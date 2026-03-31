Las tres ciudades más rentables para vender vivienda en marzo 2026

Seattle destaca por un aumento de USD 76.000 en el precio de venta de propiedades durante la última semana de marzo respecto al inicio del año. (REUTERS/Karen Ducey/Foto de archivo)

Existen tres ciudades en Estados Unidos en las que se puede vender a buen precio propiedades, de acuerdo con un nuevo informe publicado por el portal inmobiliario estadounidense Realtor.com. El análisis indica que la mejor semana para concretar la venta va del 29 de marzo al 4 de abril, cuando confluyen una demanda más fuerte, precios altos y una oferta limitada en el mercado nacional.

Según el estudio de Realtor.com, quienes buscan optimizar la venta de su vivienda pueden encontrar, durante este periodo, las condiciones más favorables para lograrlo.

Cuáles son las ciudades más rentables para vender en primavera

Cincinnati

Históricamente, las propiedades anunciadas en Cincinnati durante la semana que comienza el 29 de marzo, se vendieron por aproximadamente USD 50.000 más que a principios de año, lo que representa un incremento de 14,7 %. En febrero, el precio medio de venta en la ciudad fue de USD 338.841.

Además, el interés de los compradores suele crecer en esos días, con un 17,5 % más de visitas a las propiedades respecto a una semana promedio en Realtor.com. Los vendedores logran transacciones más rápidas, ya que las casas se venden seis días antes de lo habitual.

Las viviendas anunciadas en Cincinnati durante la semana que comienza el 29 de marzo se vendieron por aproximadamente USD 50.000 más que a principios de año. Foto: Airbnb

Seattle

En Seattle, las viviendas anunciadas durante la semana del 29 de marzo se vendieron por USD 76.000 más que al inicio del año, un incremento de 10,2 %. En febrero, el precio medio alcanzó los USD 794.950. La actividad de los compradores también registra un aumento, con un 22 % más de visitas por propiedad sobre la media semanal en Realtor.com.

Este periodo de alta demanda permite una venta hasta 10 días antes de lo habitual para quienes no esperan al auge máximo de la temporada de primavera. Además, los anuncios suelen requerir menos reducciones de precio—aquí, la necesidad de bajar el precio disminuyó en 52,3 %—y el inventario se proyecta 30,5 % más bajo respecto a otras semanas, dando más oportunidad a los vendedores.

Las viviendas anunciadas en Seattle durante la semana del 29 de marzo se han vendido por unos 76.000 dólares más. Foto: Expedia

Grand Rapids

En Grand Rapids, las viviendas promocionadas en la semana del 29 de marzo históricamente se vendieron por USD 34.000 más que al comenzar el año, equivalente a un aumento de 8,4 % para los vendedores. En febrero, el precio medio en la zona fue de USD 399.900.

Según Jones, analista del sector inmobiliario (se completará nombre y afiliación si está disponible), los mercados del Medio Oeste como Grand Rapids mantienen alta demanda por su relativa asequibilidad y la oferta aún limitada. Durante la semana clave, el interés de los compradores sube un 22,6 % frente a la media, y quienes actúan antes del pico primaveral logran vender hasta cinco días antes de lo habitual.

Grand Prids es una de las ciudades de Estados Unidos que tiene viviendas baratas

Razones detrás de la mejor semana para vender en 2026

Este periodo fue seleccionado por Realtor.com debido a la combinación de mayor actividad compradora y menor competencia directa entre vendedores. La disponibilidad de viviendas suele reducirse durante la última semana de marzo, lo que deja menos opciones para los compradores y favorece a los propietarios con inventario limitado, ya que pueden recibir múltiples ofertas y negociar condiciones sólidas.

El informe indica que, en años anteriores, los precios de venta fueron superiores en esta época, lo que lleva a más propietarios a elegir estas fechas para cerrar operaciones.

Realtor.com indica que este equilibrio entre oferta y demanda resultó favorable para los vendedores en comparación con otras épocas del año.

Consejos para vendedores en 2026

El informe aconseja que quienes planean vender su vivienda en Estados Unidos preparen la propiedad y definan su estrategia a finales de marzo, anticipando la selección de servicios profesionales y el establecimiento de un precio de mercado antes del 29 de marzo. Así, los vendedores podrán aprovechar el momento en el que la demanda es más intensa y la oferta sigue siendo limitada.

Además, se recomienda estar pendientes de los informes de mercado y de cualquier cambio en las condiciones económicas o hipotecarias en los meses previos, ya que estos factores pueden incidir en el comportamiento de los compradores.

Quienes opten por poner en venta su propiedad en la semana sugerida tendrán más posibilidades de acceder a una negociación rápida y de enfrentar menos competencia directa, según el informe de Realtor.com.