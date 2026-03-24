Estados Unidos

Investigan una presunta violación contra una anciana con demencia dentro de un geriátrico de California

La denuncia presentada por familiares, junto con la aparición de nuevos registros de video, llevó al escrutinio de la gestión del acceso de voluntarios y las obligaciones del asilo ante casos similares

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Jonathan Michael Alvarado, voluntario y
Jonathan Michael Alvarado, voluntario y músico, enfrenta cargos de violación y abuso tras ser captado por una cámara en la habitación de una residente con demencia (ABC7)

La acusación de violación contra Jonathan Michael Alvarado, un voluntario de 39 años que trabajaba como músico en el centro de reposo La Mirada, desencadenó una investigación penal y una demanda civil que cuestiona la protección brindada a personas mayores con deterioro cognitivo.

Los hechos ocurrieron el 10 de junio del año pasado, cuando las alertas de una cámara instalada en la habitación de la residente, una mujer de 61 años diagnosticada con demencia temprana a los 55, se multiplicaron inesperadamente, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de los residentes y la ausencia de controles efectivos en las instalaciones, según informó Telemundo.

Tras detectar un número inusual de notificaciones en su teléfono móvil, Camyl Anderson, hija de la víctima, revisó el material grabado y constató que Alvarado había permanecido más de una hora en la habitación de su madre, desnudándose y abandonando el lugar después de vestirse.

Las cámaras de seguridad privadas
Las cámaras de seguridad privadas resultaron esenciales para descubrir el abuso y permitieron identificar irregularidades en la supervisión del centro geriátrico (ABC7)

Fue así que, los empleados del centro, alertados inmediatamente, hallaron a la mujer desnuda y desorientada, sin comprender lo sucedido. Según informó Los Angeles Times, el departamento del alguacil del condado de Los Ángeles arrestó a Alvarado el 13 de junio del 2025, imputándole dos cargos de violación a una persona incapaz de consentir y abuso de un adulto dependiente.

Posteriormente, el acusado recuperó la libertad tras abonar una fianza de USD 150.000 y aguarda una audiencia judicial programada para el 10 de abril.

Investigación y demanda civil por negligencia

La familia de la víctima ha iniciado una demanda civil contra La Mirada Heights Independent Living Facility y contra Alvarado, alegando negligencia, abuso de ancianos, agresión sexual e infligir intencionalmente angustia emocional, con un reclamo por daños de USD 25 millones.

De acuerdo con los documentos judiciales consultados por Telemundo, la querella subraya que el centro no contaba ni siquiera con la identificación real del voluntario, lo que dificultó su localización durante la investigación.

El abogado de la familia, Dominique N. Westmoreland, sostuvo ante Los Angeles Times que “si se invita a terceros a interactuar con residentes vulnerables, es imprescindible conocer su historial y controlar su acceso”.

El centro La Mirada Heights
El centro La Mirada Heights permitió el acceso sin verificar la identificación real de Alvarado, dificultando la investigación policial (ABC7)

Vulnerabilidad de los residentes y fallas en los controles

La seguridad de los residentes con demencia resulta un tema central en el caso. Como señalaron los medios locales, Anderson había insistido, en reiteradas ocasiones, sobre el deterioro cognitivo de su madre, condición que requería medidas adicionales de protección.

El centro, promocionado como una comunidad independiente para adultos mayores, ofrecía servicios opcionales pero no restringía suficientemente el acceso de voluntarios, según la demanda.

Westmoreland subrayó que “no se puede escudar en la calificación de vida independiente cuando hay residentes con capacidades cognitivas menguadas que necesitan protección”.

La familia de la víctima,
La familia de la víctima, una mujer diagnosticada con demencia a los 55 años, inició una demanda civil contra La Mirada Heights y Alvarado por negligencia y abuso (ABC7)

Avance de la causa penal y respuesta institucional

La investigación penal sigue abierta. La fiscalía del condado de Los Ángeles presentó cargos formales tras una reevaluación del caso en enero, después de que la denuncia inicial fuese devuelta para una indagación más profunda, indicó Zara Lockshin, vocera de la fiscalía. Mientras tanto, la familia revisó archivos previos de la cámara, detectando al menos otro incidente sospechoso en la misma habitación.

Desde la administración de La Mirada Heights, la portavoz Laura Lepore, representante de Discovery Senior Living, expresó para Los Angeles Time: “La seguridad y el bienestar de nuestros residentes es nuestra máxima prioridad. Estamos perturbados por estas acusaciones y cooperaremos plenamente con la investigación criminal”.

Por su parte, el departamento del alguacil instó a quienes tengan información sobre Alvarado o consideren haber sido víctimas a que se presenten inmediatamente.

La fiscalía del condado de
La fiscalía del condado de Los Ángeles formalizó cargos tras revisar el caso, mientras la investigación penal sigue abierta en búsqueda de otras posibles víctimas (ABC7)

Falta de controles con consecuencias para los residentes

El caso reveló una falla estructural en los controles de acceso y supervisión de personal externo en centros para adultos mayores, especialmente en comunidades con residentes diagnosticados con demencia.

La víctima, abuela de cuatro niños, permanece sin comprender los hechos a causa de su deterioro cognitivo, pero su hija ha reclamado públicamente justicia. La acción judicial, así como el proceso penal, permanecen en curso mientras las autoridades investigan la existencia de eventuales nuevas víctimas.

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