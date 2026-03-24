Estados Unidos

Una reconocida marca retira más de 254.000 autos por una falla en la cámara de reversa que podría causar accidentes

La alerta involucra unidades fabricadas entre 2022 y 2025, en las que un error del módulo de imágenes puede desactivar ayudas electrónicas clave para la conducción

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Ford retira más de 254.000
Ford retira más de 254.000 SUV en Estados Unidos por un defecto de software que afecta cámaras y sistemas de asistencia al conductor. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La automotriz estadounidense Ford Motor Company anunció el retiro de más de 254.000 vehículos utilitarios deportivos (SUV) en Estados Unidos debido a un defecto de software que puede desactivar la cámara de reversa y varias funciones de asistencia al conductor, de acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). El llamado, emitido en marzo de 2026, afecta a modelos Ford y Lincoln fabricados de 2022 a 2025 y señala un incremento en la integración de tecnología digital en el sector automotriz, donde problemas de compatibilidad y la actualización constante de sistemas han elevado los riesgos de fallas operativas y exigen mayor control por parte de los reguladores.

Según documentos oficiales publicados por la NHTSA, el fallo está vinculado con el módulo de procesamiento de imágenes, que bajo ciertas condiciones puede reiniciarse inesperadamente. Esto provoca la pérdida de imagen en la cámara trasera y la desactivación de sistemas avanzados de seguridad, lo que a su vez compromete la capacidad del conductor para percibir obstáculos y reaccionar ante situaciones imprevistas. Las autoridades federales indican que este tipo de fallas incrementa el riesgo de accidentes.

El retiro se suma a campañas previas relacionadas con problemas de seguridad generados por software, un fenómeno cada vez más frecuente en la industria. La digitalización de sistemas expone a los fabricantes y reguladores a un escenario donde errores en módulos electrónicos pueden poner en riesgo la seguridad de los usuarios y requieren intervenciones técnicas inmediatas.

¿Por qué Ford retira más de 254.000 SUV en Estados Unidos?

El motivo principal del retiro, según la NHTSA, es un defecto en el Image Processing Module A (IPMA), responsable de procesar imágenes de cámaras y suministrar datos a los sistemas de asistencia al conductor. El organismo resaltó que en situaciones como tráfico denso, el módulo puede sobrecargarse al rastrear múltiples objetos en movimiento, lo que provoca reinicios inesperados y fallas persistentes en la cámara de reversa y otros sistemas.

Los documentos oficiales indican que los conductores pueden encontrar mensajes como “Front Camera Fault”, “Pre-Collision Assist Not Available” o “Lane-Keeping System Off” en el panel, junto con alertas luminosas en el monitor de punto ciego. Estos incidentes aumentan la posibilidad de colisiones, ya que el conductor pierde referencias visuales y alertas de seguridad en tiempo real (NHTSA, recall 26V124).

La NHTSA advirtió que la ausencia de estos sistemas, obligatorios en todos los modelos nuevos comercializados en Estados Unidos desde 2018, representa un riesgo para la seguridad vial, especialmente en zonas urbanas con alta densidad de peatones y vehículos.

El fallo detectado en el
El fallo detectado en el módulo IPMA puede desactivar la cámara de reversa, el asistente de precolisión, el mantenimiento de carril y el monitor de punto ciego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué modelos y años están incluidos en el llamado a revisión de Ford y Lincoln

El retiro incluye 254.640 SUV de las marcas Ford y Lincoln, fabricados de 2022 a 2025. Los modelos afectados, según el aviso oficial, son:

Lincoln Navigator (2022 a 2025)Lincoln Nautilus (2024 y 2025)Lincoln Aviator (2025)Ford Explorer (2025)

Cada uno de estos vehículos está equipado con el módulo IPMA, que puede desactivar componentes clave de seguridad en caso de falla. La información sobre los números de identificación vehicular (VIN) afectados estará disponible desde el 25 de marzo de 2026 en el portal oficial de la NHTSA.gov/recalls. Los propietarios recibirán una notificación directa a partir del 30 de marzo de 2026, según el cronograma establecido por la automotriz y el organismo regulador.

Qué sistemas de seguridad pueden quedar fuera de servicio

De acuerdo con la NHTSA, el defecto en el IPMA puede desactivar los siguientes sistemas:

  • Cámara de reversa
  • Asistente de precolisión
  • Mantenimiento de carril
  • Monitor de punto ciego

La inhabilitación de cualquiera de estos sistemas incrementa la exposición a riesgos en la vía pública. En el informe oficial, un portavoz de la NHTSA advirtió: “el conductor podría no recibir advertencias visuales o auditivas de la presencia de obstáculos o peatones, lo que puede resultar en accidentes evitables”.

Cuáles son las consecuencias para los usuarios y cómo deben actuar

Ford Motor Company comunicó que no se han registrado accidentes, lesiones ni incendios relacionados con el defecto hasta la fecha. La solución técnica será una actualización gratuita del software del módulo IPMA, que podrá realizarse en concesionarios autorizados o, para los vehículos compatibles, mediante actualización remota OTA (over the air).

Los pasos para los propietarios son:

  • Verificar si el vehículo está incluido en el retiro consultando el VIN en la web de la NHTSA.gov/recalls desde el 25 de marzo de 2026.
  • Esperar la notificación oficial, que llegará por correo postal desde el 30 de marzo de 2026.
  • Solicitar una cita en un concesionario autorizado para la actualización del software o, si es posible, realizarla en línea.

La NHTSA señaló en su aviso de retiro: “Los consumidores deben responder de inmediato a los avisos de llamada a revisión y realizar las correcciones necesarias, que siempre son gratuitas”.

La NHTSA advierte que el
La NHTSA advierte que el defecto incrementa el riesgo de accidente al eliminar alertas visuales y auditivas esenciales para la seguridad del conductor. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Qué antecedentes existen en llamados a revisión de Ford por fallas de software

El retiro de 2026 se inserta en la tendencia en la industria automotriz de Estados Unidos, marcada por la digitalización de sistemas de seguridad, que ha generado problemas como incompatibilidad de módulos electrónicos, errores de comunicación interna y dificultades en la actualización remota. En 2025, Ford y otras marcas realizaron retiros masivos por defectos en módulos electrónicos y cámaras de reversa.

La NHTSA ha registrado un aumento sostenido de retiros por fallas de software durante la última década. La exigencia legal de cámaras traseras y sistemas avanzados de asistencia al conductor ha potenciado la vigilancia sobre la confiabilidad de los módulos electrónicos. El organismo recalca que la supervisión continua es crucial para prevenir riesgos y mantener la seguridad vial.

Qué dice Ford sobre el retiro y cómo resolverá el defecto

En su declaración institucional, Ford Motor Company manifestó que “la industria automotriz depende cada vez más de sistemas basados en software para garantizar la seguridad de sus vehículos” y confirmó su cooperación con la NHTSA para brindar soluciones a los clientes afectados. El medio especializado Fox Business informó que la actualización es gratuita y estará disponible tanto en concesionarios como por actualizaciones remotas, según corresponda al modelo.

La marca puntualizó que “no tiene constancia de accidentes, lesiones ni incendios vinculados al defecto”, de acuerdo con el reporte presentado ante las autoridades. La actualización de software se aplicará antes de finalizar 2026, siguiendo los lineamientos regulatorios.

Evolución de la respuesta y monitoreo tras el llamado a revisión

La NHTSA continuará supervisando la implementación de la solución y analizará posibles nuevos reportes de fallas. Los consumidores disponen de canales oficiales de consulta y atención, así como de garantías que aseguran que la reparación no implicará costos adicionales.

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