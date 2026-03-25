Arrestan a un delincuente reincidente tras persecución: suma casi 100 detenciones en Estados Unidos

La trayectoria criminal del detenido refleja un patrón de reincidencia que desafía los mecanismos de control y prevención del delito en el estado (Thurston County WA Sheriff's Office)

Un reincidente con 98 arrestos previos fue detenido nuevamente tras protagonizar una persecución a más de 160 km/h en el estado de Washington, una carrera que comenzó luego de una serie de robos a comercios.

El operativo culminó en la recuperación de miles de dólares en productos robados junto a metanfetamina, heroína y fentanilo, según publicó el canal de noticias estadounidense Fox News.

Dentro del vehículo abandonado tras la fuga, los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Thurston también hallaron un dispositivo artesanal tipo bong incorporado al tablero, presuntamente para consumir drogas durante la conducción, de acuerdo con la información de Fox News. Además, el detenido fue identificado como James W. Smith Jr., de acuerdo con KIRO 7 News.

La detención más reciente se desencadenó tras el robo coordinado de mercadería en comercios de distintas localidades del área metropolitana de Olympia (Thurston County WA Sheriff's Office)

Un prontuario extenso y una operación policial de alto riesgo

El incidente llevó a las autoridades a advertir sobre los riesgos que representan los delincuentes con extensos historiales y frecuentes reincidencias penales. Según Fox News y FOX 13 Seattle, Smith Jr. no solo registra cuatro condenas por delitos graves, sino que acumula 27 condenas adicionales por delitos menores. La persecución, que se extendió por varios kilómetros, implicó la colaboración de varias agencias policiales regionales, como destacó FOX 13 Seattle.

De acuerdo con el informe policial citado por Fox News, el individuo fue interceptado tras evadirse de una patrulla en la Interstate 5 cerca de Olympia junto a un cómplice. Ambos utilizaron bolsas sustraídas en un comercio para facilitar nuevos robos en otros establecimientos.

El seguimiento vehicular, que alcanzó velocidades superiores a 160 km/h, debió suspenderse dos veces para evitar poner en peligro a terceros, ya que el sospechoso condujo de manera imprudente por zonas urbanas de Olympia y Lacey. La persecución atravesó diferentes jurisdicciones, y la coordinación policial fue clave para el desenlace, según detalló FOX 13 Seattle.

La intervención incluyó el despliegue de recursos especializados, persecución vehicular a alta velocidad y cierre preventivo de accesos en zonas residenciales y escolares (Thurston County WA Sheriff's Office)

Debate sobre la reincidencia y la respuesta del sistema judicial

La captura se produjo en las inmediaciones de una escuela primaria sobre College Street en Lacey, lo que motivó un refuerzo de la seguridad escolar durante el operativo, según KIRO 7 News. Un equipo canino fue determinante en la localización de los sospechosos tras abandonar la camioneta utilizada en la huida, informó FOX 13 Seattle.

Los agentes constataron la magnitud de la operación delictiva al incautar mercancía de alto valor y drogas, sumando al expediente del arrestado nuevas pruebas de delitos graves.

El detenido enfrenta cargos por conducción bajo los efectos de sustancias (DUI), evasión policial y posesión de narcóticos, y se prevé que recibirá acusaciones adicionales por robo organizado al por menor en el condado de Lewis tras su salida del centro de detención de Thurston.

Los agentes solicitaron una orden judicial para extraer sangre al detenido y determinar si conducía bajo el efecto de estupefacientes, como puntualizó FOX 13 Seattle. El segundo involucrado fue trasladado a otra jurisdicción policial por otra causa de hurto, detalló Fox News.

El caso reavivó cuestionamientos sobre la aplicación de medidas cautelares y la reincorporación de infractores persistentes al circuito delictivo (Thurston County WA Sheriff's Office)

El caso generó debate en la comunidad local y en la opinión pública del estado de Washington sobre la reincidencia y la efectividad del sistema judicial, con inquietudes sobre la rapidez con la que algunos reincidentes regresan a las calles, según Red State.

En palabras del sheriff Derek Sanders, reproducidas por Fox News: “Esta noche, está de regreso en la cárcel por la vez número 98, acusado de DUI, evasión y posesión de narcóticos. Buen trabajo de los agentes y los despachadores por lograr poner a algunos delincuentes profesionales tras las rejas… otra vez”.

El operativo fue grabado por cámaras policiales y las imágenes fueron difundidas por la Oficina del Sheriff y varios medios estadounidenses. El caso de James W. Smith Jr. es citado en foros y medios del estado como ejemplo en el debate sobre las políticas de reincidencia y fianzas en Washington, según Red State.