Estados Unidos

La mujer rescatada en los acantilados de San Francisco contó cómo logró sobrevivir: “Ahora tengo un futuro”

Tras ser arrastrada por una corriente, Maxime Rancourt permaneció 30 minutos aferrada a una roca antes de ser salvada; agradeció a quienes hicieron posible su rescate

Guardar
Un bombero con ropa ligera escala una pared rocosa escarpada de color beige. Se aferra a las grietas de la roca con las manos y los pies
Las corrientes impredecibles y el oleaje intenso de Ocean Beach ponen en riesgo a nadadores y surfistas cada año, según el Departamento de Bomberos de San Francisco. (Captura de video)

Una mujer que debió ser rescatada tras quedar varada en un acantilado de Cliff House, en San Francisco, relató la secuencia de hechos que la llevó a luchar por su vida durante largos minutos, hasta la llegada de los servicios de emergencia. El incidente expuso nuevamente los riesgos de las corrientes en el área de Kelly’s Cove, una de las zonas más visitadas por nadadores y surfistas en la costa oeste de la ciudad.

El rescate, registrado por transeúntes y difundido en redes sociales con 1,2 millones de visualizaciones, volvió a poner en agenda la frecuencia y el desafío técnico que afrontan los equipos del Departamento de Bomberos de San Francisco frente a este tipo de emergencias costeras.

Maxime Rancourt fue identificada como la mujer que luchó por sobrevivir en los peligrosos acantilados al sur de Cliff House la mañana del miércoles, mientras nadaba en Kelly’s Cove. Según relató a ABC7 News, el canal local de San Francisco, una corriente la arrastró mar adentro poco después de entrar al agua, y se la llevó lejos de la playa.

La operación de rescate requirió la intervención coordinada de la unidad costera del Departamento de Bomberos de San Francisco y el caso fue rápidamente replicado por los principales medios de la ciudad.

Los registros oficiales muestran la magnitud del reto que enfrentan los equipos de emergencia cada año: 32 personas son rescatadas en promedio de los acantilados de San Francisco, según cifras del Departamento de Bomberos de San Francisco (SFFD) citadas por ABC7 News.

Una persona joven con gafas y gorra rosa, vistiendo una camisa verde y pañuelo, de pie frente a un paisaje costero con el océano y formaciones rocosas
El rescate de Maxime Rancourt en los acantilados de Cliff House revela los peligros de nadar en Kelly’s Cove, San Francisco. (Captura de video)

La zona donde ocurrió el incidente se distingue por su oleaje y las impredecibles corrientes, lo cual complejiza los operativos y eleva el nivel de riesgo al que se enfrentan tanto visitantes como rescatistas.

El miércoles, Maxime Rancourt había decidido realizar una inmersión breve en las aguas de Ocean Beach, atraída por el dinamismo de las olas. “Solo iba a meterme un poco. Pensé en darme un baño de agua fría, que es algo que hago a veces, pero no suelo nadar aquí”, explicó Rancourt a ABC7 News.

En pocos segundos, una corriente violenta la arrastró mar adentro, aproximadamente 15 metros desde la orilla. Intentó regresar nadando, pero la fuerza del mar hizo que quedara aislada, sin posibilidad de alcanzar la playa por sus propios medios.

La lucha de Rancourt y la respuesta de emergencia

Sin gafas, que había dejado en la orilla, y con la visibilidad reducida, Maxime Rancourt se orientó hacia la primera roca visible. “La corriente era extrema”, explicó. “Salté y agarré la roca para quedarme ahí, pero el agua seguía golpeándome”.

Trepó por el acantilado buscando estabilidad entre las rocas, aunque la situación la obligó a moverse de un lado a otro hasta encontrar una posición en la que pudiera resistir mientras esperaba ayuda. Durante aproximadamente 30 minutos, se mantuvo aferrada a la superficie del acantilado, sufriendo cortes y contusiones en brazos y piernas al intentar protegerse del oleaje.

Vista trasera de una mujer en bikini oscuro aferrada a una pared de acantilado rocoso y escarpado. Sus brazos están extendidos hacia arriba sujetándose de la roca
Las estadísticas del Departamento de Bomberos de San Francisco alertan sobre la recurrencia de emergencias en acantilados y la necesidad de prevención e información pública. (Captura de video)

Mientras resistía, Rancourt procuró hacerse visible para atraer la atención de algún transeúnte. Finalmente, fue vista por una persona que recorría el sendero costero y que logró acercarse lo suficiente para preguntarle si necesitaba asistencia, antes de dar aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Consultada sobre qué le diría a la persona que llamó al 911, Rancourt afirmó: “Quiero decir: muchas gracias, porque ahora tengo un futuro gracias a esa persona”.

Operativo en tiempo récord: la llegada de los equipos de rescate

Apenas cinco minutos después de la alerta telefónica, la unidad de rescate del Departamento de Bomberos de San Francisco acudió a la zona para desplegar un operativo que les permitió extraer a la mujer con vida desde el acantilado. El rápido accionar de los rescatistas, coordinados desde el destacamento 14 de bomberos locales de San Francisco, fue clave para la supervivencia de Rancourt, tal como ella misma reconoció públicamente.

Dos personas con equipo de seguridad, incluyendo cascos amarillo y naranja, manipulan cuerdas o barras mientras realizan una operación en una pared rocosa
Una operación de rescate del SFFD consiguió salvar a una mujer arrastrada quince metros mar adentro en solo cinco minutos tras el aviso de un transeúnte. (Captura de video)

El teniente Harry Higgins, encargado del destacamento 14, explicó a ABC7 News algunos de los factores que agravan los riesgos de Kelly’s Cove: “Al mirar aquí, ves estas tres rocas. Esto genera un intenso oleaje, donde las olas rebotan y dificulta tanto el surf como, en su caso, la natación”.

