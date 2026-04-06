Recortes masivos, bourbon centenario y competencia global: la jugada de Gallo Winery para sobrevivir en el mercado de alcohol en transformación

La bodega californiana E. & J. Gallo Winery compró una marca de bourbon con sede en Kentucky. Foto: nypost

Con el objetivo de mantenerse firme en el mercado, la bodega más grande de Estados Unidos, E. & J. Gallo Winery, concretó la compra de Four Roses, una de las marcas de bourbon más reconocidas de Kentucky, en una operación estimada en USD 775 millones.

Con esta transacción, la compañía busca rediseñar su estrategia tras una serie de recortes de personal y cierres de plantas que pusieron en evidencia la gravedad de su situación, según informó el medio New York Post.

El objetivo declarado es captar una porción creciente del segmento de espirituosos premium, expandiendo además su presencia internacional, en un entorno en el que el consumo de alcohol en el país mantiene una tendencia a la baja.

La destilería Four Roses, fundada en 1888 en Kentucky y reconocida entre las principales productoras mundiales de bourbon, permanecerá operativa tras la compra por parte de E. & J. Gallo Winery. Foto: nypost

En febrero de 2026, Gallo Wineryprescindió de alrededor de cien empleados y cerró su planta de producción en Napa Valley. Esta medida afectó etiquetas dentro del grupo, como Louis M. Martini Winery y el Orin Swift Tasting Room de St. Helena.

Según detalló el medio New York Post, en 2025 la empresa también había cerrado Courtside Cellars en el condado de San Luis Obispo, un complejo de 28.000 metros cuadrados, despidiendo a 47 trabajadores más.

La adquisición de Four Roses se realiza a Kirin Holdings, la empresa japonesa propietaria, y marca el regreso a manos estadounidenses de una destilería fundada en 1888 y posicionada como la octava mayor productora de bourbon a nivel global.

Brent Elliott, maestro destilador de la marca, expresó: “Con el apoyo de Gallo, estamos bien posicionados para aprovechar nuestro impulso mientras mantenemos la calidad y el carácter que nos han guiado durante generaciones”, según reprodujo New York Post. De acuerdo al diario económico Financial Times, Kirin Holdings busca alejarse del sector de bebidas espirituosas, en retroceso en los últimos años.

Gallo, reconocida como la mayor empresa vinícola del mundo, compró la marca de bourbon a Kirin Holdings. Foto: nypost.com

La reorganización de Gallo Winery se inscribe en un contexto de caída del consumo de alcohol en Estados Unidos. Datos recientes citados por New York Post, en base a una encuesta de la encuestadora estadounidense Gallup, indican que solo 54% de los adultos consumirán bebidas alcohólicas en 2025, frente al 62% registrado en 2023.

El ingreso por ventas de vino cayó en más de USD 1.000 millones en 2025, mientras que la producción descendió alrededor de seis millones de cajas, según datos sectoriales mencionados en el artículo.

Entre las causas se señala el cambio de preferencias entre los consumidores más jóvenes, quienes optan por espirituosos, cócteles enlatados y alternativas, así como una disminución de consumo entre los Baby Boomers preocupados por su salud.

Un portavoz de Gallo Winery declaró a California Post que los recientes despidos obedecieron a “dinámicas de mercado, evolución de la demanda del consumidor y la capacidad disponible en nuestras bodegas”.

Four Roses permanecerá operativa y Gallo busca expandirse en licores premium

La compañía informó que el actual equipo de Four Roses se mantendrá intacto tras la compra. El primer lanzamiento de la destilería bajo la dirección de E. & J. Gallo Winery será un bourbon boutique de 100 grados proof (50 % vol., sistema estadounidense), que llegará a los estantes en mayo de 2026, según confirmó el director comercial Britt West al portal especializado Vine Pair.

La operación representa una apuesta por el segmento de licores premium, con un dinamismo creciente tanto en el mercado local como internacional. Gallo Winery ya dispone de una amplia gama de bebidas alcohólicas más allá del vino, con productos como los cocteles listos para beber High Noon, el vodka New Amsterdam y el brandy E&J.

La compra de Four Roses, fundada en 1888 y reconocida como la octava mayor productora mundial de bourbon, no solo supone el retorno a la propiedad estadounidense de una marca con larga tradición, sino también el intento de E. & J. Gallo Winery por mitigar los efectos de la caída en el consumo de vino y consolidar su posicionamiento en una industria que enfrenta profundas transformaciones.