La alerta sanitaria obliga a residentes de Malibú y zonas vecinas a extremar medidas por calidad de agua

Los residentes de Malibú y de barrios aledaños como Busch Drive, Cuthbert Road, Philips Avenue y Sea View Drive enfrentan desde este fin de semana una restricción en el acceso al agua potable. Foto: Infobae

Los residentes de Malibú y de barrios aledaños como Busch Drive, Cuthbert Road, Philips Avenue y Sea View Drive enfrentan desde este fin de semana una restricción en el acceso al agua potable.

Los Angeles County Waterworks District No. 29 emitió una advertencia que obliga a la población a hervir el agua del grifo antes de su consumo o utilizar únicamente agua embotellada durante los próximos días.

La alerta fue difundida este domingo a través del sitio oficial y replicada por el diario estadounidense New York Post. Según informaron las autoridades, un fallo de seguridad detectado el viernes en el Lower Busch Tank, uno de los tanques principales para el abastecimiento local, puso en entredicho la seguridad del sistema de agua de la zona.

Aunque hasta el momento los análisis no han evidenciado la presencia de agentes contaminantes, el distrito de agua exige extremar precauciones hasta que se reciban resultados definitivos de los exámenes realizados.

Varias personas de diferentes edades se hidratan en una fuente de agua pública en un día soleado, llenando botellas y bebiendo directamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el objetivo de la medida

El objetivo de la medida es reducir al mínimo el riesgo de enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de agua potencialmente insegura. Así lo explicó el distrito, que subrayó que se trata de una acción preventiva mientras se completan los análisis microbiológicos y químicos.

El proceso, supervisado por la entidad reguladora State Water Resources Control Board, solo permitirá el levantamiento de la alerta cuando se garantice que el agua cumple con los estándares sanitarios.

Para mitigar el impacto de la restricción, el Los Angeles County Waterworks District No. 29 puso a disposición de los vecinos el suministro gratuito de agua embotellada. Este recurso puede retirarse diariamente de 9:00 a 18:00 en la oficina ubicada en 23533 West Civic Center Way, Malibú.

El objetivo de la medida es reducir al mínimo el riesgo de enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de agua potencialmente insegura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades locales recomiendan priorizar el consumo de agua embotellada para beber, cocinar, preparar hielo, lavar frutas y verduras y cepillarse los dientes, hasta que se confirme la potabilidad del agua distribuida por la red.

La noticia generó malestar y frustración entre los habitantes de Malibú, conocida por su alta densidad de viviendas de lujo y la presencia de figuras del espectáculo y la cultura.

La reacción de la comunidad se hizo notar rápidamente en redes sociales. Un usuario de la red X comentó: “Mejor servicio en países del tercer mundo”, en alusión a la percepción de que, a pesar de la reputación de Malibú como área acomodada, la calidad de los servicios básicos está por debajo de lo esperado incluso para países que se consideran menos desarrollados.

El comunicado oficial del Los Angeles County Waterworks District No. 29 señaló que la decisión de emitir el aviso se tomó en coordinación con otras agencias estatales y locales responsables de la gestión de recursos hídricos.

El distrito aclara que, aunque no se ha detectado ningún brote de enfermedades atribuido a la calidad del agua, la interrupción del suministro habitual responde a estándares estrictos de seguridad pública.

Las autoridades locales recomiendan priorizar el consumo de agua embotellada para beber, cocinar, preparar hielo, lavar frutas y verduras y cepillarse los dientes, hasta que se confirme la potabilidad del agua distribuida por la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto local y avance de las investigaciones

La situación revela vulnerabilidades en las infraestructuras críticas de áreas consideradas privilegiadas. Según el diario estadounidense New York Post, la interrupción del servicio afecta tanto a viviendas particulares como a comercios y locales gastronómicos del sector.

Algunos establecimientos suspendieron temporalmente sus operaciones, mientras otros adaptaron sus rutinas para operar exclusivamente con agua embotellada.

Las investigaciones sobre el origen de la falla en el Lower Busch Tank continúan bajo la supervisión de ingenieros y técnicos del distrito, que trabajan junto a especialistas estatales. Las autoridades locales anticipan que el proceso de verificación podría extenderse por varios días, dependiendo de la complejidad de las pruebas necesarias para garantizar la seguridad del agua.