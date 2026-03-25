El clásico restaurante Cole’s anunció cierre tras 118 años de historia en Los Ángeles

El restaurante Cole´s tiene 118 años de historia y no brindará más servicio el 29 de marzo. Foto: Instagram @colesfrenchdip

Un restaurante de Los ángeles bajará sus persianas este fin de semana, tras varios intentos de salvataje. Se trata de Cole’s, uno de los sitios gastronómicos más antiguos de la ciudad, de acuerdo con el medio local California Post.

Con 118 años de historia, el establecimiento dejará de operar el 29 de marzo, aunque organizará una celebración de fin de semana en la que los cocineros prepararán versiones propias de los platos más representativos de su menú.

La recaudación de este evento será destinada a la Coalición de Hostería Independientes, que desea impedir el cierre de restaurantes administrados por operadores independientes.

Cole’s abrió sus puertas en 1908 en el 118 E 6th St, Los Ángeles,

El cierre definitivo de Cole’s y el evento de despedida

Por su parte, Cedd Moses, fundador de Pouring with Heart, empresa propietaria de Cole’s, dijo al periódico estadounidense Los Angeles Times: “Retrasamos el cierre porque recibimos una respuesta fantástica de la gente que vino a apoyar el restaurante, lo cual agradecemos enormemente”.

El propietario explicó que, a pesar del apoyo recibido, “el negocio empezó a decaer de nuevo, así que ahora nos vemos obligados a cerrar. Simplemente no podemos mantener las puertas abiertas y seguir perdiendo dinero”.

Para llevar a cabo el cierre, el restaurante hará un evento de despedida. Foto: Instagram @colesfrenchdip

La decisión de cerrar marca el final de una etapa para el emblemático restaurante, reconocido tanto por la clientela local como por el sector gastronómico de Los ángeles.

La jornada de despedida representa un intento de mantener vigente la tradición culinaria del lugar y brindar apoyo a la comunidad de restaurantes independientes.

Historia y legado de Cole’s

Cole’s abrió sus puertas en 1908 en el 118 E 6th St, Los ángeles, convirtiéndose en la taberna pública más antigua de la ciudad y en el lugar donde, según información oficial del establecimiento, nació el French Dip sandwich.

La distinción de Cole’s como «Inventor del French Dip» fue reconocida oficialmente cuando la Ciudad de Los ángeles lo designó como Sitio Histórico n.º 104 y Punto de Interés Estatal, conforme a su propio registro histórico.

La receta original surgió cuando el chef Jack Garlinghouse sumergió pan en Au Jus para ayudar a un cliente con problemas dentales; esa acción originó el sándwich French Dip, que el relato institucional señala entre los aportes reconocidos de la escena culinaria de Los ángeles.

Durante la jornada inaugural tras el fin de la Ley Seca en California, en 1933, el restaurante comercializó 58 barriles de 32 galones cada uno (equivalentes a 19.000 galones) de cerveza en un solo día, dato consignado en su archivo histórico.

Posteriormente, el local fue restaurado con una inversión de USD 1,6 millones por la compañía 213 Hospitality (actual Pouring With Heart), bajo la supervisión del chef Neal Fraser. En esta nueva etapa, Cole’s mantuvo como rasgo distintivo la calidad de sus ingredientes, entre ellos la carne de res USDA Prime Beef.

La historia del bar quedó reflejada en figuras como Jimmy Barela, quien trabajó en el restaurante durante 65 años. En 2009, la asociación de conservación patrimonial Los Angeles Conservancy otorgó a Cole’s el Premio a la Preservación por su contribución a la herencia gastronómica y arquitectónica de la ciudad.