El Brooklyn Book Crawl 2026 vuelve a reunir lectores en Nueva York: cuándo es

Numerosas personas disfrutan de la lectura y el estudio en una majestuosa biblioteca de Nueva York, con sus icónicas estanterías repletas de libros y grandes ventanales inundando el espacio de luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Brooklyn Book Crawl 2026 regresa a Nueva York este año para los amantes de los libros. La ciudad, conocida por sus múltiples atractivos, ofrece uno especialmente dedicado a los lectores: el Día de las Librerías Independientes, que se celebrará el 25 de abril.

La Gran Manzana alberga librerías donde se puede perder la noción del tiempo entre novelas y ensayos. Por todo Brooklyn, estas librerías independientes participarán en el Brooklyn Book Crawl 2026, una edición que promete ser inolvidable.

Del 18 al 25 de abril, quienes asistan podrán recorrer las librerías de Brooklyn y vivir una experiencia literaria única que culminará el Día de las Librerías Independientes. Los visitantes participarán en una yincana, un paseo por el barrio y una carta de amor dedicada al espíritu literario local.

El Brooklyn Book Crawl 2026 regresa a Nueva York con una experiencia literaria única enfocada en librerías independientes.

Qué actividades se pueden realizar durante el Brooklyn Book Crawl 2026

De acuerdo al sitio Secret Nueva York, durante el evento, las personas podrán hacer las siguientes actividades:

Visitar las librerías y coleccionar sellos en su pasaporte de ruta.

Recorrer las tiendas organizadas en cinco zonas distribuidas por Brooklyn.

Completar una zona y ganar un cupón de descuento del 25% para las librerías de esa área.

Completar varias zonas y conseguir múltiples recompensas.

Visitar las 34 tiendas y desbloquear un gran premio especial.

Clientes exploran los estantes llenos de libros en la popular Strand Bookstore de Nueva York, sumergidos en la búsqueda de nuevas lecturas y hallazgos literarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las librerías participantes y sus zonas

Algunas de las librerias que participarán son las siguientes:

Bed-Stuy y Bushwick reúnen espacios arraigados en la comunidad, como Café con Libros , Mil Mundos Books y The Word Is Change .

reúnen espacios arraigados en la comunidad, como El centro y la zona del puerto incluyen locales como Books Are Magic , Greenlight Bookstore y Liz’s Book Bar , ideales para pasar un día completo explorando.

, ideales para pasar un día completo explorando. Greenpoint y Williamsburg destacan por su encanto ecléctico con propuestas como WORD , Quimby’s Bookstore NYC y The Twisted Spine .

destacan por su encanto ecléctico con propuestas como Park Slope y Prospect Heights ofrecen el ambiente acogedor y clásico de barrio con Community Bookstore , Terrace Books y Love & Legends Books .

ofrecen el ambiente acogedor y clásico de barrio con . Points South invita a adentrarse en la ciudad y descubrir joyas como Lofty Pigeon Books y Taylor & Co. Books.

Varias personas examinan detenidamente libros en puestos callejeros y estanterías al aire libre a lo largo de una concurrida calle de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde será el evento de cierre y qué ofrece

La celebración final del Brooklyn Book Crawl 2026 tendrá lugar el 25 de abril, de 17:00 a 20:00, en The Center for Fiction, la organización literaria ubicada en Brooklyn.