Estados Unidos

Donald Trump publicó un video que muestra la enorme explosión de un ataque de EEUU

Un posteo en redes sociales muestra imágenes de lo que diversas fuentes atribuyen a ataques en Irán, pero hasta ahora no hay pronunciamiento formal sobre el material ni sobre los posibles impactos reportados

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El video publicado por Donald Trump que muestra una explosión de gran magnitud aún no identificada

El presidente de Estados Unidos,Donald Trump, difundió este lunes en su cuenta oficial de Truth Social un video de un ataque militar masivo. No especificó la ubicación ni la fecha del suceso. El material, de 32 segundos, muestra una explosión de gran magnitud observada en una toma panorámica.

El video difundido por Donald Trump muestra una explosión de gran magnitud captada en una toma panorámica. Durante los 32 segundos que dura la grabación, se observa una bola de fuego que se eleva rápidamente, seguida de una nube densa y expansiva. La secuencia carece de sonido ambiente, y no se distinguen detalles del terreno ni de posibles objetivos militares o civiles.

Medios de la región señalaron que las imágenes coinciden con reportes de explosiones masivas en Isfahán, en el centro de Irán. Diversos usuarios en redes sociales compartieron capturas del video, señalando la similitud visual con el tipo de detonaciones registradas en instalaciones militares. Sin embargo, en la publicación original no se incluyeron datos sobre el lugar exacto, responsables del ataque ni el saldo de daños.

Ni la Casa Blanca ni otras fuentes oficiales han confirmado detalles sobre el lugar o las consecuencias del ataque exhibido en el video.
Ni la Casa Blanca ni otras fuentes oficiales han confirmado detalles sobre el lugar o las consecuencias del ataque exhibido en el video.

Hasta ahora no se ofrecieron detalles oficiales sobre el origen ni las consecuencias del ataque mostrado en el video. El Pentágonorealizará este martes una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán a las 8:00 hora del Este, encabezada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. Será la primera comparecencia oficial sobre el conflicto en casi dos semanas, tras la última sesión informativa realizada el 19 de marzo.

Objetivos alcanzados

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este lunes que la guerra contra el régimen de Irán ya superó la mitad de sus objetivos estratégicos, aunque evitó establecer una fecha para su finalización.

Está definitivamente más allá de la mitad del camino. Pero no quiero ponerle un calendario”, sostuvo al referirse al avance de la ofensiva conjunta con Estados Unidos iniciada a fines de febrero.

Benjamín Netanyahu dice que la guerra contra Irán ya superó la mitad de sus objetivos: “Estamos degradando su capacidad militar” (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)
Benjamín Netanyahu dice que la guerra contra Irán ya superó la mitad de sus objetivos: “Estamos degradando su capacidad militar” (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

Netanyahu aclaró que su evaluación no responde a un plazo temporal sino al cumplimiento de metas militares.

Me refiero a que hemos avanzado más de la mitad en términos de misiones, no necesariamente en términos de tiempo”, explicó. Según detalló, las operaciones se concentran en degradar de manera sostenida las capacidades clave de Irán, incluyendo su estructura militar, su sistema de misiles y su programa nuclear.

El jefe de gobierno israelí aseguró que los ataques ya provocaron un fuerte impacto en las fuerzas iraníes. En ese sentido, afirmó que fueron eliminados “miles” de integrantes de la Guardia Revolucionaria, uno de los pilares del aparato de seguridad del país. Además, indicó que la ofensiva avanza sobre la infraestructura industrial vinculada a la producción de armamento.

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