomberos fue firme en su postura”. Detalló que, pese al ambiente hostil, la mayoría lo trató con equidad durante su período de prueba. “Fui aceptado por la mayoría, fueran blancos, negros o de cualquier otro color”, relató.

Monocromático. Primer plano de Jefe Adjunto Holman de SDFD, con bigote y casco. Al fondo, bomberos combaten incendio con humo y camión de bomberos en la calle
Nacido en Alton, Illinois, Holman vivió 80 años en San Diego y su experiencia en la Marina reforzó su vocación por el servicio público y la igualdad.

Durante su primer año, Holman afrontó un clima institucional adverso. Al periódico californiano recordó: “En otras ciudades que intentaron integrar sus departamentos, la resistencia partía de los propios bomberos, algunos de ellos con actitudes muy, muy prejuiciosas”.

Tomó conciencia del desafío: “Sabía que si no lograba sobrevivir, pasarían muchos años antes de que los bomberos afroamericanos fueran aceptados”. Su perseverancia inició una apertura que, poco después, posibilitó la asignación de otros colegas afroamericanos fuera de la estación 19.

Entre 1951 y 1983, año en que se retiró tras 32 años de servicio, Holman ascendió hasta convertirse en el primer subjefe afroamericano del Departamento de Bomberos de San Diego.

El impacto personal y social de una carrera

Holman nació en Alton, Illinois, una ciudad atravesada por la segregación. Según resaltó una proclama oficial durante el homenaje, fue su madre quien lo condujo a desafiar las limitaciones impuestas por la discriminación y a vivir con dignidad y propósito.

En 1944, Holman ingresó a la Marina de los Estados Unidos y un año más tarde se estableció en San Diego, donde residió durante 80 años. Tras la Segunda Guerra Mundial, trabajó en el Servicio Postal antes de opositar como bombero.

Composición de dos imágenes: un hombre anciano afroamericano con gorra y camisa claras, usando un andador, estrecha la mano de dos hombres diferentes en un interior
La organización Brothers United destaca a Holman como el “Jackie Robinson” de los bomberos afroamericanos, pionero y mentor fundamental para futuras generaciones. (Captura de video)

Su ascenso y permanencia transformaron el perfil y los valores de la función pública. La proclama del Concejo Municipal de San Diego subrayó: “A lo largo de su carrera, el señor Holman ejemplificó profesionalismo e integridad. Sirvió a todas las personas por igual, sin importar raza u origen, y demostró con sus actos que la compasión, el servicio y el coraje están por encima de cualquier división”.

En el último homenaje, celebrado durante una reunión del Concejo Municipal en diciembre, Holman expresó con sencillez su vocación: “Amaba tanto mi trabajo”.

El testimonio y la herencia de Holman en los bomberos afroamericanos

La organización de bomberos afroamericanos Brothers United destacó el peso de Holman como referente: “Sus acciones no solo abrieron el camino: crearon la base sobre la que todos nosotros nos apoyamos hoy. Porque él existió, ahora podemos soñar más alto y servir mejor, honrando el valor, la hermandad y el servicio”.

Un bombero entrega un certificado a anciano con gorra y barba blanca, junto a andador, rodeado de sonrientes personas en una sala pública
Holman falleció a los 100 años después de ser homenajeado por su impacto duradero en la equidad, diversidad y transformación institucional en San Diego. (Captura de video)

Según los datos del propio colectivo recogidos por San Diego Union-Tribune, su ejemplo favoreció una mayor presencia de bomberos afroamericanos en asignaciones fuera de Mountain View, transformando el Departamento de Bomberos en un entorno más inclusivo y representativo.

Holman falleció semanas después de celebrar su centenario, de acuerdo con el anuncio realizado por San Diego City Firefighters Local 145 al periódico californiano. Su vida consolidó un modelo de servicio y superación, demostrando que el impacto individual puede modificar una institución y sentar precedentes para toda una ciudad.

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