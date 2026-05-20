LaGuardia estrena asistente holográfico con IA: cómo funciona y por qué suma para los viajeros hispanos en Nueva York

El aeropuerto LaGuardia estrena el holograma Bridget con inteligencia artificial para asistir a los viajeros en la Terminal B (Laguardia Gateway Partners / Unknown)

LaGuardia Airport incorporó esta semana un holograma con inteligencia artificial apodado Bridget para asistir a los viajeros en Terminal B.

La herramienta interactúa con los pasajeros en tiempo real y ofrece indicaciones para ubicar puertas de embarque, salas VIP y el sector de recogida de equipaje mediante conversaciones cara a cara, de acuerdo con Fox Business.

PUBLICIDAD

La nueva asistente digital se instaló junto al área de comidas de Terminal B y se presentó como un refuerzo de atención durante los picos de circulación.

Según representantes del aeropuerto, el sistema complementa al personal humano y busca agilizar respuestas cuando se multiplican las consultas, desde la orientación dentro del edificio hasta dudas de servicios disponibles en el terminal.

PUBLICIDAD

A diferencia de pantallas con mensajes fijos o anuncios pregrabados, Bridget responde de forma conversacional y ajusta sus respuestas a lo que pregunta cada pasajero.

Bridget proporciona orientación en tiempo real sobre puertas de embarque, salas VIP y recogida de equipaje en LaGuardia (Laguardia Gateway Partners / Unknown)

De acuerdo con el reporte de Fox Business, la interacción fue diseñada para crear un diálogo cara a cara: el viajero se aproxima, formula la consulta y el holograma responde de forma inmediata y enfocada en la necesidad puntual, sin depender de menús rígidos.

PUBLICIDAD

Cómo funciona Bridget en la Terminal B

El sistema opera como un punto de información visual con capacidad de conversación. El pasajero pregunta por una ubicación o un servicio dentro del terminal y recibe una guía inmediata, con referencias útiles para tomar decisiones rápidas en un entorno de tránsito constante.

Entre las consultas previstas figuran ubicaciones de puertas de embarque, acceso a salas VIP y direcciones hacia la recogida de equipaje, tres de los temas que suelen concentrar mayor demanda en aeropuertos con alto volumen de pasajeros.

PUBLICIDAD

Según Fox Business, el objetivo operativo es reducir fricción: menos tiempo perdido buscando un mostrador, menos dudas en pasillos congestionados y más claridad para quienes llegan con escalas, conexiones ajustadas o acompañantes.

La compañía desarrolladora, Proto Hologram, anticipó que el formato también permite incorporar nuevas funciones con el tiempo, lo que habilita que la asistencia se amplíe a otras áreas del terminal a medida que se consolide su uso en el flujo diario.

PUBLICIDAD

El holograma inteligente complementa al personal humano durante los picos de concentración en la Terminal B de LaGuardia (Laguardia Gateway Partners / Unknown)

Por qué suma para los viajeros hispanos en Nueva York

El punto central para los viajeros hispanos es el idioma. En un aeropuerto, una indicación mal entendida puede traducirse en demoras, pérdida de un embarque o recorridos innecesarios con equipaje.

Según Fox Business, Bridget atiende en inglés y español, lo que la convierte en una herramienta de orientación inmediata para pasajeros que prefieren hacer consultas en su lengua o que no se sienten cómodos con instrucciones técnicas en inglés.

PUBLICIDAD

Además de la traducción, la utilidad está en el estilo de interacción: el sistema fue concebido para responder en conversación, lo que permite preguntas simples y directas en situaciones de estrés, como cambios de puerta, necesidad de ubicar un baño o dudas para llegar al área de equipaje.

En la práctica, ese formato puede acortar la distancia entre la pregunta y la acción, especialmente para familias, adultos mayores o viajeros primerizos.

PUBLICIDAD

La desarrolladora también anticipó la incorporación futura de más idiomas, una expansión que podría ampliar el alcance a comunidades diversas en una ciudad con alta presencia de viajeros internacionales.

Idiomas y funciones de accesibilidad

De acuerdo con Fox Business, Bridget habla en inglés y español, y la compañía prevé sumar más idiomas en una próxima etapa.

PUBLICIDAD

Esa decisión apunta a dos necesidades: mejorar la orientación para visitantes extranjeros y ofrecer respuestas más claras a residentes que usan otras lenguas en su vida cotidiana.

En materia de accesibilidad, el holograma incorpora subtítulos y controles compatibles con sillas de ruedas, funciones pensadas para que la herramienta sea utilizable por viajeros con distintas necesidades.

En un entorno como el aeropuerto, donde la señalización puede resultar confusa y el ruido dificulta escuchar indicaciones, el soporte visual de subtítulos suma una capa extra de comprensión.

Autoridades de LaGuardia destacan que la asistente digital absorbe consultas repetitivas sin reemplazar el trato humano en la terminal (Jeff Goldberg, Esto)

El rol del personal y la expansión dentro del terminal

Autoridades del aeropuerto indicaron que el dispositivo no reemplaza a los trabajadores del terminal.

Su propósito es complementar la atención humana y absorber consultas repetitivas en momentos de máxima afluencia, cuando los mostradores se saturan y los viajeros buscan resolver dudas en pocos minutos.

El primer holograma ya funciona junto al área de comidas y, según el reporte de Fox Business, la planificación contempla ampliar la implementación en otras zonas de Terminal B.

La estrategia ubica a LaGuardia como un espacio de prueba para tecnologías de navegación interna destinadas a reducir la frustración y mejorar la experiencia del pasajero, con un foco específico en la orientación práctica dentro del edificio.

El fundador de Proto Hologram, David Nussbaum, afirmó a Fox Business: “LaGuardia’s Terminal B leads the world in changing all that”, en referencia a la idea de que los aeropuertos suelen percibirse como espacios estresantes, y sostuvo que esta tecnología apuntó a una experiencia más personalizada.