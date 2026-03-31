Estados Unidos

Wall Street terminó con fuertes ganancias por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente

El conflicto, que dura ya un mes, ha sacudido los mercados mundiales y llevó al referencial S&P 500 y al Dow a sufrir su peor rendimiento trimestral desde el tercer trimestre de 2022

Guardar
Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York. REUTERS/Jeenah Moon
Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York. REUTERS/Jeenah Moon

Los mercados bursátiles de Estados Unidos experimentaron el martes su mejor sesión en meses, impulsados por señales de posible distensión en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. El Dow Jones Industrial Average sumó más de 1.100 puntos y el S&P 500 avanzó un 2,9%, mientras el Nasdaq repuntó un 3,8%. El optimismo se desató tras informes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó a sus asesores su disposición a poner fin a la campaña militar contra Irán, incluso si el estrecho de Ormuz permanece mayormente cerrado. La noticia alivió temporalmente los temores de una escalada de la guerra y de una inflación global más aguda por el alza de los precios energéticos.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró que su país tiene la “voluntad necesaria para poner fin a este conflicto”, siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas garantías para evitar nuevas agresiones. Estas declaraciones coincidieron con una caída abrupta en los precios del petróleo, que venían de registrar subidas históricas a lo largo de marzo. El contrato de Brent para junio cedió 3,42 dólares hasta 103,97 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense perdió 1,50 dólares al cerrar en 101,38 dólares. El contrato de Brent para mayo, que expiró el martes, acumuló una subida mensual récord del 63%, impulsado por la guerra en Irán y el cierre al tráfico marítimo del estratégico estrecho de Ormuz.

Durante el mes, la tensión militar y los ataques a infraestructuras energéticas en el golfo Pérsico provocaron la mayor interrupción de suministro de petróleo y gas registrada hasta la fecha, según analistas citados por LSEG y Gelber and Associates. El crudo Brent llegó a tocar un máximo de 119,5 dólares el 9 de marzo, cifra solo superada en episodios anteriores de alta tensión global, como la invasión de Irak en 2003, cuando alcanzó los 147,5 dólares por barril. El WTI, referente en Estados Unidos, cerró marzo con una subida del 51%, tras cotizar en 67 dólares a finales de febrero.

La jornada del martes marcó un giro brusco en los mercados, tras semanas de volatilidad extrema. La posibilidad de una tregua en el conflicto y el descenso en los precios del crudo ofrecieron un respiro a sectores con altos costes energéticos, como aerolíneas y cruceros, que registraron significativos avances en bolsa. El alivio también se reflejó en el mercado de deuda: la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años retrocedió hasta el 4,32%, lo que podría reducir la presión sobre hipotecas y préstamos.

Un operador trabaja en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Un operador trabaja en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

El mercado tecnológico lideró las ganancias, con subidas destacadas de Nvidia, Alphabet, Meta Platforms y Amazon. Marvell Technology avanzó un 12,8% tras la inversión de 2.000 millones de dólares por parte de Nvidia, y Centessa Pharmaceuticals se disparó un 44% después de que Eli Lilly acordara su compra por hasta 7.800 millones de dólares. Al cierre, el S&P 500 se situó en 6.528,81 puntos, el Dow Jones en 46.334,83 y el Nasdaq en 21.592,47.

No obstante, el trimestre finalizó con pérdidas para los principales índices estadounidenses, reflejando la persistente inquietud por la duración del conflicto en Oriente Medio y la amenaza de inflación derivada de la volatilidad en los mercados energéticos. Según datos de cierre preliminares, el S&P 500 cayó un 5,1% en el mes, el Nasdaq perdió un 4,75% y el Dow Jones retrocedió un 5,4%.

El precio del gas natural también experimentó fuertes oscilaciones. En el mercado TTF de Países Bajos, referencia en Europa, el contrato para entrega a un mes bajó más del 8% hasta 50,3 euros por megavatio hora, tras haber subido más del 64% en marzo, su mayor alza mensual desde noviembre de 2022.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que los próximos días serían decisivos en el conflicto y subrayó que la guerra podría intensificarse si no se alcanza un acuerdo. En simultáneo, Trump sugirió que otros países deberían intervenir para abrir el estrecho de Ormuz, aunque las naciones europeas se han mostrado reacias a actuar mientras persistan las hostilidades.

