La historia de los dos jóvenes pilotos de Air Canada que murieron en el accidente de Nueva York

Los pilotos Antoine Forest y Mackenzie Gunther murieron en el accidente del avión de Air Canada en el aeropuerto LaGuardia tras colisionar con un vehículo de emergencia

Las autoridades confirmaron la muerte de dos pilotos de Air Canada tras la colisión de su aeronave con un vehículo de emergencia la noche del domingo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, según informaron Univision Nueva York y el New York Post.

Los fallecidos fueron identificados como Antoine Forest, primer oficial de Jazz Aviation y originario de Quebec, y Mackenzie Gunther, segundo oficial vinculado al Seneca College.

El accidente ocurrió cuando un avión de Air Canada, operado por Jazz Aviation, impactó con un vehículo de emergencia que había sido autorizado para asistir a otra aeronave en pista.

La aeronave transportaba 72 pasajeros y cuatro tripulantes al momento del siniestro; la colisión destruyó la cabina y provocó la muerte inmediata de ambos pilotos, según confirmaron las autoridades citadas por Univision Nueva York.

Entre los ocupantes, 41 personas resultaron hospitalizadas luego del impacto, nueve permanecen internadas y otras 32 ya recibieron el alta médica.

La aeronave de Jazz Aviation transportaba a 72 pasajeros y 4 tripulantes cuando ocurrió el impacto que destruyó la cabina (AP Photo/Ryan Murphy)

El vuelo involucrado fue identificado como el 8646 de Air Canada Express, según información del New York Post y la Air Line Pilots Association, el sindicato que representa a los pilotos comerciales en Estados Unidos.

Tanto la mayoría de los pasajeros como miembros de la tripulación afectados presentaban lesiones leves. Las circunstancias exactas de la colisión están bajo investigación oficial.

Antoine Forest, de 30 años, comenzó su carrera como piloto a los 16 y, desde diciembre de 2022, ocupaba el cargo de primer oficial en Jazz Aviation, según detalló el New York Post.

Aprendió inglés durante la adolescencia para avanzar profesionalmente y era considerado un referente de vocación y constancia por su familia y autoridades de Quebec.

Antoine Forest, originario de Quebec y primer oficial de Jazz Aviation, fue reconocido por su vocación, destacada formación y trayectoria en la aviación canadiense (Pubity)

Bryan Bedford, presidente de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), lamentó la “pérdida de los dos jóvenes pilotos al inicio de sus carreras”, mientras que el líder sindical Jason Ambrosi resaltó el compromiso con la seguridad de los pasajeros y la preparación técnica que ambos demostraban.

En relación con Mackenzie Gunther, Univision Nueva York informó que mantenía un vínculo académico y profesional con el Seneca College, institución canadiense reconocida en la formación de pilotos comerciales.

Gunther ejercía funciones de segundo oficial en la tripulación del vuelo accidentado. No se difundieron más detalles biográficos sobre Gunther; instituciones y autoridades subrayaron el peso de la pérdida y transmitieron condolencias a las familias y colegas del segundo oficial fallecido.

Mackenzie Gunther, segundo oficial vinculado al Seneca College, es recordado como un joven referente en la formación de pilotos comerciales en Canadá (Pubity)

Detalles del accidente y la respuesta de emergencia

El accidente ocurrió durante uno de los momentos de mayor tráfico en el aeropuerto LaGuardia, complicando las operaciones de rescate y evacuación.

Los pasajeros y la tripulación utilizaron la puerta de emergencia tras perder contacto con la cabina. Esta acción permitió una evacuación rápida pese a la gravedad del impacto.

Los equipos de emergencia de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey participaron en las labores de rescate y entre los hospitalizados figuraron dos miembros de dicha autoridad.

El siniestro destruyó completamente la cabina, lo que impidió el rescate de los pilotos en los minutos posteriores al choque.

La rápida intervención de los servicios de emergencia limitó el número de víctimas, aunque las autoridades reconocieron la magnitud del evento y su impacto en la operación aeroportuaria.

La investigación oficial sobre las causas del accidente permanece en curso. Las autoridades federales y locales trabajan para esclarecer cómo un vehículo de emergencia autorizado pudo cruzar la trayectoria del avión y qué fallos de comunicación o protocolo contribuyeron a la tragedia.

La colisión en el aeropuerto LaGuardia ocurrió durante horas de gran tráfico, dificultando los trabajos de rescate y evacuación (AP Photo/Seth Wenig)

El objetivo es identificar puntos críticos y prevenir que incidentes similares ocurran en el futuro.

Reacciones institucionales y duelo en la comunidad aeronáutica

El presidente de Jazz Aviation, Doug Clarke, expresó sus condolencias y calificó el episodio como un día de dificultad para la empresa y para todos los afectados, según el New York Post.

Jason Ambrosi, representante sindical de los pilotos, catalogó el accidente como una “profunda tragedia” y destacó el profesionalismo de los oficiales fallecidos.

Air Canada habilitó una línea de asistencia y acompañamiento psicológico para los familiares, y el Seneca College difundió mensajes de apoyo a la comunidad educativa, reportó Univision Nueva York.

El siniestro produjo un fuerte impacto en la comunidad aeronáutica, afectando a la aerolínea, a las familias de las víctimas y a la red de profesionales de la aviación civil en Canadá y Estados Unidos. El proceso de duelo y la búsqueda de respuestas continúan mientras prosigue la investigación oficial.