Selena Gomez lanza un helado por el aniversario de su álbum ‘I Said I Love You First’ y con un guiño a su relación con Benny Blanco

La nueva barra de helado azul de vainilla y chocolate se inspira en la canción 'Bluest Flame' y homenajea la relación de Selena Gomez con Benny Blanco (Instagram: @serendipitybrands/@gopuff/@selenafanclub).

La cantante y empresaria Selena Gomez lanzó una nueva barra de helado llamada I Said I Love Blue First, desarrollada en colaboración con Serendipity Ice Cream y la plataforma de entregas Gopuff. El lanzamiento conmemora el aniversario del álbum que marcó su regreso a la música tras un receso de cuatro años. A su vez, el color y el gusto debe su nombre a la canción “Bluest Flame”, directamente asociada a su relación con Benny Blanco.

La estrella de 33 años explicó a People el proceso de creación del helado: “Cuando empezamos a hablar de crear un nuevo producto en honor al álbum con Serendipity, supimos que queríamos usar esa canción como inspiración. Estoy muy contenta con el resultado”.

Además, habló sobre el significado del álbum que cumple un año: “Este álbum es muy personal para mí. Refleja todo lo que he sentido en mis relaciones, tanto lo bueno como lo complicado, y la etapa de la vida en la que me encontraba cuando terminamos de grabarlo. Trabajar en él con Benny lo hizo aún más significativo porque realmente se trata de la unión de nuestras historias”.

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco se consolidó a lo largo de casi diez años de colaboraciones musicales y producciones conjuntas (REUTERS/Mario Anzuoni).

Características del helado y la nueva alianza empresarial

La nueva barra de helado desarrollada en colaboración con la marca de helado de Nueva York se comercializa en cajas de cuatro unidades a un precio de USD 7,49. Cada barra presenta una base de vainilla azul, remolinos de fudge y trozos de galleta, todo cubierto por una capa de chocolate azul. Gopuff, la plataforma estadounidense de entregas rápidas, asegura la distribución del producto en menos de 15 minutos en Estados Unidos.

La intérprete también adelantó en People que otra canción del álbum, “Sunset Blvd.”, podría inspirar un próximo sabor: “Solo con el nombre ya parece un sabor de helado. Suena dulce y un poco soñador. Y la canción empieza con ‘Eres mi pastel de cereza’; así que creo que tendríamos que convertirlo en un sabor ”.

La cantante Selena Gomez posa y prueba su nuevo helado de Serendipity 'I Said I Love Blue First', lanzado para celebrar el aniversario de su álbum (Instagram: @serendipitybrands/@selenafanclub).

El recorrido de la relación entre Selena Gomez y Benny Blanco

El vínculo entre Selena Gomez y Benny Blanco se construyó durante casi una década de colaboración artística. De acuerdo con Today, la cronología del vínculo comienza en 2015, cuando Blanco produjo varios temas del álbum “Revival”. Cuatro años más tarde, trabajaron juntos en el sencillo “I Can’t Get Enough”, donde compartieron créditos con Tainy y J Balvin.

En 2023, Benny volvió a producir para la cantante en la canción “Single Soon”. Ese mismo año, Selena corroboró los rumores sobre su relación con Blanco al interactuar públicamente en redes sociales respecto a su estado sentimental.

La reacción de la cantante ocurrió luego de que la cuenta de Instagram Popfactions publicara: “#SelenaGomez aparentemente confirma que está en una relación”; poco después, la actriz comentó con la palabra “Hechos”, lo que fue visto como una validación directa.

La primera colaboración entre Selena Gomez y Benny Blanco ocurrió en 2015, marcando el inicio de un vínculo profesional y personal (REUTERS/Daniel Cole).

Desde entonces, la pareja compartió múltiples momentos en eventos públicos y se han dedicado palabras de amor en diversas entrevistas. Cuando le consultaron sobre su relación en un reportaje con The Wall Street Journal, Benny Blanco declaró: “Fui el último en enterarme. Es increíble cómo tu pareja puede estar ahí sentada todo el tiempo, justo delante de tus ojos, y ni siquiera te das cuenta, y luego tienes ese momento a lo ‘Clueless’ en el que piensas: ‘Espera, estoy enamorado’”.

Finalmente, en diciembre de 2024, la pareja se comprometió y la ceremonia se celebró el 27 de septiembre de 2025 en California. La actriz lució un vestido de encaje y un ramo de flores, mientras Blanco optó por un esmoquin clásico. “Me casé con una princesa de Disney de la vida real”, publicó el productor en sus redes sociales.

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco se celebró en California el 27 de septiembre de 2025, con la actriz luciendo un vestido de encaje clásico (Instagram: @selenagomez).