Las reservas de seguridad del mercado petrolero han disminuido, lo que aumenta la vulnerabilidad ante un cierre prolongado del estrecho, según Lin Ye, vicepresidente de mercados de materias primas y petróleo de Rystad Energy. El impulso alcista de los precios podría reforzarse si no se restablece el flujo de crudo, advirtió Ye.

(Con información de Reuters, AP, EFE y AFP)

Temas Relacionados

Wall StreetAccionesBolsa de ValoresGuerra en Medio OrienteEstados UnidosMedio OrienteIránIsrael

Últimas Noticias

El gobierno panameño resalta el simbolismo de la llegada del USS Nimitz en la relación bilateral

La recepción oficial organizada a bordo del portaviones subraya el fortalecimiento de la colaboración en defensa y la confianza mutua, aspectos destacados por autoridades de Panamá y la representación diplomática estadounidense

El gobierno panameño resalta el simbolismo de la llegada del USS Nimitz en la relación bilateral

Dónde y cuándo podrás comprar entradas para los Juegos Olímpicos para Los Ángeles 2028

El sistema de venta anticipada privilegia a ciertos condados y promete nuevas oportunidades en sucesivas rondas, sin precios variables al inicio

Dónde y cuándo podrás comprar entradas para los Juegos Olímpicos para Los Ángeles 2028

La primavera y el verano avecinan una temporada de garrapatas en Estados Unidos: los peligros para los humanos y de qué manera protegerse

La temporada próxima anticipa una mayor exposición de la población a parásitos que pueden transferir agentes infecciosos, especialmente tras un invierno inusualmente cálido que favoreció el crecimiento y expansión de diversas especies en nuevas zonas del país

La primavera y el verano avecinan una temporada de garrapatas en Estados Unidos: los peligros para los humanos y de qué manera protegerse

Trabajador de la construcción en estado crítico tras inundación de un túnel en Miami-Dade

Un operario lucha por su vida luego de la rotura de una tubería que causó el anegamiento repentino en una obra subterránea, movilizando a equipos de rescate y autoridades locales

Trabajador de la construcción en estado crítico tras inundación de un túnel en Miami-Dade

Una mujer terminó seis meses en la cárcel por una falla de reconocimiento facial con inteligencia artificial

El uso policial de tecnologías automatizadas en procesos judiciales desató polémica y abrió un debate sobre los riesgos de confiar decisiones penales a sistemas algorítmicos sin verificación adicional

Una mujer terminó seis meses en la cárcel por una falla de reconocimiento facial con inteligencia artificial

TECNO

Netflix amplía su oferta en abril 2026: casi 50 estrenos de series y películas

Netflix amplía su oferta en abril 2026: casi 50 estrenos de series y películas

Cómo activar WhatsApp modo Saja Boys de Las guerreras K-pop

Enviar correos al destinatario equivocado: el fallo humano que aprovechan los ciberdelincuentes

Desde Santa Marta hasta Bogotá, los destinos más buscados en Airbnb en Colombia para Semana Santa

Cómo liberar espacio en Google Drive y aprovechar al máximo los 15 GB de almacenamiento gratuito

ENTRETENIMIENTO

Regresa “Malcolm el de en medio”: nuevos episodios y una historia renovada que promete sorprender a los fans

Regresa “Malcolm el de en medio”: nuevos episodios y una historia renovada que promete sorprender a los fans

Nuevo tráiler de “Masters of the Universe” da un aterrador vistazo de Jared Leto como Skeletor

Vanessa Hudgens lidia con la caída de cabello tras su segundo parto

Robot de Olaf en Disney sufrió su primera falla técnica en público

‘Supergirl’ presenta su primer tráiler y muestra a Jason Momoa como Lobo

MUNDO

Netanyahu advirtió que Israel continuará “aplastando al régimen terrorista de Irán”

Netanyahu advirtió que Israel continuará “aplastando al régimen terrorista de Irán”

Desde la Antártida hasta el Sahara: el ranking de los 10 desiertos más grandes del mundo sorprende por su diversidad

Zelensky pidió a la Unión Europea destrabar un crédito de 90.000 millones de euros bloqueado por Hungría

La vida de la Nobel de paz Narges Mohammadi corre peligro en una prisión iraní

Una periodista estadounidense fue secuestrada en pleno centro de Bagdad: hay un sospechoso detenido