La mujer rescatada en los acantilados de San Francisco contó cómo logró sobrevivir: “Ahora tengo un futuro”

Las corrientes impredecibles y el oleaje intenso de Ocean Beach ponen en riesgo a nadadores y surfistas cada año, según el Departamento de Bomberos de San Francisco. (Captura de video)

Una mujer que debió ser rescatada tras quedar varada en un acantilado de Cliff House, en San Francisco, relató la secuencia de hechos que la llevó a luchar por su vida durante largos minutos, hasta la llegada de los servicios de emergencia. El incidente expuso nuevamente los riesgos de las corrientes en el área de Kelly’s Cove, una de las zonas más visitadas por nadadores y surfistas en la costa oeste de la ciudad.

El rescate, registrado por transeúntes y difundido en redes sociales con 1,2 millones de visualizaciones, volvió a poner en agenda la frecuencia y el desafío técnico que afrontan los equipos del Departamento de Bomberos de San Francisco frente a este tipo de emergencias costeras.

Maxime Rancourt fue identificada como la mujer que luchó por sobrevivir en los peligrosos acantilados al sur de Cliff House la mañana del miércoles, mientras nadaba en Kelly’s Cove. Según relató a ABC7 News, el canal local de San Francisco, una corriente la arrastró mar adentro poco después de entrar al agua, y se la llevó lejos de la playa.

La operación de rescate requirió la intervención coordinada de la unidad costera del Departamento de Bomberos de San Francisco y el caso fue rápidamente replicado por los principales medios de la ciudad.

Los registros oficiales muestran la magnitud del reto que enfrentan los equipos de emergencia cada año: 32 personas son rescatadas en promedio de los acantilados de San Francisco, según cifras del Departamento de Bomberos de San Francisco (SFFD) citadas por ABC7 News.

El rescate de Maxime Rancourt en los acantilados de Cliff House revela los peligros de nadar en Kelly’s Cove, San Francisco. (Captura de video)

La zona donde ocurrió el incidente se distingue por su oleaje y las impredecibles corrientes, lo cual complejiza los operativos y eleva el nivel de riesgo al que se enfrentan tanto visitantes como rescatistas.

El miércoles, Maxime Rancourt había decidido realizar una inmersión breve en las aguas de Ocean Beach, atraída por el dinamismo de las olas. “Solo iba a meterme un poco. Pensé en darme un baño de agua fría, que es algo que hago a veces, pero no suelo nadar aquí”, explicó Rancourt a ABC7 News.

En pocos segundos, una corriente violenta la arrastró mar adentro, aproximadamente 15 metros desde la orilla. Intentó regresar nadando, pero la fuerza del mar hizo que quedara aislada, sin posibilidad de alcanzar la playa por sus propios medios.

La lucha de Rancourt y la respuesta de emergencia

Sin gafas, que había dejado en la orilla, y con la visibilidad reducida, Maxime Rancourt se orientó hacia la primera roca visible. “La corriente era extrema”, explicó. “Salté y agarré la roca para quedarme ahí, pero el agua seguía golpeándome”.

Trepó por el acantilado buscando estabilidad entre las rocas, aunque la situación la obligó a moverse de un lado a otro hasta encontrar una posición en la que pudiera resistir mientras esperaba ayuda. Durante aproximadamente 30 minutos, se mantuvo aferrada a la superficie del acantilado, sufriendo cortes y contusiones en brazos y piernas al intentar protegerse del oleaje.

Las estadísticas del Departamento de Bomberos de San Francisco alertan sobre la recurrencia de emergencias en acantilados y la necesidad de prevención e información pública. (Captura de video)

Mientras resistía, Rancourt procuró hacerse visible para atraer la atención de algún transeúnte. Finalmente, fue vista por una persona que recorría el sendero costero y que logró acercarse lo suficiente para preguntarle si necesitaba asistencia, antes de dar aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Consultada sobre qué le diría a la persona que llamó al 911, Rancourt afirmó: “Quiero decir: muchas gracias, porque ahora tengo un futuro gracias a esa persona”.

Operativo en tiempo récord: la llegada de los equipos de rescate

Apenas cinco minutos después de la alerta telefónica, la unidad de rescate del Departamento de Bomberos de San Francisco acudió a la zona para desplegar un operativo que les permitió extraer a la mujer con vida desde el acantilado. El rápido accionar de los rescatistas, coordinados desde el destacamento 14 de bomberos locales de San Francisco, fue clave para la supervivencia de Rancourt, tal como ella misma reconoció públicamente.

Una operación de rescate del SFFD consiguió salvar a una mujer arrastrada quince metros mar adentro en solo cinco minutos tras el aviso de un transeúnte. (Captura de video)

El teniente Harry Higgins, encargado del destacamento 14, explicó a ABC7 News algunos de los factores que agravan los riesgos de Kelly’s Cove: “Al mirar aquí, ves estas tres rocas. Esto genera un intenso oleaje, donde las olas rebotan y dificulta tanto el surf como, en su caso, la natación”.

Estos factores, sumados al número de rescates anuales que registran los bomberos, ponen de manifiesto la dificultad de operar en el área. Kelly’s Cove y los acantilados adyacentes no solo exigen la máxima pericia técnica, sino también una coordinación rigurosa entre todos los equipos asignados.

Agradecimientos y la vida después del rescate

Al recibir el alta médica, Maxime Rancourt expresó su agradecimiento a todos los intervinientes en el operativo, así como al canal local ABC7 News por cubrir el caso.

Los equipos de emergencia de San Francisco realizan en promedio treinta y dos rescates anuales en acantilados urbanos, debido a las condiciones extremas de las costas. (Captura de video)

“No esperaba esto. Quería decirles gracias, decir que estoy viva y que he visto todas las noticias sobre mí”, señaló al reencontrarse con el equipo de bomberos durante una entrevista. “Gracias por salvarme la vida”.

En declaraciones posteriores, aseguró que por el momento no prevé regresar a nadar en esa zona y adelantó su intención de visitar próximamente la estación de los rescatistas para llevarles un gesto de agradecimiento, a quienes denominó “sus ángeles”.