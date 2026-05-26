Estados Unidos

Los cromos y álbumes de Panini del Mundial se venden rápidamente en Nueva York: “No damos abasto con el stock”

La creciente popularidad del coleccionismo de pegatinas del Mundial ha provocado una elevada demanda entre los fanáticos locales, generando largas filas y una escasez de productos en varias tiendas especializadas de la ciudad

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Los sobres con 7 láminas costarán 5.000 pesos y la caja con 104 sobres tendrá un precio oficial de 520.000 pesos - crédito Daniela Beltrán
La venta de cromos Panini del Mundial experimenta una demanda histórica en los comercios de Nueva York antes de la Copa Mundial de la FIFA

El furor por los álbumes y cromos Panini del Mundial ha tomado por asalto a Nueva York en la previa de la Copa Mundial de la FIFA. Desde hace décadas, completar el álbum de Panini es una costumbre que une generaciones y crea lazos entre aficionados al fútbol de todo el planeta, y en esta edición el fenómeno se vive con intensidad inusitada en la ciudad estadounidense. La demanda es tal que los comercios especializados luchan por reponer el stock ante la avalancha de coleccionistas y fanáticos que buscan asegurar su ejemplar y los preciados sobres de pegatinas.

El álbum Panini, que debutó en el Mundial de México 1970, ha sido mucho más que un simple producto comercial: se ha convertido en una tradición global que acompaña cada cita mundialista y despierta entusiasmo en niños, jóvenes y adultos. En Nueva York, la efervescencia se siente en tiendas como Dave and Adam’s, situada en Midtown, donde el gerente general, Steve Barbato, describe el impacto con palabras claras: “Ha sido una locura. Todos los días viene gente a comprar cajas de pegatinas, paquetes individuales y álbumes”. La fiebre por completar el álbum transforma a la ciudad en un escenario de intercambio constante, donde la nostalgia y la pasión por el fútbol se mezclan con la expectativa de un torneo que promete ser inolvidable.

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El mecanismo detrás de los álbumes Panini es sencillo, pero sumamente adictivo para los coleccionistas. Cada aficionado adquiere un álbum y comienza la misión de llenarlo con cientos de cromos que representan a jugadores, equipos y escudos nacionales. El álbum está cuidadosamente diseñado con una página dedicada a cada selección nacional participante, lo que motiva a los fanáticos a buscar y conseguir todas las figuras necesarias para completar cada país. El proceso de coleccionismo implica paciencia y estrategia: los sobres de pegatinas suelen contener cromos aleatorios, por lo que es común obtener repetidos. Esto impulsa el intercambio entre coleccionistas, alimentando el carácter social y comunitario de la experiencia Panini.

Album de figuritas Panini Mundial 2026
Comercios de Nueva York enfrentan dificultades para mantener el stock de álbumes y pegatinas Panini ante la avalancha de coleccionistas y fanáticos del fútbol

A medida que la Copa Mundial 2026 se acerca, la magnitud del torneo se refleja en el propio álbum. Con la participación de 48 equipos, esta edición no solo es la más grande de la historia del fútbol internacional, sino que también ha dado lugar al álbum Panini más extenso jamás producido, con un total de 980 cromos. Esta cifra representa un desafío considerable para quienes aspiran a completarlo y aumenta la emoción entre los coleccionistas habituales y quienes se suman por primera vez a la tradición. La presencia de más selecciones significa también que más comunidades se ven representadas en las páginas del álbum, ampliando el alcance y la diversidad de la afición.

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Este crecimiento en el número de equipos y pegatinas ha tenido un efecto directo en la demanda del producto. Según Barbato, “hay más naciones involucradas, por lo que se involucra a más gente”. La afluencia de público en las tiendas ha superado todas las previsiones, al punto que los responsables reconocen que “no damos abasto para mantenerlos en stock”. La escasez de álbumes y sobres se ha convertido en un tema recurrente de conversación entre los aficionados, contribuyendo aún más a la sensación de exclusividad y urgencia.

En respuesta al entusiasmo colectivo, se han organizado eventos de intercambio de cromos en toda la zona. Estos encuentros permiten a los coleccionistas reunirse, socializar y canjear aquellas pegatinas que les sobran por las que necesitan para avanzar en la construcción de su álbum. La dinámica de los intercambios fomenta el espíritu comunitario y el contacto entre personas de distintas edades y orígenes. Un ejemplo reciente fue el evento realizado hace dos fines de semana en Dave and Adam’s, que mantuvo la tienda “abarrotada todo el día” y demostró la vigencia de la tradición en el contexto actual.

En una mesa de madera, un álbum "FIFA World Cup 2026" de Panini, una caja de sobres, sobres sin abrir y figuritas de jugadores de fútbol sueltas.
Eventos de intercambio de cromos Panini en tiendas como Dave and Adam’s fomentan la interacción social y el contacto entre fans de distintas edades y orígenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración de la Copa Mundial también transformará a Nueva York y la región triestatal en un epicentro de actividades relacionadas con el fútbol. El MetLife Stadium, situado en Nueva Jersey, será uno de los escenarios principales, albergando ocho partidos del Mundial, incluida la esperada final que se disputará el 19 de julio. El torneo dará inicio en México el 11 de junio, y el primer partido en el MetLife está programado para el 13 de junio.

Durante el desarrollo del campeonato, se prevé una agenda repleta de fiestas para ver los partidos, zonas de aficionados y festivales callejeros que animarán la vida urbana y ofrecerán a locales y visitantes la oportunidad de vivir el Mundial en comunidad. Estas celebraciones convertirán a la ciudad y sus alrededores en puntos de encuentro para seguidores de todo el mundo, consolidando la experiencia Panini como parte fundamental del ambiente festivo que acompaña a la máxima cita futbolística.

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