Nueva York reabre Astoria Pool en Queens, la piscina pública al aire libre más grande de la ciudad y con entrada gratis

La piscina de Astoria Park reabrirá el 27 de junio de 2026 en Queens tras una inversión de USD 19 millones para su reforma integral (IG: swimvenue)

La piscina de Astoria Park, la mayor piscina pública al aire libre de Nueva York, abrirá el 27 de junio de 2026 tras una reforma integral de USD 19 millones y volverá a recibir visitantes con entrada gratuita en Queens.

El regreso de esta instalación, dentro de Astoria Park, recupera uno de los principales puntos de baño público de la ciudad para la temporada de verano, tras haber permanecido cerrada durante la temporada de 2023 por las obras.

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La renovación incorporó un nuevo revestimiento impermeable de más de 5.110 m² (55.000 pies cuadrados) y la actualización de la infraestructura operativa, en el marco de un plan municipal de mejoras en instalaciones acuáticas.

NYC Parks, el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York, informó que las piscinas públicas al aire libre operan con ingreso gratuito y que el funcionamiento diario contempla una pausa destinada a tareas de mantenimiento y limpieza.

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Inaugurada en 1936, la piscina de Astoria Park tiene 100 m (328 pies) de largo y figura entre las instalaciones históricas del sistema de piscinas públicas de la ciudad. Está ubicada entre los puentes RFK-Triborough y Hell Gate, en Queens, con vista al East River y al perfil urbano de Manhattan, un factor que explica parte de su alta afluencia durante los días de mayor humedad.

Qué incluye la inversión y qué objetivos fijó la ciudad

El plan de modernización incluyó un nuevo revestimiento impermeable de 5.110 m² y mejoras en los sistemas de filtración y canalones (IG: jeffreymilstein)

La inversión municipal contempló el reemplazo de componentes esenciales para el funcionamiento cotidiano. Se realizaron obras como un revestimiento duradero e impermeable, la renovación del sistema de canalones y desagües y una modernización integral de los sistemas mecánicos y de filtración.

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En su anuncio sobre el programa Let’s Swim NYC, la Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York indicó que la ciudad lanzó una inversión de más de USD 1.000 millones para construir, mejorar y proteger piscinas públicas durante cinco años fiscales, con el objetivo de reforzar el acceso seguro al agua y sostener infraestructura que enfrenta desgaste por antigüedad.

En ese marco, la misma comunicación oficial señaló que Astoria Pool reabriría tras una reconstrucción cercana a USD 19 millones, con mejoras que involucraron la estructura del vaso, cubierta, iluminación, sistemas de filtración y tratamiento químico, además de actualizaciones de ventilación, climatización y equipos eléctricos.

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La ciudad vinculó ese plan con el impacto de veranos más calurosos. El alcalde Eric Adams, en el mismo anuncio, sostuvo que, a medida que el cambio climático vuelve más comunes las olas de calor, “la necesidad de piscinas nunca fue mayor”, y enmarcó la inversión como una ampliación de opciones gratuitas para los residentes.

El proyecto de Astoria Park también buscó preservar rasgos del carácter histórico del complejo, identificado en reportes institucionales por su impronta Art Déco y elementos de estilo Art Moderne, mientras se actualizaban sistemas para estándares contemporáneos de operación.

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La temporada: horarios, pausa de limpieza y entrada gratuita

El horario de la piscina de Astoria Park será de 11:00 AM a 3:00 PM y de 4:00 PM a 7:00 PM, con una pausa de limpieza de 3:00 PM a 4:00 PM ( James Andrews1)

Para 2026, el inicio de temporada en Astoria Pool quedó fijado para el sábado 27 de junio. Desde ese día, la piscina abrirá todos los días con un esquema de dos turnos y un intervalo de mantenimiento, bajo la administración de NYC Parks, el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York. Antes de ir, la recomendación es consultar los canales oficiales del organismo para confirmar reglas de acceso, avisos por clima o eventuales cambios operativos.

Inicio de temporada: sábado 27 de junio de 2026

Horario: 11 am a 3 pm y 4 pm a 7 pm

Pausa de limpieza y desinfección: 3 pm a 4 pm

Entrada: gratuita para todas las edades

Acceso: 19th St. y 23rd Dr., Astoria, 11105 , dentro de Astoria Park

Referencia institucional: NYC Parks (Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York)

Un punto clave del verano en Queens y el sistema de piscinas de la ciudad

Astoria Pool es una de las instalaciones más relevantes por su tamaño y ubicación en el circuito público de baños al aire libre.

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En un comunicado replicado por el medio local City Life Org a partir de información institucional de NYC Parks, el organismo recordó que opera 53 piscinas exteriores en los cinco distritos y que la de Astoria suele ubicarse entre las más visitadas.

Ese mismo texto indicó que, cuando la instalación estuvo abierta por última vez antes del cierre por obras, la piscina recibió a más de 100.000 visitantes durante el verano de 2022. Este volumen de asistencia cobra dimensión si se considera que la capacidad máxima en simultáneo ronda los 3.000 bañistas, un dato que ayuda a dimensionar la demanda en los días de mayor calor.

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La reapertura se da, además, en paralelo a mejoras en el entorno del parque. En el sector de senderos del Great Lawn se completó una remodelación que sumó nuevo pavimento, bancos, mesas de juego y fuentes de agua, según la información incluida en el borrador.

Para residentes de Queens, Astoria Park combina un uso deportivo y recreativo: hay usuarios que van a nadar y otros que buscan bajar la temperatura en jornadas de calor alto. Su emplazamiento sobre el East River, con vista hacia Manhattan, refuerza la afluencia en días de mayor humedad.

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