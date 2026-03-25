Estados Unidos

Agentes de la TSA recurren a vender su sangre y dormir en sus vehículos para sobrevivir durante el cierre del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

La paralización ha llevado a cientos de trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte a donar plasma, suspender tratamientos médicos, acudir a bancos de alimentos y buscar empleos adicionales debido a la falta de pago de sus salarios

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El cierre parcial comenzó el 13 de febrero tras la falta de acuerdo sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) (REUTERS/Aaron Schwartz).
El cierre parcial comenzó el 13 de febrero tras la falta de acuerdo sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) (REUTERS/Aaron Schwartz).

El impacto de la crisis se refleja en los aeropuertos más transitados del país. La falta de personal y el elevado ausentismo han provocado largas filas y retrasos en los controles de seguridad.

Según New York Post, la directora de operaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), Ha McNeill, declaró ante el Congreso de Estados Unidos que 460 agentes han renunciado desde el inicio del conflicto por la financiación del organismo. El nivel de ausentismo supera el 10% en el período de mayor movimiento turístico por las vacaciones de primavera, lo que afecta tanto a los pasajeros como al funcionamiento interno de los aeropuertos.

Las consecuencias para los empleados de la TSA

El cierre prolongado del Departamento de Seguridad Nacional cumplió este miércoles 40 días. Según Fox News, si el conflicto no se resuelve antes del viernes, más de 50.000 empleados perderán su segundo salario completo.

En consecuencia, de acuerdo con New York Post, la crisis salarial ha llevado a empleados de la TSA a vender plasma para costear el combustible necesario para llegar a sus puestos de trabajo. Además, otros han recurrido a bancos de alimentos, suspendido tratamientos médicos y utilizan los ahorros que les quedan para sobrevivir.

El Senado sostiene negociaciones entre republicanos y demócratas sobre los fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aunque hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo definitivo (REUTERS/Eduardo Munoz).
El Senado sostiene negociaciones entre republicanos y demócratas sobre los fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aunque hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo definitivo (REUTERS/Eduardo Munoz).

Adam Stahl, subadministrador interino de la TSA, señaló a Fox News que en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington existen casos de trabajadores que han dejado de pagar alojamiento y optan por dormir en sus vehículos. Stahl relató también el caso de una madre soltera con un hijo de tres años con necesidades especiales, quien no puede cubrir los gastos de cuidado infantil debido a la falta de ingresos.

En Orlando, el matrimonio de Oksana y Deron Kelly, ambos agentes de la TSA en el aeropuerto internacional local, evalúa pedir ayuda financiera a familiares o solicitar un préstamo para cubrir las necesidades de sus dos hijos pequeños. Oksana Kelly manifestó al New York Post: “Es un desgaste mental muy fuerte. ¿Cómo podemos decidir entre alimentar a nuestros hijos o cumplir con nuestro trabajo?”. Para obtener ingresos adicionales, Deron Kelly comenzó a realizar entregas mediante la aplicación DoorDash.

Por su parte, Brown, un agente de la TSA, declaró en CBS News: “La última vez que recibí un cheque fue por el equivalente a una semana, hace cinco semanas”. Además puntualizó que todavía se le descontaban las prestaciones.

La falta de pagos ha obligado a empleados de la TSA a buscar trabajos alternativos como entregas mediante aplicaciones (REUTERS/Mike Segar).
La falta de pagos ha obligado a empleados de la TSA a buscar trabajos alternativos como entregas mediante aplicaciones (REUTERS/Mike Segar).

Cómo se financia la TSA y por qué no reciben remuneración sus agentes

Según reportó CNN, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) financia parte de su presupuesto con una tarifa incluida en el precio de cada boleto de avión, conocida como la Tarifa de Seguridad del 11 de Septiembre. Esta contribución, que actualmente es de USD 5,60 por trayecto y hasta USD 11,20 por viaje de ida y vuelta, la recauda la aerolínea y luego la transfiere al gobierno.

Aunque la tarifa se creó para cubrir los costos de seguridad, salarios y beneficios de los agentes de la TSA, cada año solo una fracción de los más de USD 4.000 millones recaudados se utiliza directamente para operaciones de seguridad aeroportuaria. Desde 2013, aproximadamente un tercio de estos fondos se desvía para reducir el déficit federal, limitando el acceso de la TSA a esos recursos.

El manejo de estos fondos depende de decisiones del Congreso, por lo que la TSA no tiene control directo sobre el dinero recaudado y depende de asignaciones anuales para cubrir su presupuesto total. Durante el cierre gubernamental, los ingresos por tarifas de seguridad se siguen recaudando, pero no pueden utilizarse para pagar salarios de los empleados de la TSA, a diferencia de otras tasas federales como el impuesto a la gasolina.

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