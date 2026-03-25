Estados Unidos

Un creador de contenido es arrestado tras publicar un video de una falsa propuesta de matrimonio sobre un vehículo en movimiento en Utah

La viralización del video captó la atención de las fuerzas de seguridad, quienes lograron localizar al usuario y confirmar la veracidad de los hechos difundidos en redes sociales

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Vista frontal del capó de un coche en movimiento, donde una persona con una sudadera verde se inclina hacia adelante. Al fondo, una autopista, montañas y cielo nublado
El video acumuló más de 9 millones de visualizaciones antes de llamar la atención de la policía de Salt Lake County (Facebook).

Un joven de 20 años, identificado como Kaleb Bryson McLain, fue arrestado en Utah tras la publicación de un video viral en el que aparece sobre el capó de un automóvil en movimiento en la autopista interestatal I-215, en el área de Cottonwood Heights, Salt Lake County. En las imágenes, grabadas el 14 de marzo y difundidas en redes sociales, McLain sostiene un ramo de flores y un anillo, simulando una propuesta de matrimonio.

La identificación de McLain y la investigación

El video captado por una cámara dentro del automóvil fue difundido y acumuló más de 9 millones de visualizaciones en redes sociales. En consecuencia, un ciudadano alertó a la policía un día después de la publicación y aportó información relevante, lo que permitió identificar rápidamente al joven involucrado.

La Patrulla de Carreteras de Utah (UHP) inició una investigación al considerar que la acción representaba un riesgo grave tanto para McLain como para otros conductores. A su vez, la policía localizó a un testigo del incidente y halló flores similares a las que aparecen en el video en la zona de State Street y Union Park Avenue.

Joven con sudadera con capucha y ramo de flores sobre un coche en movimiento en autopista. Se ven otros vehículos, señal de tráfico y montañas en el fondo
La Patrulla de Carreteras de Utah calificó la conducta de McLain como un riesgo grave para su vida y para la seguridad de otros conductores (Facebook).

Detalles del arresto y los cargos imputados

Tras identificar a Kaleb Bryson McLain como autor y protagonista del video, agentes de la UHP se dirigieron a su domicilio en West Valley City el lunes 24 de marzo y procedieron a su detención.

Según Fox13 Salt Lake City, durante el traslado al centro de detención, McLain reconoció ante los agentes que su conducta fue, en sus palabras, una “decisión tonta” y describió la experiencia como “una situación aterradora”.

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron un envase abierto de alcohol en la consola central, dos bebidas alcohólicas sin abrir en el maletero y bolsas de nicotina. También constataron que la matrícula del automóvil estaba vencida, motivo por el cual incautaron el vehículo.

Por consiguiente, A McLain se le imputaron varios cargos menores: peligro imprudente, alteración agravada del orden en la autopista, posesión de alcohol siendo menor de 21 años y portar un recipiente abierto de bebida alcohólica en el automóvil. La fianza se fijó en USD 1.000.

De acuerdo con los reportes policiales, no es la primera vez que el joven publica en redes sociales acciones catalogadas como peligrosas o poco convencionales. En publicaciones anteriores, mostró la fabricación de un lanzallamas y bombas de hielo seco.

Persona con capucha y un objeto rojo en la cara, asomada por la ventana de un vehículo en una carretera con montañas y otros autos al fondo
McLain enfrenta cargos por peligro imprudente, alteración agravada del orden en la autopista y posesión de alcohol siendo menor de 21 años tras el incidente viral (Facebook).

Arrestos recientes de creadores de contenido en Estados Unidos por conductas ilegales o riesgosas

En los últimos años, el alcance masivo de las redes sociales han impulsado a una gran cantidad de personas a realizar acciones cada vez más extremas con el objetivo de captar la atención de millones de seguidores. En consecuencia, diversos creadores de contenido en Estados Unidos han sido arrestados tras protagonizar o difundir en redes sociales acciones peligrosas o ilícitas.

Según la cadena estadounidense ABC News, en febrero de 2025, la creadora de contenido Kelli Tedford, de 23 años, fue arrestada en New Hampshire después de que se difundieran videos, registrados durante cuatro años, donde contaminaba productos de tiendas con orina. La investigación derivó en la destrucción de mercadería y en la apertura de una causa por alteración criminal agravada.

Otro caso relevante es el del youtuber Alex Choi, quien, de acuerdo con el canal Fox News, fue arrestado y enfrenta cargos federales tras dirigir y grabar un video donde se lanzaron fuegos artificiales desde un helicóptero hacia un Lamborghini en movimiento en el desierto de California. El video, titulado “Destroying a Lamborghini with Fireworks”, muestra a dos mujeres disparando los fuegos artificiales mientras el helicóptero volaba bajo, sin contar con los permisos necesarios.

Específicamente en Utah, el caso ha generado debates acerca del impacto y los límites de las conductas arriesgadas motivadas por la búsqueda de visibilidad en redes sociales. La Patrulla de Carreteras de Utah advirtió sobre el peligro de este tipo de actos en vías públicas y recordó que el delito de peligro imprudente en el estado se castiga con hasta un año de prisión y una multa de hasta USD 2.500.

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