Así fue el reencuentro entre un perro robado luego de cuatro años con su dueño. Foto: Instagram @wagsandwalks

El reencuentro entre Shelton y su perra Baeya, una Boston Terrier robada en el verano de 2022, se produjo el lunes 30 de marzo de 2026 en California, después de casi cuatro años de búsqueda ininterrumpida, según informó Telemundo Los Ángeles.

Este hecho fue posible gracias a que Wags and Walks, un grupo de rescate animal, localizó recientemente al animal y difundió una publicación en Instagram con su foto, acción que permitió a una amiga del dueño reconocerla y alertarlo de inmediato.

La organización rescató a Baeya tras hallarla deambulando sola la semana anterior y la trasladó a un refugio. De acuerdo con responsables de Wags and Walks citados por el medio, la perra estuvo a punto de ser adoptada bajo el nombre de “Kit” el día previo al reencuentro, pero la cita se canceló en el último momento, lo que hizo posible la difusión en redes sociales: “Si la hubieran adoptado ayer y no hubieran cancelado, quizá no habrían publicado hoy su foto en Instagram”.

El reencuentro entre Shelton y su perra Baeya, una Boston Terrier robada en el verano de 2022, se produjo el lunes 30 de marzo de 2026 en California. Foto: Instagram @wagsandwalks

Durante más de tres años, Shelton recurrió a todas las vías posibles para ubicar a su mascota: distribuyó carteles en el vecindario, solicitó ayuda a conocidos y hasta fundó un negocio usando el rostro de Baeya como logotipo.

Según relató a Telemundo Los ángeles, durante ese periodo la perra fue encontrada sola antes de ser rescatada, sin que se conozca su paradero previo ni las condiciones en las que permaneció.

Reencuentro tras cuatro años

El reencuentro se produjo por la coincidencia entre la cancelación de la adopción y la posterior publicación en Instagram, circunstancia destacada por los miembros de la organización y factor clave para que se concretara la reunión.

La foto de Baeya difundida en redes sociales permitió identificarla y acelerar la notificación a su dueño.

La foto de Baeya difundida en redes sociales permitió identificarla y acelerar la notificación a su dueño. El trabajo de Wags and Walks resultó fundamental en el proceso, al facilitar la visibilidad del animal y brindar opciones para su recuperación.

Durante los años que estuvo separada de Baeya, Shelton utilizó recursos personales y el apoyo de la comunidad para seguir con la búsqueda. El esfuerzo incluyó la creación de un negocio con la imagen de la perra, lo que mantuvo vivo el recuerdo y la esperanza de hallarla.

Agradecimientos y reacción tras el hallazgo

Al reencontrarse con su perra, Shelton agradeció a quienes colaboraron en su búsqueda y rescate. El canal local reseñó el impacto del momento: “Estaba llorando”, expresó el dueño, quien describió a Baeya como “el primer amor de mi vida”.