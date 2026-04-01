Estados Unidos despliega los impactantes bombarderos B-52 sobre Irán gracias a su control del espacio aéreo

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea despega en apoyo de la Operación Furia Épica durante la guerra de Irán en un lugar no revelado, el 22 de marzo de 2026. Fuerza Aérea de EE. UU./vía REUTERS

Estados Unidos ha alcanzado un dominio sin precedentes del espacio aéreo iraní y ha comenzado a realizar misiones con bombarderos B-52 directamente sobre territorio de Irán, una acción inédita desde el inicio del conflicto. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó en una rueda de prensa en el Pentágono que esta maniobra refleja la creciente superioridad aérea estadounidense. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, precisó que en los últimos 30 días se han atacado más de 11.000 objetivos y se han destruido más de 150 embarcaciones de la marina iraní. Caine subrayó que la capacidad de Irán para responder ha sido mermada de forma significativa gracias a bombardeos sistemáticos sobre infraestructuras militares, cadenas de abastecimiento y capacidades de defensa aérea.

La decisión de emplear B-52 Stratofortress, bombarderos pesados diseñados en la década de 1950, destaca la confianza del mando militar estadounidense en la neutralización de las defensas iraníes. Estos aviones, que carecen de velocidad y capacidad furtiva frente a modelos más modernos, son ahora utilizados para misiones sobre Irán, lo cual, según Caine, permite “seguir situándonos por encima del enemigo y avanzar hacia objetivos dinámicos”. El Pentágono indicó que, además de las acciones directas, se han empleado recursos cibernéticos y de guerra electrónica para cegar sistemas de defensa y comunicaciones iraníes.

La ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel comenzó el 28 de febrero con ataques sobre varias ciudades iraníes, incluida Teherán. En represalia, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó ataques con drones y misiles contra objetivos en Israel, Jordania, Irak y países del Golfo con presencia militar estadounidense, causando muertos y daños en infraestructuras estratégicas. La escalada también ha afectado al tráfico marítimo y aéreo internacional, agravando la volatilidad en los mercados energéticos.

En las últimas 24 horas, el Pentágono reportó el número más bajo de misiles y drones lanzados por Irán desde el inicio de la guerra. Sin embargo, los países del Golfo han sido objeto de intensos ataques: Emiratos Árabes Unidos interceptó ocho misiles balísticos, cuatro de crucero y 36 drones, mientras que un petrolero kuwaití sufrió un incendio en Dubái tras un ataque que las autoridades atribuyeron a Irán. Arabia Saudita y Kuwait también informaron de la interceptación de misiles y drones. El ejército israelí detectó nuevos lanzamientos desde territorio iraní.

Un Boeing B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. REUTERS/Jack Taylor

La guerra ha dejado un saldo humano considerable. Según la Human Rights Activists News Agency, al menos 1.574 civiles han muerto en Irán, incluidos 236 niños. En países del Golfo, los ataques han provocado al menos 50 fallecidos, mientras que en Israel se registran 17 muertes hasta el viernes previo. La cifra de militares estadounidenses muertos asciende a 13, con cientos de heridos. El Ministerio de Salud de Líbano informó de más de 1.260 muertos y 3.750 heridos en ese país.

El presidente Donald Trump ha declarado que Estados Unidos está “más cerca que nunca de ganar”, aunque no ha ofrecido un plazo para el fin de la guerra. Trump manifestó que el desenlace dependerá de las negociaciones en curso, pero descartó la necesidad de que Irán acepte sentarse a la mesa, subrayando que “no importa” si los iraníes participan en conversaciones directas.

La crisis ha generado un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales. El precio de la gasolina en Estados Unidos superó los USD 4 por galón (3,78 litros) por primera vez desde 2022. Aunque el precio internacional del petróleo cayó a poco más de USD 100 por barril el martes, la volatilidad persiste y los mercados bursátiles han registrado fuertes oscilaciones en respuesta a declaraciones optimistas de la administración Trump.

Un Boeing B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. REUTERS/Phil Noble

En paralelo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió a grandes empresas tecnológicas estadounidenses, como Apple, Google y Meta, que serían consideradas “objetivos legítimos” por su supuesta colaboración en operaciones contra Irán. El comunicado instó a los empleados a mantenerse alejados de las oficinas, marcando un nuevo episodio en la escalada de amenazas contra infraestructuras tecnológicas.

A nivel regional, Israel anunció su intención de mantener el control sobre una amplia franja del sur de Líbano tras el fin de la ofensiva terrestre, lo que impediría el retorno de más de 600.000 desplazados a sus hogares al sur del río Litani. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, detalló planes de demolición de localidades fronterizas libanesas y la creación de una “zona de seguridad” para evitar ataques desde territorio libanés, profundizando la preocupación por una posible reocupación a largo plazo.

La ONU advirtió el martes que el conflicto podría llevar a la pobreza a cuatro millones de personas más en el mundo árabe y reducir hasta un 6% el producto económico de la región, con “impactos socioeconómicos profundos y generalizados”.