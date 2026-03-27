Los principales centros urbanos para visitar en Estados Unidos

Nueva York se posiciona como la ciudad más visitada de Estados Unidos, atrayendo a millones de turistas cada año por su oferta cultural, sus monumentos y su vida urbana.

Cada año, millones de personas eligen Estados Unidos como destino para recorrer sus centros urbanos y sitios emblemáticos. Aunque Nueva York encabeza la lista de ciudades que atrae más turistas, existen otras urbes que también reúnen atractivos culturales, históricos y arquitectónicos. San Francisco, Chicago, Nueva Orleans, Boston, San Diego y Washington D.C. figuran entre las principales alternativas para quienes buscan experiencias variadas en diferentes regiones del país.

Nueva York: epicentro de historia, arte y espacios emblemáticos

Nueva York se distingue por su denso entramado urbano y la presencia de lugares reconocidos internacionalmente. Entre los sitios más visitados se encuentra la Estatua de la Libertad, ubicada en Liberty Island. Este monumento representa un símbolo histórico de libertad y recibe a millones de turistas cada año. El recorrido hasta la corona de la estatua permite observar el paisaje urbano y el Río Hudson.

En Times Square se concentran varios teatros de Broadway y numerosas pantallas electrónicas. Cada noche, entre las 23:57 y las 00:00, se realiza el “Momento de Medianoche”, en el que más de 90 pantallas publicitarias se sincronizan para exhibir obras de arte digital.

El Central Park actúa como pulmón verde, con senderos, lagos y zonas para actividades recreativas. Este parque cubre más de 340 hectáreas y está rodeado por algunos de los barrios más conocidos de Manhattan.

El Metropolitan Museum of Art conserva más de un millón de obras de arte de distintas épocas y regiones, posicionándose entre los museos más visitados del mundo. Sus exposiciones permanentes y temporarias se extienden desde antigüedades hasta arte contemporáneo.

Nueva York ofrece sitios emblemáticos como la Estatua de la Libertad, Central Park y el Metropolitan Museum of Art, verdaderos iconos turísticos de Estados Unidos (REUTERS/Jeenah Moon).

Lugares destacados en San Francisco y Chicago

En el caso de San Francisco, la interacción entre su patrimonio histórico y su entorno natural define gran parte de su atractivo. El Golden Gate Bridge es uno de los puentes colgantes más reconocidos, conecta la península con el Condado de Marin y permite el paso de vehículos, peatones y ciclistas. Desde este punto se pueden apreciar múltiples perspectivas de la bahía.

La Isla de Alcatraz se localiza en el centro de la bahía y albergó una prisión federal hasta 1963. En la actualidad, funciona como museo y admite visitas que incluyen relatos de antiguos guardias y prisioneros.

Las Painted Ladies conforman una hilera de casas victorianas frente a Alamo Square y han sido retratadas en numerosas producciones audiovisuales. Esto las ha convertido en uno de los motivos fotográficos más reconocidos de la ciudad.

La prisión federal de Alcatraz, operativa entre 1934 y 1963 en la bahía de San Francisco, albergó a algunos de los criminales más peligrosos y famosos de Estados Unidos (REUTERS/Carlos Barria).

Por su parte, Chicago presenta una relevante oferta cultural y arquitectónica. El centro de la ciudad alberga el Millennium Park, lugar conocido por la escultura Cloud Gate, apodada “The Bean”, así como instalaciones artísticas y un auditorio al aire libre.

En lo relativo a museos, el Art Institute of Chicago reúne una colección amplia de obras de artistas internacionales, incluyendo piezas de Monet, Van Gogh y O’Keeffe.

Además, a orillas del lago Michigan, el Navy Pier dispone de zonas de recreación, muelle, rueda de la fortuna y acceso a cruceros turísticos. Mientras que en la Willis Tower, anteriormente conocida como Sears Tower, existe un mirador ubicado en el piso 103, desde el cual es posible observar la ciudad de Chicago y sus alrededores.

La escultura Cloud Gate, diseñada por Anish Kapoor, se convierte en el principal atractivo del Parque del Milenio en Chicago (REUTERS/Hannah Beier).

Ciudades con valor histórico: Boston y Washington D.C.

La ciudad de Boston es reconocida como uno de los enclaves históricos de Estados Unidos. El Freedom Trail es una ruta peatonal de más de 4 kilómetros que enlaza 16 sitios históricos, entre los que figuran la casa del orfebre Paul Revere y la Old North Church, vinculados a la independencia del país.

Por su parte, el Fenway Park alberga a los Boston Red Sox desde 1912, siendo uno de los recintos deportivos en funcionamiento con mayor antigüedad. Las visitas guiadas incluyen información tanto sobre béisbol como sobre la arquitectura del estadio.

El Boston Common se considera el parque público más antiguo del país, fundado en 1634, y sirve como espacio para actividades recreativas y eventos comunitarios. A su vez, los alrededores de Harvard Square reúnen librerías, cafeterías y acceso al campus de la Universidad de Harvard.

Boston sobresale por su legado histórico, con el Freedom Trail, el antiguo estadio Fenway Park y espacios culturales en Harvard Square (REUTERS/Faith Ninivaggi).

En Washington D.C., la capital federal, se agrupan instituciones y monumentos de relevancia nacional. El National Mall es un extenso paseo que conecta el Capitolio, el Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln, enmarcado por jardines y espacios abiertos. El Capitolio permite el acceso del público a través de visitas guiadas en las que se describen procesos legislativos y detalles arquitectónicos.

En lo artístico, el conjunto de museos Smithsonian Museums ofrece entrada gratuita e incluye colecciones de historia natural, arte y tecnología.

Además, se encuentra el Tidal Basin, un espejo de agua bordeado por cerezos que florecen en primavera y atrae visitantes durante el Festival Nacional de los Cerezos en Flor.

El Festival Nacional de los Cerezos en Flor 2026 en Washington D.C. se celebra del 20 de marzo al 12 de abril (REUTERS/Kylie Cooper).

Otras urbes relevantes: San Diego y Nueva Orleans

En el sur de California, San Diego integra naturaleza y cultura en su propuesta para turistas. El Balboa Park agrupa museos, jardines y edificaciones de inspiración española; en su interior opera el San Diego Zoo, reconocido por albergar más de 3.500 animales de diferentes especies.

Es posible visitar el USS Midway Museum, donde se exhibe un portaaviones retirado, comisionado en 1945 y en servicio durante 47 años antes de su desmantelamiento. Este espacio también fue sede de la premiere internacional de Top Gun: Maverick (2022).

Otro lugar de San Diego es Petco Park, un estadio que cuenta con una arquitectura que integra vistas al skyline y a la bahía de la ciudad. Es sede de partidos de béisbol, conciertos y otros eventos deportivos.

Petco Park fue nombrado el mejor estadio de béisbol de Estados Unidos por USA Today en 2016 (David Frerker/Imagn Images/Vía REUTERS).

En la región sur, Nueva Orleans reúne tradiciones musicales y culturales propias. El French Quarter alberga arquitectura colonial y actividades artísticas; la plaza Jackson Square y la calle Bourbon Street son epicentro de vida nocturna y música en vivo. A su vez, el Garden District destaca por sus mansiones y avenidas arboladas, reflejando el desarrollo urbano desde el siglo XIX.

Respecto a lugares religiosos, se encuentra la St. Louis Cathedral, reconocida por ser la catedral católica en funcionamiento continuo más antigua del país.

La Catedral de St. Louis fue construida originalmente en 1724 y reconstruida dos veces tras un huracán y un incendio (REUTERS/Shawn Fink).