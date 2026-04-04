Las llamadas al 911 revelan que familiares advirtieron el peligro para la vicealcaldesa de Coral Springs antes de su muerte

La policía de Coral Springs halló el cuerpo de Nancy Metayer Bowen en su hogar tras repetidas alertas de familiares y autoridades municipales (Facebook)

Las grabaciones del 911 difundidas el viernes permitieron reconstruir las horas previas al hallazgo del cuerpo sin vida de Nancy Metayer Bowen, vicealcaldesa de Coral Springs. En ese lapso crítico, familiares de su esposo Stephen Bowen informaron a los servicios de emergencia sobre un posible riesgo mortal y solicitaron a la policía que forzara el ingreso a la vivienda.

La ausencia de contacto con Metayer Bowen y la preocupación creciente de allegados motivaron la intervención policial, que culminó con el descubrimiento del cadáver en el domicilio familiar, de acuerdo con el informe oficial citado por el diario Miami Herald.

Los agentes hallaron el cuerpo de Nancy Metayer Bowen envuelto en mantas y junto a su cuerpo se recuperaron tres cartuchos de escopeta. La víctima presentaba una herida de bala en el hombro izquierdo.

El hallazgo se produjo tras varias horas de incertidumbre y gestiones de allegados y autoridades municipales, quienes señalaron la ausencia de la funcionaria en ámbitos laborales y la falta de respuesta a mensajes y llamadas.

El expediente judicial detalla que junto al cuerpo se encontraron tres cartuchos de escopeta percutidos, un cordel que pudo ser usado como silenciador improvisado y una almohada con marcas de quemaduras.

El informe forense preliminar indicó una herida de bala en el hombro izquierdo, compatible con un disparo realizado la noche anterior. La secuencia de llamadas al 911 muestra el aumento de la alarma entre familiares. Aproximadamente media hora antes del ingreso policial, un tío de Bowen llamó a emergencias e insistió: “Le pregunté si estaba viva y me dijo que no”, según la grabación obtenida por el Miami Herald.

Ese mismo tío comunicó a los agentes que Bowen le reconoció haber disparado tres veces contra su esposa la noche anterior y le solicitó ocultar una escopeta, proponiendo manipularla con “guantes o una bolsa”.

Durante la mañana del miércoles, la ausencia de Nancy Metayer Bowen en una reunión del consejo municipal y en un encuentro de la junta de una escuela pública intensificó la inquietud de su entorno. Luwam Ghermay, gerente administrativa de Coral Springs, notificó a la policía que la última comunicación recibida desde el teléfono de Metayer Bowen fue un mensaje de texto a las 8:00.

Tras ese contacto, ya no obtuvo respuesta, por lo que tanto Ghermay como otros colaboradores intentaron ubicarla por diversos medios. Al no obtener novedades, recurrieron a Stephen Bowen, quien afirmó desconocer el paradero de su esposa y aseguró que el vehículo de Metayer Bowen no estaba en la vivienda.

La respuesta policial comenzó cerca de las 10:20, cuando los primeros agentes acudieron a la residencia y constataron la ausencia de personas y vehículos, lo que motivó la apertura formal de una investigación por desaparición.

Hacia las 12:30, los agentes identificaron daños en el segundo piso compatibles con impactos de proyectil, según la declaración jurada. Finalmente, alrededor de las 14:20, tras nuevas gestiones familiares ante el 911, el equipo táctico accedió a la vivienda y localizó el cuerpo de la vicealcaldesa.

El operativo tuvo lugar en la cuadra 800 de la Avenida Noroeste 127, en una zona residencial de Coral Springs, localidad situada en el condado de Broward, al sur de Florida.

La policía de Coral Springs confirmó que, en el operativo del miércoles por la tarde, halló el cuerpo de Nancy Metayer Bowen envuelto en mantas y junto a varios elementos balísticos.

El informe indica que el hallazgo ocurrió luego de los reiterados avisos de familiares y autoridades municipales por la imposibilidad de contactar a la funcionaria y la sospecha de un hecho violento en el domicilio, según el reporte policial divulgado por el Miami Herald y declaraciones del jefe de policía Brad Mock a Infobae.

Stephen Bowen confesó el homicidio a su tío y fue detenido horas después

Stephen Bowen confesó el homicidio de su esposa a un familiar y fue detenido horas después en la ciudad de Plantation, condado de Broward (Cortesía: Coral Springs)

Según la declaración jurada, Stephen Bowen confesó la mañana del miércoles a su tío que había matado a su esposa. El presunto homicida permaneció en la casa de su familiar durante casi dos horas, notificó también a otros miembros de la familia antes de retirarse con el argumento de buscar asesoría legal.

