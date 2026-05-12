El sur de Florida enfrenta condiciones climáticas severas y riesgo de inundaciones repentinas este martes

Alerta en el sur de Florida por condiciones climáticas severas y riesgo elevado de inundaciones repentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sur de Florida atraviesa una situación crítica marcada por la presencia de incendios forestales activos y condiciones meteorológicas inestables que, si bien pueden traer alivio, también añaden incertidumbre sobre la evolución de la emergencia. Los equipos de emergencia y meteorología mantienen la atención puesta en dos focos principales, cuyos efectos se extienden desde el impacto ambiental hasta la alteración de la vida cotidiana de los habitantes de la región.

El primero de los incendios, conocido como el de Max Road, se ubica en el oeste del condado de Broward, cerca de la carretera US-27. Este incendio ha experimentado un crecimiento considerable, alcanzando una extensión de más de 4500 hectáreas arrasadas. A pesar de su magnitud, el trabajo de los equipos de contención ha permitido que el fuego esté controlado en un 60%, lo que significa que aún existe riesgo de expansión, dependiendo de las condiciones del viento y la sequedad del entorno.

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Mientras tanto, en el sur del condado de Miami-Dade, cerca de Florida City, permanece activo el incendio de la Avenida 172. Este foco afecta una superficie de 121 hectáreas y se encuentra contenido en un 50%. La diferencia en la extensión entre ambos incendios no reduce el nivel de alerta, ya que la proximidad de la zona afectada a áreas habitadas y vías de comunicación principales representa un desafío adicional para las autoridades.

El incendio forestal de Max Road arrasa más de 4.500 hectáreas en el oeste de Broward y continúa bajo vigilancia por riesgo de expansión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento del humo generado por estos incendios añade otra capa de dificultad a la emergencia. En el caso del incendio de Max Road, durante la mañana del martes, el humo se desplaza principalmente hacia el oeste y el suroeste. Sin embargo, está previsto que, debido a un cambio en la dirección del viento, el humo comience a moverse hacia el norte y el noreste conforme avance el día. Esta variación podría modificar la calidad del aire en nuevas zonas, afectando a comunidades que hasta ahora no habían experimentado el impacto directo del siniestro.

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Por su parte, el incendio de la Avenida 172 ha provocado una reducción significativa en la visibilidad, obligando a las autoridades a tomar medidas excepcionales. Entre ellas, destaca el cierre de la carretera Card Sound Road, una vía clave para la movilidad en la región sur de Miami-Dade. Esta decisión busca garantizar la seguridad de los conductores, ya que la concentración del humo dificulta la circulación y aumenta el riesgo de accidentes.

Las condiciones meteorológicas en el sur de Florida añaden complejidad al escenario. Durante la mañana del martes, la región presenta un panorama mayormente seco y muy cálido, con temperaturas máximas previstas entre 27 y 32 grados Celsius. La combinación de calor y humedad eleva la sensación térmica hasta niveles de entre 35 y 37 grados Celsius, creando un ambiente propicio para la propagación de incendios y dificultando las labores de los equipos de emergencia.

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La expectativa de lluvias se convierte en un factor decisivo. Se prevé que, en horas de la tarde, se desarrollen chubascos y tormentas eléctricas dispersas debido a la abundante humedad presente al sur de un frente frío situado al norte de la región. La probabilidad de lluvias durante el martes es alta, lo que podría traducirse en un alivio temporal para los focos de incendio y un descenso parcial de las temperaturas.

La llegada de estas precipitaciones trae consigo la esperanza de mejorar la situación de los incendios forestales. El agua puede ayudar a contener el avance de las llamas y reducir la propagación del humo, facilitando el trabajo de los bomberos y mejorando la calidad del aire para la población. Sin embargo, la interacción entre la lluvia, el viento y el fuego también puede generar comportamientos erráticos en los incendios, lo que obliga a los especialistas a mantener una vigilancia constante.

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Se pronostican tormentas y lluvias dispersas que podrían aliviar los incendios forestales, aunque existe riesgo de inundaciones repentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la inestabilidad meteorológica también implica riesgos adicionales. Existe un riesgo marginal de tormentas eléctricas severas durante la tarde del martes, especialmente en las zonas interiores del sur de Florida y en áreas metropolitanas de la costa este. De acuerdo con las previsiones, los vientos fuertes y racheados son la principal amenaza, aunque no se descartan episodios de granizo de gran tamaño o incluso la formación de un tornado aislado.

Las ráfagas de viento que acompañan a las tormentas podrían modificar de manera impredecible la dinámica de los incendios, dificultando el control de los frentes activos. Además, se advierte un riesgo marginal (nivel 1 de 4) de precipitaciones excesivas en las zonas metropolitanas del este, lo que podría desencadenar inundaciones localizadas en caso de aguaceros intensos.

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Ante este panorama, las recomendaciones apuntan a mantener la precaución y estar preparados para cambios abruptos en el clima. Se aconseja disponer de paraguas hasta el miércoles, ya que la inestabilidad persistirá con más episodios de chubascos y tormentas. Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 27 grados Celsius hasta el jueves, cuando podría haber tormentas pasajeras. Para el viernes y el fin de semana, la probabilidad de lluvia disminuirá, con la expectativa de chubascos y tormentas aisladas en la región.