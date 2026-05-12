Estados Unidos

El día de su boda atropelló y mató a su mejor amigo: lo condenaron a 45 años de prisión

La noche de su casamiento en Michigan, James Shirah arrolló intencionalmente a su padrino, Terry Lewis Taylor Jr., tras una discusión bajo los efectos del alcohol. Su esposa enfrenta cargos como cómplice

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Primer plano de un hombre joven con gafas, perilla y un tatuaje de polilla en el cuello, vistiendo un uniforme naranja. Tiene lágrimas en los ojos
El caso sacudió a la comunidad de Flint, donde una celebración matrimonial terminó en una tragedia inesperada con una condena ejemplar (Jake May/The Flint Journal via AP)

Un joven de Michigan fue condenado a entre 30 y 45 años de prisión por matar a su mejor amigo durante la noche de su boda, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional solo después de cumplir 30 años, tras un enfrentamiento marcado por el consumo de alcohol.

La sentencia, dictada el 11 de mayo de 2026 en Flint, determina que James Shirah atropelló intencionalmente a Terry Lewis Taylor Jr. pocas horas después de casarse, convirtiendo un día festivo en una tragedia dolorosa para las familias involucradas y la comunidad local, según informó AP News.

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Durante la audiencia, el juez Khary Hanible lo expresó de manera directa: “No creo que usted sea un criminal, pero sí creo que es un asesino”. La sentencia contradijo los argumentos de la defensa, que argumentó que se trató de un accidente tras una discusión etílica después de la boda.

Hanible fundamentó su decisión en el registro de un video de vigilancia que mostró el momento del crimen, en el cual Shirah dejó la escena de la discusión y regresó un minuto después conduciendo un SUV. El vehículo fue dirigido directamente hacia Taylor, aceleró y lo impactó, detalló el juez ante la cadena especializada en juicios Court TV.

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Un hombre de piel clara sonríe a la cámara, lleva una camisa a cuadros gris y blanca, y tiene tatuajes en el cuello. Fondo borroso
Terry Lewis Taylor Jr. disfrutaba la música, la pesca y los paseos en bicicleta; sus seres queridos lo recuerdan por su buen humor, su dedicación a la familia y el esmero en su cuidado personal (GoFundMe)

Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2024. Tras la ceremonia civil con Savanah Collier, Shirah y su círculo cercano, entre quienes Taylor era el padrino de la boda, se reunieron en una casa para continuar la celebración.

Una discusión entre ambos amigos provocó que el conductor abandonara el lugar y, poco después, regresara para arrollar a Taylor, según la acusación formal citada por Court TV.

El impacto no resultó inmediatamente fatal: Taylor fue trasladado con vida al Hurley Medical Center, donde falleció más tarde a causa de las heridas recibidas.

Foto policial de Savanah Collier, una mujer caucásica con cabello castaño oscuro, ojos claros y expresión seria, vistiendo un uniforme amarillo mostaza
La esposa del acusado enfrenta la justicia por su rol como cómplice, tras admitir haber encubierto el crimen cometido horas después del enlace (Flint Police Department)

La fiscalía señaló que Shirah, en vez de asistir a la víctima, huyó de la escena y se negó a cooperar con la policía hasta el día siguiente. Tras el hecho, la policía detuvo a los recién casados, James Shirah y Savanah Collier.

Durante el juicio, el abogado defensor Harrell Milhouse insistió repetidas veces en que la muerte fue accidental: “Se produjo una pelea, una discusión, con alcohol de por medio. Son amigos de toda la vida y las cosas se salieron de control”, afirmó ante el tribunal, de acuerdo con Court TV.

Finalmente, Shirah optó por no impugnar los cargos de homicidio en segundo grado, conducir sin licencia válida y huir tras un accidente mortal, decisión que derivó en la severa condena.

Fotografía policial de James Shirah, un hombre joven con cabello oscuro, bigote y perilla, vestido con un uniforme naranja y un tatuaje de polilla en el cuello
James Shirah fue detenido al día siguiente de los hechos, tras presentarse ante las autoridades y admitir su responsabilidad en el fatal incidente (Flint Police Department)

La sentencia contra Shirah, de 30 a 45 años por homicidio y otras penas menores que se cumplirán de manera simultánea, establece que será elegible para libertad condicional únicamente cuando cumpla los primeros 30 años de prisión, informó AP News.

El fiscal del condado de Genesee, David Leyton, expresó en su momento: “Nunca he visto nada parecido. He visto personas atropellando a otras, pero no tan pronto después de una boda”.

La prometida de Taylor, Nikki Robinson, estaba embarazada al momento de la tragedia y la familia organizó una campaña solidaria en GoFundMe que logró recaudar más de USD 1.200. Taylor tenía dos hijos y esperaba un tercero.

El testimonio de la familia de la víctima marcó la jornada. Eren Taylor, primo del fallecido, describió entre lágrimas la escena: “Todo lo que pude ver era sangre. Su pecho estaba abierto, donde están mi nombre y el de mis dos hijos”, narró ante la jueza, según la agencia de noticias.

Dos mujeres rubias se abrazan y lloran visiblemente angustiadas, una de ellas con reflejos verde claro. De fondo, otras personas difusas observan la escena
El dolor y la indignación marcaron el testimonio de los familiares de la víctima, quienes reclamaron justicia y describieron el vacío irreparable que dejó su pérdida (Jake May/The Flint Journal via AP)

Las palabras finales, el juicio de la sociedad y el futuro de los involucrados

Antes de la lectura de la sentencia en el tribunal del condado de Genesee, Shirah, con lágrimas, ofreció una disculpa pública: “Lo único que puedo hacer por el resto de mi vida es expresar mis disculpas y mi remordimiento. Estaré arrepentido por siempre. No fue intencional… sé lo que verdaderamente ocurrió esa noche y sé que no fue intencional. Era mi mejor amigo”, afirmó Shirah, citado por Court TV.

El juez Hanible contrarrestó esa versión, enfatizando: “El hecho de que alguien ya no esté aquí significa que usted es un asesino. Usted mató a alguien”, según la cobertura de la cadena especializada en juicios Court TV.

Por su parte, Collier, esposa de Shirah, se declaró culpable de encubrir los hechos tras el homicidio y enfrentará su propia sentencia el 26 de mayo de 2026, conforme a la información difundida por AP News.

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