Estos factores, sumados al número de rescates anuales que registran los bomberos, ponen de manifiesto la dificultad de operar en el área. Kelly’s Cove y los acantilados adyacentes no solo exigen la máxima pericia técnica, sino también una coordinación rigurosa entre todos los equipos asignados.

Agradecimientos y la vida después del rescate

Al recibir el alta médica, Maxime Rancourt expresó su agradecimiento a todos los intervinientes en el operativo, así como al canal local ABC7 News por cubrir el caso.

Vista aérea de bomberos y personal de rescate en un acantilado, atendiendo a una persona con arnés y cuerdas, con una camilla cerca en el suelo
Los equipos de emergencia de San Francisco realizan en promedio treinta y dos rescates anuales en acantilados urbanos, debido a las condiciones extremas de las costas. (Captura de video)

“No esperaba esto. Quería decirles gracias, decir que estoy viva y que he visto todas las noticias sobre mí”, señaló al reencontrarse con el equipo de bomberos durante una entrevista. “Gracias por salvarme la vida”.

En declaraciones posteriores, aseguró que por el momento no prevé regresar a nadar en esa zona y adelantó su intención de visitar próximamente la estación de los rescatistas para llevarles un gesto de agradecimiento, a quienes denominó “sus ángeles”.

Temas Relacionados

Estados UnidosDepartamento de Bomberos de San FranciscoOcean BeachRescate AcuáticoSeguridad CosteraEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Miami Beach reabre su paso peatonal LGBTQ+ en vísperas del festival Pride tras polémica estatal

La reconstrucción del cruce, impulsada por activistas y funcionarios, llega como respuesta a la medida restrictiva estatal y será inaugurada durante las celebraciones del orgullo en la ciudad

Miami Beach reabre su paso peatonal LGBTQ+ en vísperas del festival Pride tras polémica estatal

Una aerolínea anunció subir tarifas de equipaje tras el aumento del precio del combustible: así quedaron

El precio aplicará para vuelos nacionales, al Caribe y América Latina, con incrementos tanto en temporada alta como baja, en respuesta a una significativa variación de los costos energéticos tras el conflicto internacional reciente

Una aerolínea anunció subir tarifas de equipaje tras el aumento del precio del combustible: así quedaron

Estados Unidos recupera a una pieza clave para enfrentar a Portugal en medio de bajas sensibles

El técnico Mauricio Pochettino celebra la disponibilidad de Chris Richards, mientras ajusta su esquema tras la sensible ausencia de Johnny Cardoso

Estados Unidos recupera a una pieza clave para enfrentar a Portugal en medio de bajas sensibles

El éxodo de Los Ángeles incrementa la caída poblacional en California

La reducción de habitantes en el mayor condado de Estados Unidos evidencia nuevas fragilidades en la economía local y complica la reposición demográfica, según las recientes estimaciones de la Oficina del Censo

El éxodo de Los Ángeles incrementa la caída poblacional en California

Altas temperaturas y lluvias marcan el inicio de la primavera en Nueva York

La ciudad experimentará máximas superiores a lo habitual, acompañadas de episodios de chubascos y vientos, antes de un descenso térmico progresivo hacia el fin de semana

Altas temperaturas y lluvias marcan el inicio de la primavera en Nueva York

TECNO

MacBook Neo: la laptop económica de Apple que no sacrifica calidad ni eficiencia

MacBook Neo: la laptop económica de Apple que no sacrifica calidad ni eficiencia

El precio de la PS5 aumenta a nivel global: cuánto costaría comprarla en Perú

Filtran el segundo juego que llegará a PlayStation Plus Essential en abril

Internet más rápido en el celular: la función que debes activar para tener una conexión sin interrupciones

Así es el modelo Centauro Digital: un nuevo liderazgo que une creatividad humana y automatización inteligente

ENTRETENIMIENTO

Netflix confirma estreno de “Bronca 2″ con Oscar Isaac, Carey Mulligan y un reparto internacional que promete sorpresas

Netflix confirma estreno de “Bronca 2″ con Oscar Isaac, Carey Mulligan y un reparto internacional que promete sorpresas

La temporada más oscura de Daredevil: Born Again sorprende con un rediseño histórico del traje y nuevos riesgos para el protagonista

Piqué reveló que creó la Kings League por sus hijos: “La nueva generación ama el fútbol, pero lo consume diferente”

Antigüedades, “grandma chic” y un piano Gibson firmado por Les Paul: la impactante casa de montaña de Kendall Jenner

Ciencia ficción, animación y sagas épicas: cuáles fueron las 10 películas más taquilleras de la historia

MUNDO

EN VIVO: El secretario de Defensa de Estados Unidos brindará una conferencia de prensa para hablar sobre la guerra en Irán

EN VIVO: El secretario de Defensa de Estados Unidos brindará una conferencia de prensa para hablar sobre la guerra en Irán

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó la ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz

Arabia Saudita, Jordania y Qatar analizaron la evolución de la guerra en Irán y coordinaron respuestas conjuntas ante la escalada regional

Un ataque iraní provocó un incendio en un petrolero kuwaití cargado de crudo en el puerto de Dubai

Informe de Naciones Unidas sobre la economía plateada: cómo convertir el envejecimiento en un motor de desarrollo