La policía localizó a Bowen mediante lectores de matrículas, ubicando su camioneta Ford F-150 en el estacionamiento de un edificio de apartamentos en 551 NW 42nd Ave., Plantation, ciudad del condado de Broward.

En ese lugar, los detectives observaron a Bowen entregando una bolsa, presuntamente una funda de arma, a un hombre que dijo ser miembro de la masonería junto a Bowen. Esta persona declaró desconocer los hechos y explicó que el encuentro respondía a asuntos del grupo, según los documentos policiales revisados por el Miami Herald.

La policía detuvo a Bowen en el estacionamiento y, tras registrar el apartamento, recuperó la escopeta dentro de la bolsa, reforzando la hipótesis del ocultamiento premeditado del arma utilizada en el crimen.

Durante la investigación, la madre de Bowen contó a los agentes que no tenía conocimiento de conflictos recientes en la pareja y que la última vez que habló con su hijo fue la tarde del martes, cuando él le manifestó haber tenido una crisis de pánico mientras trabajaba en el Centro Médico Delray.

Bowen expresó su idea de hablar con su esposa acerca de dicha crisis, según la reconstrucción familiar recogida en la declaración jurada.

Según datos oficiales de la Oficina del Sheriff de Broward, agencia policial del condado, cada año se reportan más de 13.700 incidentes de violencia doméstica. Florida registra más de 100.000 delitos anuales de este tipo y una persona asesinada por un familiar cada 36 horas.

De acuerdo con el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), en el último año disponible hubo 196 homicidios vinculados a violencia doméstica en el estado.

A nivel nacional, la National Coalition Against Domestic Violence, organización estadounidense referencial, estima que 10 millones de personas sufren violencia doméstica cada año en Estados Unidos.

Hasta el momento de consultar los registros judiciales, Stephen Bowen enfrenta el cargo de asesinato premeditado y permanece detenido sin abogado asignado ni fecha definida para su primera comparecencia ante el tribunal. La investigación continúa bajo la supervisión de la policía de Coral Springs y las autoridades judiciales del condado de Broward.

Cronología del caso y perfil institucional de la víctima

Nancy Metayer Bowen fue la primera mujer afroamericana y haitiana-estadounidense en la comisión municipal de Coral Springs y vicepresidenta del Partido Demócrata de Florida (IG: @miaminews24official)

La secuencia de hechos comenzó la noche del martes, cuando según la confesión de Stephen Bowen, disparó contra su esposa en el domicilio familiar.

Al día siguiente, la ausencia de Nancy Metayer Bowen en sus tareas oficiales y la falta de comunicación con allegados activaron la alarma entre familiares y autoridades. Las gestiones ante el 911 por parte de la familia Bowen resultaron determinantes para la intervención policial.

Nancy Metayer Bowen, de 37 años, fue la primera mujer afroamericana y haitiano-estadounidense en la comisión municipal de Coral Springs, donde promovió políticas de sostenibilidad y equidad social.

Elegida por primera vez como comisionada en 2020 y reelecta en 2024, también se desempeñaba como vicepresidenta del Partido Demócrata de Florida. Impulsó iniciativas de desarrollo sostenible, acceso igualitario a servicios públicos y programas de apoyo a la juventud.

Como científica ambiental, participó en organizaciones orientadas a la defensa del medio ambiente y la equidad social antes de comenzar su carrera política.

Las muestras de condolencia de funcionarios y líderes comunitarios fueron numerosas tras el crimen. El alcalde de Coral Springs Scott Brook señaló que la ciudad “pierde a una líder y a una defensora de la diversidad y la inclusión”.

Entidades como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y el Partido Demócrata de Florida destacaron el trabajo de Metayer Bowen en la defensa de los derechos civiles y la representación de comunidades minoritarias en el sur de Florida.

Según el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Doméstica, institución de investigación y apoyo, una de cada cuatro mujeres en los Estados Unidos experimenta algún tipo de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida.

La National Coalition Against Domestic Violence, organización estadounidense referencial, estima que cada año cerca de 10 millones de personas sufren violencia doméstica en el país.

En el sur de Florida, la Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica, organización líder en atención, indica que los refugios y servicios de asistencia solo logran cubrir un 50% de las solicitudes de ayuda debido a la falta de recursos y el incremento sostenido de la demanda.

La policía de Coral Springs y la fiscalía del condado de Broward mantienen en reserva ciertos elementos de la investigación mientras avanzan en la acusación formal contra Stephen Bowen.

El proceso institucional se centra en establecer si existen agravantes y cuál fue el posible móvil del crimen, aspectos que serán esclarecidos en próximas diligencias judiciales.