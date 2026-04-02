La vicealcaldesa de Coral Springs aparece muerta en su casa y la policía señala a su esposo como sospechoso

La vicealcaldesa de Coral Springs, Nancy Metayer Bowen, fue hallada muerta por heridas de bala en su domicilio, según confirmó la policía local (Cortesía: Coral Springs)

La vicealcaldesa de Coral Springs y vicepresidente de Partido Demócrata de Florida, Nancy Metayer Bowen, fue hallada sin vida por heridas de bala la mañana del miércoles en su residencia, según confirmó el jefe de policía Brad Mock.

Las autoridades locales identificaron como principal sospechoso a Stephen Bowen, esposo de la funcionaria y de 40 años, quien fue arrestado poco después del hallazgo tras recibir una alerta para verificar la situación de Metayer Bowen.

La información oficial precisa que Bowen enfrenta cargos de asesinato premeditado y alteración de evidencia, conforme a los registros judiciales revisados por la policía de Coral Springs. Las fuerzas de seguridad indicaron que no existen otros sospechosos vinculados al caso y descartaron amenazas adicionales para la comunidad.

La investigación involucra a la Oficina del Sheriff del Condado de Broward y a los departamentos policiales de Fort Lauderdale y Plantation, según detalló Mock.

La policía de Coral Springs explicó que el operativo se activó tras un llamado solicitando una revisión del bienestar de Metayer Bowen. Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron a Nancy Metayer Bowen con heridas de bala fatales.

En el mismo domicilio estaba Stephen Bowen, quien fue detenido en el lugar y trasladado bajo custodia policial para ser interrogado.

El informe forense preliminar confirmó que la causa de muerte fue por lesiones de arma de fuego. Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para reconstruir los hechos previos al deceso.

Según la policía local, no se reportaron signos de forcejeo externo ni evidencias de ingreso forzado en la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de un hecho doméstico.

La noticia generó conmoción en la comunidad política y social de Florida. Nancy Metayer Bowen, elegida por primera vez como comisionada en 2020 y reelecta en 2024, fue la primera mujer afroamericana y haitiano-estadounidense en entrar a la comisión municipal de Coral Springs.

Su formación como científica ambiental y participación en proyectos de sostenibilidad le valieron reconocimiento en los ámbitos local y estatal.

El comisionado Joshua Simmons afirmó sobre Metayer Bowen: “Nuestra compañera de batallas. Tenía un corazón enorme. Realmente se preocupaba por la gente”. Legisladores estatales y dirigentes del Partido Demócrata de Florida expresaron públicamente su pesar y destacaron la trayectoria de la funcionaria en el servicio público.

La investigación policial se desarrolla bajo estricta reserva, aunque fuentes oficiales aseguraron que se siguen todos los protocolos para esclarecer el móvil del crimen. El jefe de policía Brad Mock insistió en que el caso es tratado como un episodio aislado y reiteró que no existe peligro para el resto de los habitantes de Coral Springs.

Perfil y legado de Nancy Metayer Bowen

Nancy Metayer Bowen fue la primera mujer afroamericana y haitiano-estadounidense en la comisión municipal de Coral Springs, donde impulsó políticas de sostenibilidad y equidad social (IG: @miaminews24official)

Nancy Metayer Bowen, de 37 años, fue una figura en la política de Coral Springs y en la promoción de la representación afroamericana y haitiana en el sur de Florida. Graduada en ciencias ambientales, participó en organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente y la equidad social antes de iniciar su carrera política.

En 2020, Metayer Bowen hizo historia al convertirse en la primera mujer afroamericana y haitiano-estadounidense en ocupar un asiento en la comisión municipal, hecho que celebraron tanto la comunidad local como entidades de defensa de los derechos civiles.

Durante su mandato, Metayer Bowen impulsó políticas de desarrollo sostenible, acceso igualitario a servicios públicos y programas de apoyo para la juventud. Fuentes del ayuntamiento señalaron que su gestión se caracterizó por la transparencia y la búsqueda de consensos en temas de interés comunitario.

Como vicepresidenta del Partido Demócrata de Florida, mantuvo una activa agenda en campañas de registro de votantes y en la defensa de los derechos civiles, lo que le valió reconocimiento en la prensa estatal.

Su muerte ocurre en un contexto de creciente preocupación por los casos de violencia doméstica en los Estados Unidos. Según la organización estadounidense Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Doméstica, una de cada cuatro mujeres en el país experimenta algún tipo de violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida, lo que ha motivado nuevos llamados a reforzar la prevención y la atención de estos casos a nivel local y estatal.

Reacciones institucionales y comunitarias

Stephen Bowen, esposo de Nancy Metayer Bowen, fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos de asesinato premeditado y alteración de evidencia (FB)

El impacto de la muerte de Metayer Bowen se reflejó en las muestras de condolencia de funcionarios y líderes comunitarios. El alcalde de Coral Springs, Scott Brook, señaló que la ciudad “pierde a una líder y a una defensora de la diversidad y la inclusión”.

Organizaciones de la sociedad civil, como la histórica organización de derechos civiles Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), lamentaron el hecho y recordaron el aporte de Metayer Bowen en la lucha por los derechos de las comunidades minoritarias.

El Partido Demócrata de Florida emitió un comunicado en el que resaltó la trayectoria de la funcionaria y expresó su solidaridad con la familia y allegados.

Líderes estatales y nacionales del partido también transmitieron mensajes en redes sociales, destacando la importancia de su liderazgo en momentos de polarización política y social.

El caso permanecerá bajo investigación en las próximas semanas. Las autoridades informaron que se prevé la realización de nuevas pericias forenses y la revisión de dispositivos electrónicos pertenecientes a la pareja para determinar las circunstancias exactas del hecho.

El esposo de la funcionaria, Stephen Bowen, permanece bajo custodia, a la espera de comparecer ante la justicia.