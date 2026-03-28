Una surfista reporta la presencia de un tiburón blanco y provoca el cierre de una playa en California

Vivian Phong-Ngo, surfista local, nunca había observado un animal mayor a una mantarraya en Newport Beach hasta este suceso (Captura de video: KTLA 5).

Una surfista alertó a las autoridades tras encontrarse a escasos metros de un tiburón blanco juvenil de unos 8 pies de longitud en las aguas de Newport Beach, California, un incidente que provocó el cierre de la playa durante varias horas.

De acuerdo con los socorristas de Newport Beach, la evacuación preventiva abarcó más de 3 kilómetros de costa y se ordenó tras evaluar la credibilidad del reporte y desplegar un operativo de búsqueda aérea y marítima. Aunque el animal no fue localizado, la decisión se mantuvo por precaución, según detallaron la cadena local KTLA 5 y The New York Post.

El relato de Vivian Phong-Ngo, la surfista que avistó al tiburón

Vivian Phong-Ngo, quien ha surfeado en Newport Beach desde que era niña, fue la persona que notificó a las autoridades sobre la presencia del tiburón. Su advertencia, sin embargo, fue recibida inicialmente con escepticismo tanto por los otros bañistas como por los propios salvavidas. Según relató a KTLA 5: “Fui a esta playa toda mi vida con mis amigos. Jamás vi algo más grande que una mantarraya”.

En el momento del encuentro, Phong-Ngo se hallaba entre 6 y 9 metros de la orilla. Inicialmente, confundió a la criatura con “un pez muy bonito” y luego con un delfín, hasta que distinguió la aleta característica del tiburón. “Vi la aleta salir cerca de mi brazo izquierdo”, afirmó.

La surfista Vivian Phong-Ngo confundió al tiburón con un delfín antes de advertir la aleta y alertar a las autoridades en Newport Beach (Captura de video: KTLA 5).

De inmediato gritó “tiburón”, alertando a los bañistas, entre ellos Parker Gould, quien estaba de visita en Newport Beach durante las vacaciones de primavera. La turista describió su reacción en KTLA 5: “Estábamos pasando por encima de las olas, por debajo de ellas, y de repente oí a una surfista que decía: ‘¡Hay un tiburón, hay un tiburón!’. Entonces miré a mis amigos y les pregunté: ‘¿Corremos? ¿Esto es real?’. Así que empezamos a nadar de vuelta”.

La experiencia impactó a Phong-Ngo, que ironizó en redes sociales sobre la atención recibida y concluyó: “Estaba simplemente surfeando en mi lugar favorito, y bueno… el tiburón también estaba surfeando conmigo”. A su vez, en declaraciones a KTLA 5, reflexionó sobre el respeto al entorno marino: “Simplemente miré hacia el océano y pensé: ‘sí, tengo que respetar a la Madre Naturaleza‘”.

El accionar de los socorristas y la rareza de estos avistamientos en Newport Beach

De acuerdo con The New York Post, Phong-Ngo pudo salir ilesa y notificó a los socorristas, quienes en un primer momento dudaron sobre la naturaleza del animal. “Debatieron conmigo, pensaban que probablemente había visto un delfín”, explicó la surfista a KTLA 5. Tras la verificación, el capitán de los socorristas de Newport Beach, Gavin Wright, confirmó al mismo medio: “Consideramos que fue un avistamiento de tiburón creíble”.

Vivian Phong-Ngo, surfista local, reportó el avistamiento del tiburón a escasos metros de la orilla en Newport Beach, pero los socorristas no creían en el suceso (Captura de video: KTLA 5).

El operativo de seguridad incluyó el cierre del acceso al agua durante aproximadamente cuatro horas, con restricciones que se extendieron una milla en ambas direcciones desde el punto de avistamiento, según informó The New York Post.

No obstante, tras los debates sobre la credibilidad del aviso, la recomendación oficial de los socorristas para que los bañistas abandonaran el agua se emitió aproximadamente una hora después del reporte inicial realizado por la surfista.

Finalmente, las autoridades reabrieron la zona tras descartar la presencia del tiburón, utilizando patrullas en superficie y vigilancia aérea, de acuerdo con KTLA 5.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Newport Beach subrayó a The New York Post que los encuentros con tiburones blancos en la zona son atípicos y que la mayoría corresponde a ejemplares juveniles en tránsito. Los socorristas reiteraron esta información en KTLA 5 y advirtieron que, aunque estos avistamientos no son frecuentes, ante la presencia de un tiburón es fundamental mantener la calma, salir del agua de inmediato e informar el hecho al personal autorizado.

El operativo de búsqueda incluyó acciones aéreas y marítimas para localizar al tiburón reportado en Newport Beach, aunque no se logró hallarlo (Captura de video: KTLA 5).