Estados Unidos

Page Break: el retiro literario que impulsa el auge de los clubes de lectura en Nueva York

Una propuesta fundada en 2024 ofrece la oportunidad de vivir la literatura de manera participativa, seleccionando obras breves de autores emergentes y facilitando encuentros presenciales centrados en la conversación auténtica y la integración de diversos perfiles

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La tendencia Page Break en Nueva York transforma la lectura en una experiencia social colectiva, impulsando encuentros presenciales de lectura en voz alta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que la ciudad de Nueva York se conoce por sus tiendas, cines y teatros, surge una nueva tendencia denominada Page Break. Esta iniciativa, fundada por Mikey Friedman en 2024, propone reunir a extraños durante un solo fin de semana para leer juntos en voz alta una novela, compartiendo el texto en tiempo real y generando una socialización inmediata, acompañada de pausas para dialogar y realizar actividades colectivas.

Según el fundador, en diálogo con el medio cultural Time Out, el objetivo es “hacer de la lectura un acto colectivo real”, permitiendo que cada persona confíe en la vulnerabilidad grupal.

La propuesta de Page Break se estructura para fomentar encuentros presenciales centrados en la lectura y la conversación directa.

Interior de una majestuosa biblioteca de Nueva York con grandes ventanales, estanterías repletas de libros, mesas de madera y personas leyendo.
Mikey Friedman funda Page Break en 2024 con el objetivo de hacer de la lectura un acto grupal real que fomente nuevas amistades y vínculos profundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda por este tipo de retiro crece de manera acelerada: los encuentros de Page Break, que reúnen a 15 participantes en localidades rurales del estado de Nueva York (Estados Unidos), reciben periódicamente más solicitudes que cupos disponibles, congregando a creativos, lectores ocasionales y residentes urbanos interesados en otro tipo de socialización, según informa el medio cultural Time Out.

Cómo funciona el modelo de retiro literario

La estructura del retiro se basa en lecturas conjuntas lideradas por Friedman, con diferentes lectores rotando cada pocas páginas, lo que permite cubrir aproximadamente el 70% de la novela seleccionada durante el fin de semana.

El resto se lee de manera individual en momentos de lectura en solitario, mientras actividades como comidas especiales, yoga o catas de vino –todas inspiradas en la obra– estimulan la conversación.

Vista interior de un grupo de personas sentadas leyendo en un club de lectura, con estanterías de libros al fondo y una ventana con vistas a una calle de Nueva York con un taxi amarillo.
La propuesta de Page Break se estructura para fomentar encuentros presenciales centrados en la lectura y la conversación directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método surge de la experiencia de Friedman en publicidad y su insatisfacción con los formatos tradicionales de los clubes de lectura. Friedman indica en diálogo con Time Out que “romper la barrera de la charla superficial es difícil” y que la lectura en voz alta ayuda a superar ese obstáculo.

La participación activa no es obligatoria: quienes lo desean pueden limitarse a escuchar, aunque la mayoría prefiere sumarse a la ronda de lectura. La curaduría se centra en ficción literaria contemporánea, escrita por autores emergentes o poco conocidos, de menos de 250 páginas para facilitar el avance conjunto.

Motivaciones y curaduría de la experiencia

El retiro está diseñado para pequeños grupos y facilita la implicación tanto de lectores experimentados como casuales. El formato prioriza que la experiencia cara a cara en torno a la lectura sea enriquecedora y auténtica.

Siete personas leyendo libros en un club de lectura en Nueva York. Una mujer en primer plano lee "The Midnight Library". Estanterías, luces y una ventana visible al fondo.
Según el fundador, en diálogo con el medio cultural Time Out, el objetivo es “hacer de la lectura un acto colectivo real”, permitiendo que cada persona confíe en la vulnerabilidad grupal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Friedman enfatiza la importancia de crear confianza en el grupo congregado y destaca que la reunión en torno a la lectura compartida permite descubrir afinidades más profundas, alejándose de la rutina aislada con la que comúnmente se enfrenta la lectura.

La curaduría de las novelas es una parte esencial de la propuesta: se eligen obras de autores actuales y poco representados, con un límite de extensión para garantizar que puedan ser abordadas colectivamente en un fin de semana.

El propio Friedman remarca el propósito: “La razón principal por la que la gente se apunta es para hacer nuevas amistades”, subrayando que el retiro está abierto a quienes no se identifican como lectores frecuentes y ampliando su alcance.

Impacto social del retiro literario

Organizadores y asistentes coinciden en que el mayor impacto de la experiencia es convertir la lectura en un motor para los encuentros presenciales y en una actividad social inmediata, en la que la conversación fluye en torno a las páginas compartidas.

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