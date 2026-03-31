Wall Street terminó con fuertes ganancias por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York. REUTERS/Jeenah Moon

Los mercados bursátiles de Estados Unidos experimentaron el martes su mejor sesión en meses, impulsados por señales de posible distensión en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. El Dow Jones Industrial Average sumó más de 1.100 puntos y el S&P 500 avanzó un 2,9%, mientras el Nasdaq repuntó un 3,8%. El optimismo se desató tras informes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó a sus asesores su disposición a poner fin a la campaña militar contra Irán, incluso si el estrecho de Ormuz permanece mayormente cerrado. La noticia alivió temporalmente los temores de una escalada de la guerra y de una inflación global más aguda por el alza de los precios energéticos.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró que su país tiene la “voluntad necesaria para poner fin a este conflicto”, siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas garantías para evitar nuevas agresiones. Estas declaraciones coincidieron con una caída abrupta en los precios del petróleo, que venían de registrar subidas históricas a lo largo de marzo. El contrato de Brent para junio cedió 3,42 dólares hasta 103,97 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense perdió 1,50 dólares al cerrar en 101,38 dólares. El contrato de Brent para mayo, que expiró el martes, acumuló una subida mensual récord del 63%, impulsado por la guerra en Irán y el cierre al tráfico marítimo del estratégico estrecho de Ormuz.

Durante el mes, la tensión militar y los ataques a infraestructuras energéticas en el golfo Pérsico provocaron la mayor interrupción de suministro de petróleo y gas registrada hasta la fecha, según analistas citados por LSEG y Gelber and Associates. El crudo Brent llegó a tocar un máximo de 119,5 dólares el 9 de marzo, cifra solo superada en episodios anteriores de alta tensión global, como la invasión de Irak en 2003, cuando alcanzó los 147,5 dólares por barril. El WTI, referente en Estados Unidos, cerró marzo con una subida del 51%, tras cotizar en 67 dólares a finales de febrero.

La jornada del martes marcó un giro brusco en los mercados, tras semanas de volatilidad extrema. La posibilidad de una tregua en el conflicto y el descenso en los precios del crudo ofrecieron un respiro a sectores con altos costes energéticos, como aerolíneas y cruceros, que registraron significativos avances en bolsa. El alivio también se reflejó en el mercado de deuda: la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años retrocedió hasta el 4,32%, lo que podría reducir la presión sobre hipotecas y préstamos.

Un operador trabaja en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

El mercado tecnológico lideró las ganancias, con subidas destacadas de Nvidia, Alphabet, Meta Platforms y Amazon. Marvell Technology avanzó un 12,8% tras la inversión de 2.000 millones de dólares por parte de Nvidia, y Centessa Pharmaceuticals se disparó un 44% después de que Eli Lilly acordara su compra por hasta 7.800 millones de dólares. Al cierre, el S&P 500 se situó en 6.528,81 puntos, el Dow Jones en 46.334,83 y el Nasdaq en 21.592,47.

No obstante, el trimestre finalizó con pérdidas para los principales índices estadounidenses, reflejando la persistente inquietud por la duración del conflicto en Oriente Medio y la amenaza de inflación derivada de la volatilidad en los mercados energéticos. Según datos de cierre preliminares, el S&P 500 cayó un 5,1% en el mes, el Nasdaq perdió un 4,75% y el Dow Jones retrocedió un 5,4%.

El precio del gas natural también experimentó fuertes oscilaciones. En el mercado TTF de Países Bajos, referencia en Europa, el contrato para entrega a un mes bajó más del 8% hasta 50,3 euros por megavatio hora, tras haber subido más del 64% en marzo, su mayor alza mensual desde noviembre de 2022.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que los próximos días serían decisivos en el conflicto y subrayó que la guerra podría intensificarse si no se alcanza un acuerdo. En simultáneo, Trump sugirió que otros países deberían intervenir para abrir el estrecho de Ormuz, aunque las naciones europeas se han mostrado reacias a actuar mientras persistan las hostilidades.

Las reservas de seguridad del mercado petrolero han disminuido, lo que aumenta la vulnerabilidad ante un cierre prolongado del estrecho, según Lin Ye, vicepresidente de mercados de materias primas y petróleo de Rystad Energy. El impulso alcista de los precios podría reforzarse si no se restablece el flujo de crudo, advirtió Ye.

(Con información de Reuters, AP, EFE y AFP)